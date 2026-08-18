‘शादी, घर और जिम्मेदारियां…’, पार्थ समथान बनेंगे दूल्हा, दिया हिंट? टी-सीरीज के मालिक की बहन संग उड़ी थी शादी की अफवाह

टीवी एक्टर पार्थ समथान ने हाल ही में कुछ ऐसा कह दिया कि उनके फैंस के कान खड़े हो गए हैं. ‘सहर होने को है’ एक्टर ने पुणे में घर खरीदने को लेकर बात की और इसी दौरान शादी, घर और जिम्मेदारियों का जिक्र कर दिया. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर फैंस ने तुरंत कयास लगाने शुरू कर दिए कि कहीं 35 साल के पार्थ जल्द शादी तो नहीं करने वाले.

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पार्थ ने खरीदा पुणे में अपना घर

टेली मसाला को दिए इंटरव्यू में पार्थ ने बताया कि उन्होंने पुणे में घर खरीदने का फैसला क्यों लिया. एक्टर ने कहा कि माता-पिता का घर आपका अपना घर तो होता है, लेकिन एक उम्र के बाद इंसान को लगता है कि उसका खुद का भी एक घर होना चाहिए. जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है, जब शादी, घर और जिम्मेदारियों जैसे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं.

पार्थ ने कहा कि उन्हें भी लगा कि अब उनके भविष्य के लिए अपना घर खरीदना जरूरी है. पार्थ ने सिर्फ पुणे में ही घर नहीं खरीदा है. उन्होंने मुंबई में भी एक प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसका पजेशन उन्हें अगले महीने मिलने की उम्मीद है.

खास बात ये है कि इस निवेश के लिए पार्थ को उनकी मां ने ही पुश किया था. एक्टर ने बताया कि घर खरीदने का आइडिया उनकी मां का था और उन्होंने ही उन्हें इसके लिए प्रेरित किया.

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शादी का जिक्र हुआ तो फैंस ने जोड़ लिए तार!

अब पार्थ ने बातचीत में शादी का जिक्र किया तो फैंस ने इसे हाथों-हाथ पकड़ लिया. हालांकि, एक्टर ने इंटरव्यू में शादी की कोई तारीख या प्लान अनाउंस नहीं किया है. लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस कहां रुकने वाले थे.

एक फैन ने लिखा- मेरी इंट्यूशन कह रही है कि पार्थ जल्द शादी करने वाले हैं. वहीं दूसरे फैन ने कहा- ये पक्का जल्द शादी करेगा. कुछ फैंस तो सीधे 2026 की शादी के कयास लगाने लगे. एक यूजर ने पूछा- क्या आप कह रहे हो कि पार्थ समथान 2026 में शादी करने वाले हैं? एक और फैन ने कहा कि उसे भी ऐसा ही लग रहा है.

वहीं एक फैन ने तो मजाकिया अंदाज में सारी हदें पार करते हुए लिख दिया कि उसे लगता है पार्थ पहले ही शादी कर चुके हैं, क्योंकि उनमें पहले से ही एक ‘सेटल्ड मैरिड मैन’ वाली वाइब आती है.

खुशाली कुमार संग उड़ी थी अफवाह

पार्थ को लेकर पहले टीसीरीज के मालिक भूषण कुमार की बहन खुशाली कुमार संग शादी की अफवाह उड़ चुकी है. दोनों ने साथ में पहले प्यार का पहला गम म्यूजिक वीडियो किया था. दोनों की जोड़ी फैंस को इतनी पसंद आई कि रिलेशनशिप से लेकर शादी तक की रूमर फैली. हालांकि खुशाली ने एक पोस्ट शेयर कर इसे क्लियर किया था. और सभी अफवाहों को गलत बताया था.

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वहीं पार्थ बता चुके हैं कि उनकी मां उनपर अक्सर सेटल होने का प्रेशर बनाती हैं. वो चाहती हैं कि एक्टर शादी करके घर बसा लें. फिलहाल इसका जवाब सिर्फ पार्थ समथान ही जानते हैं. एक्टर ने शादी को लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है. हां, अपना घर खरीदना, फ्यूचर की प्लानिंग और उसी सांस में शादी और जिम्मेदारियों की बात करना... इतना जरूर है कि पार्थ के फैंस को शादी की घंटियों की आहट सुनाई देने लगी है!

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