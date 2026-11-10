Bhai Dooj 2026: बुधादित्य राजयोग में भाई दूज, कल इन 5 राशियों की खुल सकती है किस्मत

Bhai Dooj 2026: कल देशभर में भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर सौभाग्य का तिलक करती हैं और उनके लिए लंबी आयु व आरोग्य जीवन का कामना करती हैं. इस बार भाई दूज का त्योहार एक विशेष संयोग में पड़ रहा है. इस दिन बुधादित्य राजयोग रहने वाला है. भाई दूज के दिन सूर्य और बुध तुला राशि में बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह दुर्लभ संयोग पांच राशियों को शुभ परिणाम दे सकता है.

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कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रह सकता है. कामकाज में तेजी आएगी. व्यापार और कारोबार में सुधार के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. विरोधियों का प्रभाव कम होगा. दोस्तों के साथ किए गए काम सफल हो सकते हैं. कोई अच्छी खबर मिल सकती है. नए व्यावसायिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों का ध्यान आज घर और परिवार पर रहेगा. घर के लिए जरूरी सामान खरीद सकते हैं. पारिवारिक मामलों में अपनी बात साफ रखें. नौकरी में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा. परीक्षा में सफलता मिलने के योग हैं. कामकाज बढ़ाने की योजनाओं को गति मिल सकती है.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के घर में आज खुशियों का माहौल रहेगा. कोई अच्छी खबर मिल सकती है. निजी कामों में सफलता मिलने के योग हैं. परिवार और रिश्तेदारों के साथ संबंध बेहतर होंगे. घर में किसी कार्यक्रम की तैयारी हो सकती है. आपका अच्छा व्यवहार और मीठी वाणी लोगों का दिल जीत सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बना रहेगा.

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मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन करियर और कारोबार में लाभ के संकेत दे रहा है. जरूरी काम पूरे हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. नए अवसर मिल सकते हैं. काम से जुड़े लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा. पैसों का बेहतर प्रबंधन करेंगे. आमदनी बढ़ाने की कोशिशों में सफलता मिल सकती है.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कामकाज के लिहाज से अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. अधिकारियों से मुलाकात हो सकती है. व्यापार से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. परिवार का साथ मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. आमदनी बढ़ने के भी संकेत हैं.

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