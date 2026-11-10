44 डिग्री में बेहोश हुआ कमांडो, अब NSG की वर्दी में होगा 'सांस लेने' का इंतजाम!

भीषण गर्मी और उससे होने वाली थकान को देखते हुए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) ने अपने 'ब्लैक कैट कमांडो' के लिए एक नई 'हवादार' यूनिफॉर्म का सुझाव दिया है. ब्लैक कैट कमांडो कमांडो देश की कुछ हाई-रिस्क हस्तियों को वीआईपी सुरक्षा प्रदान करते हैं.

और पढ़ें

रिपोर्ट के अनुसार यह कदम अप्रैल में हुई एक घटना के बाद उठाया गया है. उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सुरक्षा में तैनात एक कमांडो बेहोश हो गया था.

अधिकारियों के अनुसार उस दिन विजयवाड़ा में तापमान लगभग 44 डिग्री था. कमांडो ने अपनी काली यूनिफॉर्म के ऊपर बुलेटप्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, सिर पर काली टोपी (बेरेट) थी और कमर के चारों ओर छोटे हथियार लगे हुए थे. इस वजह से उसे हीटस्ट्रोक (लू लगना) हो गया और वह अत्यधिक थकान का शिकार हो गया.

इस घटना के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें दिख रहा है कि जब नायडू प्रेस से बात कर रहे थे, तभी उनके पास तैनात कमांडो बेहोश हो गया. उसे गिरने से बचाने के लिए अन्य सुरक्षाकर्मियों को मदद करनी पड़ी.

Advertisement

NSG की 'क्लोज़ प्रोटेक्शन फोर्स' (CPF) के कमांडरों और NSG मुख्यालय के विशेषज्ञों ने इस घटना को गंभीरता से लिया है. उनका मानना ​​है कि बढ़ती गर्मी और बढ़ता तापमान VIP सुरक्षा टीमों के जवानों की शारीरिक स्थिति पर बुरा असर डाल रहा है.

दरअसल काले रंग की यूनिफॉर्म बहुत अधिक गर्मी सोखती है. इसके अलावा ड्यूटी के दौरान कमांडो को लगभग 6 किलो वजनी बुलेटप्रूफ जैकेट पहननी पड़ती है, साथ ही वे काले चश्मे और संचार उपकरण (कम्युनिकेशन इक्विपमेंट) भी साथ रखते हैं.

"इसलिए, कमांडो को बेहतर यूनिफॉर्म देने का फैसला किया गया है."

एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, "NSG के VIP सुरक्षा कमांडो की काली यूनिफॉर्म के लिए 'नाइको' (Nyco) नाम के एक हवादार कपड़े का सुझाव दिया गया है, जो नायलॉन और कॉटन से बना होता है."

सूत्रों के अनुसार, 'नाइको'कपड़े से हवा और नमी आसानी से आर-पार जा सकती है जिससे पहनने वाले को ठंडक मिलती है.

इस प्रक्रिया से जुड़े एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि CRPF के कोबरा (CoBRA) कमांडो भी 'नाइको' से बनी यूनिफॉर्म पहनते हैं. ये कमांडो जंगल में लड़ने में माहिर होते हैं और अक्सर तेज धूप और उमस भरी परिस्थितियों में काम करते हैं.

उन्होंने बताया कि नए कपड़ों का ट्रायल पूरा हो चुका है और NSG जल्द ही इस सामग्री को खरीदेगी.

Advertisement

उम्मीद है कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने तक NSG कमांडो नई यूनिफॉर्म पहनना शुरू कर देंगे.

अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव होने की संभावना है. इस दौरान, NSG की सुरक्षा घेरे में रहने वाले कई VIP चुनाव प्रचार में शामिल होंगे.

वर्तमान में यह फोर्स Z-प्लस श्रेणी के तहत नौ VIP लोगों की सुरक्षा करती है. इनमें नायडू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला शामिल हैं.

NSG का मुख्य काम आतंकवाद विरोधी अभियान, विमान अपहरण विरोधी कार्रवाई और VIP सुरक्षा प्रदान करना है.



VIP सुरक्षा के लिए इसमें दो इकाइयां हैं, जिन्हें '12' और '13 स्पेशल रेंजर ग्रुप' कहा जाता है.

---- समाप्त ----