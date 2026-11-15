शराब पीने घर से निकला, 3 दिन बाद नाले में मिला 58 वर्षीय मोहम्मद इस्लाम का शव

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर-150 में रविवार को नाले में 58 वर्षीय एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाया. मृतक की पहचान मोहम्मद इस्लाम पुत्र अजीज के रूप में हुई है. वह कोंडली गांव में रहता था, जबकि मूल रूप से संभल जिले के रजपुरा का निवासी था.

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पुलिस के मुताबिक, मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि मोहम्मद इस्लाम ACE सोसायटी में हाउसकीपिंग का काम करता था. वह शराब पीने का आदी था और अक्सर नशे की हालत में घर नहीं लौटता था. कई बार वह रिश्तेदारों के यहां भी चला जाता था. इसलिए इस बार भी परिवार को लगा कि वह किसी रिश्तेदारी में गया होगा.

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हालांकि, जब परिजनों ने रिश्तेदारों से पूछताछ की तो वहां भी उसका कोई पता नहीं चला. परिवार के अनुसार, मोहम्मद इस्लाम करीब तीन दिन पहले शराब पीने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. रविवार को सेक्टर-150 के नाले में उसका शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद परिवार में मातम छा गया.

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नशे में संतुलन बिगड़ने से नाले में गिरने की आशंका

पुलिस ने शव को बाहर निकलवाने के बाद मौके पर जांच-पड़ताल की. शुरुआती जांच में मृतक के शरीर पर चोट के कोई जाहिरा निशान नहीं मिले हैं. पुलिस को आशंका है कि शराब के नशे में संतुलन बिगड़ने के कारण मोहम्मद इस्लाम नाले में गिर गया होगा. पानी में डूबने से उसकी मौत होने की आशंका जताई जा रही है.

हालांकि, अभी मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी. शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले में अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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