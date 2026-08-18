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बेलन-तार से पीटती थी कलयुगी मां, चीखें सुनकर दौड़े पड़ोसी, जूनागढ़ में 6 साल की मासूम ऐसे बची

जूनागढ़ में छह साल की बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि मां नज़ीमा सोलंकी अपनी बेटी को बेलन और बिजली के तार से पीटती थी. बच्ची के शरीर पर चोट के निशान मिले. पड़ोसियों ने मारपीट देखकर बच्ची को बचाया और पुलिस व चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी. बच्ची को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर मेडिकल जांच कराई गई.

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पड़ोसियों ने बच्ची को बचाया, मां के खिलाफ केस दर्ज. (Photo: Screengrab)
पड़ोसियों ने बच्ची को बचाया, मां के खिलाफ केस दर्ज. (Photo: Screengrab)

जूनागढ़ में छह साल की मासूम बच्ची के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. आरोप है कि बच्ची की मां ही उसके साथ बेरहमी से मारपीट करती थी. बताया गया कि मां बच्ची को बेलन और बिजली के तार से पीटती थी. मारपीट के बाद बच्ची के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले. मामले की जानकारी उस समय सामने आई जब पड़ोसियों ने बच्ची के साथ मारपीट होते देखी. पड़ोसियों ने बच्ची को बचाने की कोशिश की. इसके साथ ही उन्होंने सी-डिवीजन पुलिस को सूचना दी और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर भी कॉल किया.

बच्ची के साथ मारपीट की जानकारी मिलते ही पुलिस और बाल सुरक्षा अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की. सूचना के बाद बाल सुरक्षा अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस के साथ 108 एंबुलेंस और शिशुमंगल संस्था के कर्मचारी भी वहां पहुंचे. टीम ने बच्ची को तत्काल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. इसके बाद बच्ची का मेडिकल चेकअप कराया गया. बच्ची के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए.

मामले में आरोप है कि मां अपनी छह साल की बेटी को बेलन और बिजली के तार से पीटती थी. अधिकारियों के सामने बच्ची ने भी अपनी मां पर मारपीट करने का आरोप लगाया. बच्ची ने बताया कि उसकी मां उसे बेलन और तार से पीटती थी. पूछताछ के दौरान बच्ची की मां नज़ीमा सोलंकी ने भी बच्ची को मारने की बात स्वीकार की है. इसके बाद पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.

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पड़ोसियों ने बच्ची को बचाया मां से बचाया

पड़ोसियों ने बच्ची को बचाने के साथ ही 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर भी सूचना दी थी. सूचना मिलने के बाद बाल सुरक्षा अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे. बच्ची को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद उसकी मेडिकल जांच कराई गई. इसके बाद उसे शिशुमंगल संस्था में सुरक्षित रखा गया है.

जीवीके चाइल्ड केयर सेंटर की अधिकारी शीतल मारू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने बच्ची की मां नज़ीमा सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है. मामले में बच्ची और उसकी मां से जुड़े तथ्यों को जांच में शामिल किया जा रहा है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद बाल सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने बच्ची को सुरक्षित कराया. पुलिस, 108 एंबुलेंस और शिशुमंगल संस्था के कर्मचारियों की मौजूदगी में बच्ची को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया. फिलहाल बच्ची शिशुमंगल संस्था में सुरक्षित है. वहां उसकी देखभाल की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान बच्ची की मां ने उसे मारने की बात स्वीकार की है. वहीं बच्ची ने अधिकारियों को बताया कि उसकी मां उसे बेलन और बिजली के तार से पीटती थी. इस मामले में मारपीट के वीडियो भी सामने आए हैं. पड़ोसियों के बच्ची को मारने से रोकने और उसे समझाने के वीडियो भी सामने आए हैं. बाल सुरक्षा अधिकारी और शिशुमंगल संस्था के अधिकारियों के वीडियो भी मामले की जानकारी सामने ला रहे हैं.

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शिकायत मिलने के बाद जूनागढ़ पुलिस ने बच्ची की मां नज़ीमा सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. DYSP जूनागढ़ हितेश धांधलिया ने भी मामले को लेकर जानकारी दी है. पुलिस घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

बाल एवं महिला सामाजिक कल्याण शाखा माता-पिता और बच्ची के बयान दर्ज कर रही है. इन बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल छह साल की बच्ची को शिशुमंगल संस्था में सुरक्षित रखा गया है.

पूछताछ में मां ने बच्ची को मारने की बात स्वीकार की

मारपीट की घटना के बाद बच्ची को उसके घर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. मेडिकल चेकअप के बाद उसे शिशुमंगल संस्था में रखा गया है. पड़ोसियों की सूचना के बाद पुलिस और बाल सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को बचाया. अब पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच कर रहे हैं.
 

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