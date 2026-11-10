पटाखों के बाद कम सुनाई दे तो न करें नजरअंदाज, 72 घंटे अहम, AIIMS भोपाल ने जारी की एडवाइजरी

दीवाली के बाद अगर आपको कानों से कम सुनाई दे रहा है तो यह गंभीर संकेत हो सकते हैं. एम्स भोपाल ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है ताकि समय रहते वो इलाज शुरू करवा सकें और स्थाई रूप से सुनाई देना बंद होने से बच सकें.

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एम्स भोपाल के मुताबिक, पटाखों के बाद अचानक कम सुनाई दे तो ऐसे में बिना देर किए ऑडियोलॉजिस्ट (सुनने की जांच करने वाले विशेषज्ञ) से जांच और ईएनटी विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है. इलाज के लिहाज से शुरुआती 72 घंटे सबसे अहम माने जाते हैं.

एम्स भोपाल के ENT विभाग के प्रांजल जैन के अनुसार, शुरुआती 72 घंटे इलाज के लिए गोल्डन पीरियड माने जाते हैं, इसलिए लक्षण दिखते ही जांच कराएं. समय पर इलाज से सुनने की क्षमता बचाई जा सकती है, पर 72 घंटे बाद भी जांच और इलाज जरूर कराएं. कुछ सेकंड का तेज शोर भी सुनने की क्षमता पर असर डाल सकता है.

खासकर कान के पास पटाखा फोड़ने से भीतरी कान की नाजुक संरचनाओं (हेयर सेल) को चोट पहुंच सकती है. इससे सुनने की क्षमता कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए कम हो सकती है. पटाखों के धमाके के बाद कान में घंटी या सीटी बजना, कान बंद लगना, आवाजें धीमी सुनाई देना या चक्कर आना खतरे के शुरुआती संकेत हो सकते हैं. अचानक सुनने की क्षमता घटने की एक गंभीर स्थिति को सडन सेंसरिन्यूरल हियरिंग लॉस कहा जाता है.

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इसमें आमतौर पर 72 घंटे के भीतर एक कान से, और कभी-कभी दोनों कानों से, सुनाई देना कम हो जाता है. तेज धमाकों से लगने वाली ध्वनिक चोट (एकॉस्टिक ट्रॉमा) भी अचानक सुनने की क्षमता घटा सकती है.

इसके अलावा कान के पर्दे में छेद, कान में दर्द और लगातार सीटी बजने जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं. अचानक कम सुनाई देने पर ऑडियोलॉजिस्ट से सुनने की जांच कराना और ईएनटी विशेषज्ञ से परामर्श लेना बेहद जरूरी है.

ऑडियोलॉजिस्ट प्योर टोन ऑडियोमेट्री (PTA), स्पीच ऑडियोमेट्री और जरूरत पड़ने पर दूसरी जांचें करते हैं. इनसे पता चलता है कि सुनने में कमी किस तरह की है और कितनी गंभीर है. इन जांचों के आधार पर ईएनटी विशेषज्ञ कारण को परखकर सही इलाज तय करते हैं.

कानों की सुरक्षा के लिए तेज आवाज वाले पटाखों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें. बच्चों और बुजुर्गों को अत्यधिक शोर से बचाएं और जरूरत हो तो ईयर प्लग का उपयोग करें. पटाखों के बाद कम सुनाई देने, कान में लगातार सीटी बजने या दर्द होने पर इसे सामान्य बात समझकर नजरअंदाज न करें और खुद से इलाज करने से बचें.

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