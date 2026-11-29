परिसीमन बिल को लेकर देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. संसद के विशेष सत्र में इस बिल को पेश किए जाने की तैयारी है. इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है. विपक्षी दलों ने बिल के प्रावधानों और इसके असर पर सवाल उठाए हैं. वहीं, सरकार की ओर से महिला आरक्षण और लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने को इससे जोड़कर देखा जा रहा है.

कांग्रेस समेत INDIA ब्लॉक के दल इस मुद्दे पर अपनी रणनीति बना रहे हैं. राहुल गांधी ने विपक्षी दलों से एकजुट होकर बिल का विरोध करने की अपील की है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने DMK प्रमुख एमके स्टालिन से INDIA ब्लॉक के साथ मिलकर विधेयकों का विरोध करने की अपील की है. राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि लोकसभा की सीटें 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है.

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