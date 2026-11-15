scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शराब पीने घर से निकला, 3 दिन बाद नाले में मिला 58 वर्षीय मोहम्मद इस्लाम का शव

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 में रविवार को नाले से 58 वर्षीय मोहम्मद इस्लाम का शव बरामद हुआ. वह तीन दिन पहले शराब पीने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. परिजनों ने रिश्तेदारियों में भी उसकी तलाश की थी. शुरुआती जांच में नशे की हालत में नाले में गिरने की आशंका है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह साफ होगी.

Advertisement
X
तीन दिन तक रिश्तेदारियों में तलाशता रहा परिवार.(Photo: Representational)
तीन दिन तक रिश्तेदारियों में तलाशता रहा परिवार.(Photo: Representational)

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर-150 में रविवार को नाले में 58 वर्षीय एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाया. मृतक की पहचान मोहम्मद इस्लाम पुत्र अजीज के रूप में हुई है. वह कोंडली गांव में रहता था, जबकि मूल रूप से संभल जिले के रजपुरा का निवासी था.

पुलिस के मुताबिक, मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि मोहम्मद इस्लाम ACE सोसायटी में हाउसकीपिंग का काम करता था. वह शराब पीने का आदी था और अक्सर नशे की हालत में घर नहीं लौटता था. कई बार वह रिश्तेदारों के यहां भी चला जाता था. इसलिए इस बार भी परिवार को लगा कि वह किसी रिश्तेदारी में गया होगा.

यह भी पढ़ें: हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के दौरान टूटा सेफ्टी हुक और लॉक, 6 मिनट बाद जंगल में गिरा ग्रेटर नोएडा का पर्यटक; मौत

सम्बंधित ख़बरें

प्रदूषण से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने GRAP नियमों को लागू कराने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. (File photo: ITG)
नोएडा: छठ पूजा के दौरान पर इन 6 रूट पर रहेगा डायवर्जन, जाने एडवाइजरी
Smog amid rising pollution in Delhi-NCR
दिल्ली-NCR में हवा का बुरा हाल, नोएडा के सेक्टर-62 में AQI 442
Woman professor dies after falling from 10th floor in Greater Noida.
ग्रेटर नोएडा में हादसा: 10वीं मंजिल से गिरकर महिला प्रोफेसर की मौत
Noida DM Medha Rupam (Photo: Screengrab)
नोएडा में DM मेधा रूपम के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई
नोएडा में कक्षा 5 तक के लिए हाइब्रिड क्लास का आदेश

हालांकि, जब परिजनों ने रिश्तेदारों से पूछताछ की तो वहां भी उसका कोई पता नहीं चला. परिवार के अनुसार, मोहम्मद इस्लाम करीब तीन दिन पहले शराब पीने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. रविवार को सेक्टर-150 के नाले में उसका शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद परिवार में मातम छा गया.

Advertisement

नशे में संतुलन बिगड़ने से नाले में गिरने की आशंका

पुलिस ने शव को बाहर निकलवाने के बाद मौके पर जांच-पड़ताल की. शुरुआती जांच में मृतक के शरीर पर चोट के कोई जाहिरा निशान नहीं मिले हैं. पुलिस को आशंका है कि शराब के नशे में संतुलन बिगड़ने के कारण मोहम्मद इस्लाम नाले में गिर गया होगा. पानी में डूबने से उसकी मौत होने की आशंका जताई जा रही है.

हालांकि, अभी मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी. शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले में अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Amla Mukhwas Recipe: चुकंदर और आंवले से घर पर बनाएं बाजार जैसा आंवला मुखवास, नोट करें आसान रेसिपी |
    मार्क जकरबर्ग ने आयरलैंड में खरीदा 1830 में बना ये लग्‍जरी पैलेस, कीमत 538 रुपये, जानिए खासियत |
    'राहुल गांधी ने लोकतंत्र को लेकर जो कहा वह...', बोले प्रमोद तिवारी |
    सीएम योगी ने युवाओं को बांटे टैबलेट, सपा सरकार पर साधा निशाना |
    Ola के बुरे दिन! ₹362 करोड़ का घाटा, 39% गिरी कमाई, अब बंद होंगे कंपनी के स्टोर |
    पुष्कर मेले में छाया महाराष्ट्र का RDX घोड़ा, ऊंचाई देख रह जाएंगे हैरान |
    CM योगी ने भोजपुरी में दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, VIDEO |
    10001mAh बैटरी वाला सस्ता फोन, Realme NARZO Power पर मिल रहे बंपर ऑफर |
    '2000 नहीं 800 करोड़ में बनी रामायण', राम गोपाल वर्मा का दावा, पार्ट 2 की कमाई पर की बड़ी भविष्यवाणी |
    500 संतानों का पिता, दूध जैसा रंग... 100 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मेले में एंट्री, मारवाड़ी घोड़े विश्वास की कहानी
    Advertisement