War Movies for Gen Z: वॉर पर बनीं ये 5 फ़िल्में Gen Z को ज़रूर देखनी चाहिए

भारत में इन दिनों रामायण फ़िल्म की चर्चा है. अगर फ़िल्मों की ही बात की जाएं तो कुछ ऐसे जॉनर हैं, जो हमेशा हिट रहते हैं. ऐसा ही एक जॉनर वॉर फ़िल्मों का है. युद्ध पर दुनिया भर में कई यादगार फिल्में बनी हैं. जेन जी के दर्शकों के लिए ऐसी 5 हॉलीवुड फिल्में हैं, जो तेज रफ्तार कहानी, शानदार विजुअल इफेक्ट्स, मानवीय भावनाओं और असलियत के करीब सिनेमाई अनुभव के लिए देखी जा सकती हैं.

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यानी अगर वॉर पर फिल्मों की बात हो, तो ये पांच फिल्में आपकी लिस्ट में होनी ही चाहिए. ये फिल्में पहले और दूसरे विश्व युद्ध की कहानियों से लेकर सैनिकों के मिशन, बचाव अभियान और युद्ध के डरावने पहलुओं तक को दिखाती हैं. तो अगर आप Gen Z हैं और आपने ये फ़िल्में नहीं देखी हैं, तो ज़रूर देखिए…

1917 (2019): इस फिल्म के निर्देशक सैम मेंडेस हैं. पहले विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म अपने सिंगल शॉट यानी वन कंटीन्यूअस टेक वाले कैमरा वर्क के लिए जानी जाती है. फिल्म देखते हुए दर्शकों को महसूस होता है कि वे दो ब्रिटिश सैनिकों के साथ सांस रोक देने वाले मिशन पर हर सेकंड आगे बढ़ रहे हैं.

डनकिर्क (2017): इस फिल्म के निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन हैं. यह फिल्म दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चलाए गए ऐतिहासिक बचाव अभियान पर आधारित है. इसकी कहानी हवा, जमीन और समुद्र की तीन अलग-अलग समयरेखाओं को एक साथ जोड़ती है. फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और पटकथा दर्शकों को शानदार अनुभव देते हैं.

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ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट (2022): इस फिल्म के निर्देशक एडवर्ड बर्गर हैं. जर्मन भाषा में बनी इस ऑस्कर विजेता फिल्म को नेटफ्लिक्स पर भी देखा जा सकता है. यह फिल्म युद्ध के महिमामंडन को नकारती है और एक युवा सैनिक की नजर से युद्ध के असली, भयानक और डरावने पक्ष को सामने लाती है.

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हॉकसॉ रिज (2016): इस फिल्म के निर्देशक मेल गिब्सन हैं. यह डेसमंड डॉस नाम के एक अमेरिकी डॉक्टर यानी मेडिक की सच्ची कहानी है. डेसमंड ने युद्ध के मैदान में बिना कोई हथियार उठाए 75 सैनिकों की जान बचाई थी. यह फिल्म दृढ़ संकल्प, आत्मबल और वीरता की अनूठी मिसाल पेश करती है.

सेविंग प्राइवेट रायन (1998): इस फिल्म के निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग हैं. आधुनिक युद्ध सिनेमा का मानक मानी जाने वाली यह फिल्म आज भी प्रासंगिक है. इसके शुरुआती 20-25 मिनट का ओमाहा बीच लैंडिंग दृश्य सिनेमा के इतिहास के सबसे असरदार और असलियत के करीब दृश्यों में गिना जाता है.

1917 का सिंगल शॉट कैमरा वर्क, डनकिर्क की तीन समयरेखाएं, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट में युद्ध का डरावना सच, हॉकसॉ रिज में बिना हथियार 75 सैनिकों की जान बचाने की कहानी और सेविंग प्राइवेट रायन का ओमाहा बीच दृश्य इन 5 फिल्मों को जेन जी के दर्शकों के लिए खास बनाते हैं.

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