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कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने पत्नी संग मनाई पहली दिवाली, पर्पल कपड़ों में की ट्विनिंग, छाई नई-नवेली जोड़ी, PHOTOS

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने पत्नी शिप्रा शर्मा के साथ शादी के बाद पहली दिवाली मनाई. इस खास मौके पर इंद्रेश पर्पल रंग के गोल्डन वर्क वाले कुर्ते में दिखे, जबकि शिप्रा पर्पल-पिंक साड़ी और सिर पर घूंघट ओढ़े बेहद खूबसूरत लगीं. दोनों ने मैचिंग ट्रेडिशनल लुक में परिवार के साथ दिवाली मनाई. देखिए कपल की खूबसूरत तस्वीरें.

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कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा ने पर्पल और पिंक आउटफिट पहनकर दिवाली मनाई. (Photo: Instagram/@thebhaktimarg_official)
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा ने पर्पल और पिंक आउटफिट पहनकर दिवाली मनाई. (Photo: Instagram/@thebhaktimarg_official)

Indresh Upadhyay Shipra Sharma Diwali Photos: प्रसिद्ध कथावचक कृष्णचंद शास्त्री ठाकुर के बेटे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने 5 दिसंबर 2025 को हरियाणा के यमुनानगर की शिप्रा शर्मा के साथ जयपुर में शादी रचाई थी. दोनों की शादी बहुत ही भव्य थी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं. शादी के बाद अब कथावाचर इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा ने पहली दिवाली मनाई. त्योहार को खास बनाने के लिए दोनों ने पर्पल कलर के ट्रेडिशनल कपड़ों में ट्विनिंग की.

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा का अंदाज तस्वीरों में बेहद खूबसूरत लग रहा था. कभी साथ में पोज देते तो कभी परिवार के साथ त्योहार मनाते इंद्रेश और शिप्रा की तस्वीरें फैंस का ध्यान खींच रही हैं.

शादी के बाद पहली दिवाली पर दिखा खास अंदाज
इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा की पिछले साल दिसंबर में शादी हुई थी. ऐसे में ये उनकी शादी के बाद पहली दिवाली थी, जो बहुत ही खास रही. इस मौके पर दोनों ने ट्रेडिशनल आउटफिट्स चुने और अपने लुक को एक-दूसरे के साथ मैच किया. पर्पल रंग के आउटफिट में दोनों की जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही थी.  

पर्पल कुर्ते में दिखा इंद्रेश उपाध्याय का रॉयल लुक
दिवाली के मौके पर इंद्रेश उपाध्याय पर्पल रंग के कुर्ते में नजर आए. उनके कुर्ते पर गोल्डन रंग की बूटियों और बारीक पैटर्न का काम किया गया था, जो उनके कुर्ते को शाही लुक दे रहा था. इसके साथ उन्होंने सफेद धोती पहनी और पर्पल-पिंक कलर का लाइनिंग-गोल्डन बॉर्डर वाला पटका डाला, जिससे उनका पूरा अंदाज बेहद ट्रेडिशनल नजर आया.

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अपने लुक को खास बनाने के लिए इंद्रेश ने गले में गहरे रंग की माला पहनी. माथे पर तिलक और सादगी भरा अंदाज उनके पूरे लुक को अलग पहचान दे रहा था. 

पर्पल साड़ी और घूंघट में खूबसूरत लगीं शिप्रा
वहीं, इंद्रेश की पत्नी शिप्रा भी अपने फेस्टिव लुक से कमाल करती दिखीं. उन्होंने पति के साथ ट्विनिंग करते हुए पर्पल और पिंक कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी. उनकी साड़ी यूं तो पिंक कलर की थी, लेकिन उसका पल्लू वाला हिस्सा पर्पल कलर का था, जिसे उन्होंने सिर पर घूंघट की तरह ओढ़ा हुआ था. पल्लू के बॉर्डर पर गोल्डन जरी और पिंक कलर की पट्टी का बारीक काम था, जो उनके लुक में रॉयल टच जोड़ रहा था.

शिप्रा ने साड़ी को सादगी के साथ कैरी किया. खुले बाल, ट्रेडिशनल जूलरी और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान उनके लुक की खूबसूरती बढ़ा रही थी. उनका पूरा अंदाज एक नई-नवेली दुल्हन जैसा नजर आया.  

परिवार के साथ मंदिर में मनाई दिवाली
सामने आई तस्वीरों में इंद्रेश और शिप्रा परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ भी नजर आ रहे हैं. घर के मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया गया था. परिवार के बाकी लोग भी ट्रेडिशनल कपड़ों में त्योहार मनाते दिखे. किसी ने गोल्डन तो किसी ने डार्क शेड के एथनिक आउटफिट्स पहने हुए थे. तस्वीरों में सजा हुआ मंदिर, दीपों की रोशनी और परिवार के साथ बिताए खूबसूरत पल दिवाली के जश्न को खास बना रहे हैं.

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कब और कहां हुई थी इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा की शादी?
बता दें कि कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने 5 दिसंबर 2025 को शिप्रा शर्मा के साथ शादी की थी. दोनों का विवाह राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर स्थित ताज आमेर होटल में वैदिक रीति-रिवाजों से संपन्न हुआ था. इस भव्य शादी में देशभर से साधु-संतों और कई चर्चित हस्तियों ने शिरकत की थी. शादी का मंडप तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर सजाया गया था और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोनों ने सात फेरे लिए थे. अब शादी के बाद पहली दिवाली की इन तस्वीरों में दोनों की खूबसूरत जोड़ी और एक-दूसरे के साथ उनकी ट्विनिंग चर्चा में है.

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