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यूपी में 13 साल की बच्ची से चचेरे भाई ने किया दुष्कर्म, दिया बच्चे को जन्म, आरोपी बाल सुधार गृह भेजा गया

उत्तर प्रदेश के अमेठी में 13 साल की नाबालिग ने बच्ची को जन्म दिया है. उसकी मां ने 13 साल के एक रिश्तेदार पर रेप का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया था.

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अमेठी में 13 साल की नाबालिग से रेप का आरोप. (Photo: Representational )
अमेठी में 13 साल की नाबालिग से रेप का आरोप. (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक 13 साल की नाबालिग ने बच्ची को जन्म दिया है. मामला तब सामने आया जब डिलीवरी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई. नाबालिग और उसकी नवजात बच्ची को इलाज के लिए रायबरेली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम दोनों की निगरानी कर रही है.

यह मामला अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है. पुलिस के मुताबिक, नाबालिग की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी के साथ उसके मामा के 13 साल के बेटे ने रेप किया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी.

शिवरतनगंज थाना प्रभारी दयाशंकर मिश्रा ने बताया कि शिकायत के बाद आरोपी नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में लेकर स्थानीय अदालत में पेश किया था. कोर्ट के निर्देश पर उसे रायबरेली के बाल सुधार गृह भेज दिया गया था. पुलिस के मुताबिक, इस मामले में जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और पुलिस ने अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है. घटना के बाद नाबालिग को पुलिस सुरक्षा में रखा गया था.

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डिलीवरी के बाद बिगड़ी तबीयत

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पुलिस सुरक्षा में रह रही नाबालिग की प्रेग्नेंसी आगे बढ़ने के बाद सोमवार को उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया. डिलीवरी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे आगे के इलाज की जरूरत पड़ी. इसके बाद नाबालिग और उसकी नवजात बच्ची को रायबरेली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. दोनों का इलाज चल रहा है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर मेडिकल टीम नजर रख रही है.

इस मामले में खास बात यह है कि नाबालिग की मां ने जिस आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, उसकी उम्र भी 13 साल है. पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है, जबकि आरोपी कोर्ट के निर्देश पर रायबरेली के बाल सुधार गृह में है.फिलहाल नाबालिग और उसकी नवजात बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है. चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामला अदालत में आगे चलेगा.

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