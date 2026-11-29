परिसीमन बिल को लेकर देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. संसद के विशेष सत्र में इस बिल को पेश किए जाने की तैयारी है. इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है. विपक्षी दलों ने बिल के प्रावधानों और इसके असर पर सवाल उठाए हैं. वहीं, सरकार की ओर से महिला आरक्षण और लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने को इससे जोड़कर देखा जा रहा है.
कांग्रेस समेत INDIA ब्लॉक के दल इस मुद्दे पर अपनी रणनीति बना रहे हैं. राहुल गांधी ने विपक्षी दलों से एकजुट होकर बिल का विरोध करने की अपील की है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने DMK प्रमुख एमके स्टालिन से INDIA ब्लॉक के साथ मिलकर विधेयकों का विरोध करने की अपील की है. राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि लोकसभा की सीटें 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है.
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दिसंबर 2019 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 1000 करने की वकालत की थी. उन्होंने राज्यसभा की सदस्य संख्या बढ़ाने का सुझाव भी दिया था. प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि लोकसभा की सीटें आखिरी बार 1977 में 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई थीं. उस समय देश की आबादी करीब 55 करोड़ थी, जो 2019 तक दोगुने से ज्यादा हो चुकी थी.
उन्होंने सवाल उठाया था कि एक सांसद 16 से 18 लाख लोगों के संपर्क में कैसे रह सकता है. इसके लिए उन्होंने ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका की संसदों का उदाहरण भी दिया था. उन्होंने सुझाव दिया था कि बढ़ी हुई लोकसभा को संसद के सेंट्रल हॉल में बैठाया जा सकता है और मौजूदा लोकसभा कक्ष का इस्तेमाल राज्यसभा के लिए किया जा सकता है.
DMK प्रमुख एमके स्टालिन ने चेन्नई स्थित अपने आवास पर सोनिया गांधी का स्वागत किया. सोनिया गांधी INDIA ब्लॉक के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए उनसे मिलने पहुंचीं. इस दौरान परिसीमन बिल को लेकर चर्चा होनी है. INDIA ब्लॉक के नेता DMK के रुख पर स्टालिन से बातचीत करेंगे.
इंडिया ब्लॉक के नेता एमके स्टॉलिन को परिसीमन पर मनाने चेन्नई पहुंचे है. वे DMK को बिल का समर्थन करने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं. दरअसल, DMK के पास 22 सासंदों का आकंड़ों का है. इंडिया ब्लॉक चाहता है कि DMK संसद में NDA की जगह INDIA ब्लॉक का समर्थन करें. राहुल ने कल दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी स्टालिन से अपील की थी. हालांकि इस पूरे मुद्दे पर DMK 'फेयर डिलीमिटेशन' की बात कर रही है.
चेन्नई में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के कई नेता DMK प्रमुख एमके स्टालिन से मिलने उनके आवास पहुंचे. इस मुलाकात में नेताओं ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल पर चर्चा की. INDIA ब्लॉक के नेताओं ने DMK को बिल का समर्थन करने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए मनाने की कोशिश की.
चेन्नई में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी INDIA ब्लॉक के नेताओं के साथ ट्राइडेंट होटल से DMK प्रमुख एमके स्टालिन के आवास के लिए रवाना हुए. यहां वे स्टालिन से मुलाकात करेंगे. बैठक में परिसीमन बिल को लेकर DMK के रुख पर चर्चा होगी.
कांग्रेस सांसद के सुधाकरन के परिवार ने आरोप लगाया है कि दुबई का एक अस्पताल उन्हें डिस्चार्ज करने में देरी कर रहा है. परिवार ने इस देरी के पीछे जानबूझकर की गई कोशिश होने का शक भी जताया है. दरअसल, संसद में सोमवार को परिसीमन बिल पेश होना है. इसे देखते हुए AICC ने सुधाकरन को जल्द भारत लौटने के लिए कहा था. कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA ब्लॉक के लिए इस अहम मौके पर हर सांसद की मौजूदगी जरूरी मानी जा रही है. ऐसे में सुधाकरन की वापसी में हो रही देरी से पार्टी की चिंता बढ़ गई है.
DMK प्रमुख एमके स्टालिन, तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन और DMK सांसद कनिमोझी के साथ चेन्नई स्थित अपने आवास पहुंचे. यहां वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले INDIA ब्लॉक के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे. परिसीमन बिल को लेकर विपक्षी दलों के बीच जारी चर्चा के बीच इस बैठक को अहम माना जा रहा है.
शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने DMK प्रमुख एमके स्टालिन से परिसीमन बिल पर अपने रुख पर फिर से विचार करने की अपील की. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोगों को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उनके साथ धोखा हुआ है. ठाकरे ने INDIA ब्लॉक के सहयोगियों के बारे में भी कहा कि गठबंधन में कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला सभी दल मिलकर करेंगे. उन्होंने स्टालिन को नसीहत देते हुए कहा कि आप दोनों तरफ से नहीं खेल सकते.
इनपुट-मुस्तफा शेख
शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने परिसीमन बिल को लेकर चल रहे विवाद के बीच दावा किया कि उन्हें कई फोन आए और ऑफर भी दिए गए. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के लिए महाराष्ट्र के हित सबसे पहले हैं. उद्धव ठाकरे ने NCP (SP) प्रमुख शरद पवार से भी अपील की कि वे महाराष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लें. इस मुद्दे पर सभी को राज्य के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए.
Input- मुस्तफा शेख