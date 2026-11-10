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पवन कल्याण की तीसरी शादी में हुई थी बड़ी चूक, बीवी की जगह छाप दी थी विदेशी हसीना की फोटो

पवन कल्याण और अन्ना कोनिडेला की तीसरी शादी टूट गई है. एक वक्त पवन की एक्ट्रेस डाना मार्क्स से जुड़ी अफवाहें वायरल हुई थीं. सालों तक डाना को लोग अन्ना समझते थे. इस गलतफहमी को सालों बाद अन्ना ने दूर किया था.

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पवन-अन्ना का टूटा रिश्ता (Photo: Instagram/Anna Konidela)
पवन-अन्ना का टूटा रिश्ता (Photo: Instagram/Anna Konidela)

साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण तीसरी शादी टूटने को लेकर खबरों में बने हुए हैं. अन्ना कोनिडेला संग उनका 13 साल बाद सेपरेशन हुआ है. एक वक्त उनकी जोड़ी हेडलाइन में बनी रहती थी. फिल्म सेट पर पहली मुलाकात, फिर एक दूसरे को दिल दे बैठना... पवन और अन्ना की लव स्टोरी, उनकी केमिस्ट्री ने कईयों का दिल जीता था. अब उनके अलग होने की खबर ने फैंस को हैरान कर दिया है. इस बीच आज हम बात कर रहे हैं कि उस एक तस्वीर की जिसने कई सालों तक कंफ्यूजन बनाकर रखा और हालात ऐसे हुए कि पवन कल्याण की पत्नी को खुद सार्वजनिक तौर पर इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ा.

यह बात है साल 2011 की. तेलुगू फिल्म तीन मार में पवन कल्याण बतौर लीड एक्टर काम कर रहे थे. इसी फिल्म का हिस्सा थी रूस की एक्ट्रेस अन्ना लेझनेवा. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस फिल्म के सेट पर पवन और अन्ना को एक-दूसरे से प्यार हो गया. लेकिन यह वो समय था, जब पवन कल्याणा का उनकी दूसरी पत्नी रेणू से तलाक की प्रक्रिया चल रही थी.

ऐसे में जब कुछ समय बाद पवन और फिल्म से जुड़ी एक विदेशी महिला के रिलेशनशिप की खबरें सार्वजनिक होने लगी तो कई कहानियां सामने आईं. फिल्म के ऑडियो लॉन्च के मौके पर पवन कल्याण के बगल में बैठी एक साथी विदेशी कलाकार की तस्वीर यह बताकर वायरल हुई कि यही वह महिला है, जिसके साथ पवन कल्याण रिलेशनशिप में है.

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भ्रम की यह स्थिति कई सालों तक बनी रही. अन्ना चूंकि अपनी जिंदगी बेहद निजी तरीके से जीना पसंद करती रही हैं. ऐसे में यह भ्रम कभी साफ नहीं हो पाय लेकिन एक दफा खुद ही अन्ना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इस पर स्पष्टीकरण दियचा. 

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अन्ना ने कहा कि तस्वीर में पवन कल्याण संग नजर आ रही महिला वो नहीं हैं, बल्कि एक्ट्रेस डाना मार्क्स हैं, जो तीन मार फिल्म का ही हिस्सा थी. अन्ना ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि वो जिंदगी में कभी किसी एक्ट्रेस या मॉडल जैसी नहीं दिखी हैं. अन्ना ने लिखा था- ये मैं नहीं हूं. मुझे नहीं पता ये गलती किसने की. तस्वीर में दिख रही लेडी डाना मार्क्स हैं. दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि ये खूबसूरत महिला वो नहीं हैं.

डाना मार्क्स पेशे से अमेरिकन थियेटर आर्टिस्ट, सिंगर और एक्ट्रेस हैं. उन्होंने पवन कल्याण की मूवी 'तीन मार' में काम किया था. 2012 में गॉसिप उड़ी कि पत्नी रेणु देसाई से अलग होने के बाद पवन कल्याण अपनी एक को-स्टार को डेट कर रहे हैं. 

बता दें कि अन्ना ने साल 2013 में पवन कल्याण से शादी की थी. दोनों की शादी 30 सितंबर 2013 को हैदराबाद में हुई थी. उनके दो बच्चे हैं. अन्ना लो-प्रोफाइल रहती हैं. चंद प्रोजेक्ट्स में अन्ना ने एक्टिंग की थी. पवन संग शादी के बाद वो घर-गृहस्थी में बिजी हो गई थीं. 

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