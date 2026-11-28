दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस साल भी साहित्य आजतक का मंच सजा, जहां कई सारे जाने-माने चेहरों ने शिरकत की. बॉलीवुड और टेलीविजन में अपना नाम कमा चुकीं एक्ट्रेस मोना सिंह भी वहां आईं, जहां उन्होंने अपनी फिल्मी लाल सिंह चड्ढा पर भी बात की. मोना ने बताया कि उन्होंने वो फिल्म क्यों चुनी. साथ ही भारत में शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया.

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ओटीटी ने बदली हीरो-हीरोइन की इमेज

मोना सिंह ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हुए बदलावों पर भी बात की. उनका मानना है कि ओटीटी ने हीरो और हीरोइन की पारंपरिक छवि और तयशुदा ढांचे को बदल दिया है. अब कहानियों में महिला कलाकारों के लिए भी अलग-अलग तरह के किरदार लिखे जा रहे हैं. इससे कलाकारों को अपनी एक्टिंग की क्षमता दिखाने और एक्सपेरिमेंट करने के ज्यादा मौके मिल रहे हैं.

मोना ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोग अभिनेता बनने के बजाय स्टार बनने का सपना लेकर आते हैं. एक फिल्म या सीरीज के बाद ही उन्हें लगने लगता है कि वे स्टार बन गए हैं, जबकि स्टारडम, शोहरत और पहचान हमेशा एक जैसी नहीं रहती. उनके मुताबिक, जो चीज स्थायी है, वह इंसान का स्वभाव और अपने काम के प्रति उसका नजरिया है.

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उन्होंने कहा- मैं अपना 100 फीसदी देने में विश्वास रखती हूं. बाकी सब आता-जाता रहता है. मेरे लिए सबसे जरूरी है कि मैं अपने काम को किस तरह देखती हूं और उसे कितनी ईमानदारी से करती हूं.

'जो काम नहीं करना, उसके लिए ना कहना भी जरूरी'

अपने किरदारों के चयन को लेकर मोना ने बताया कि वह काफी सोच-समझकर प्रोजेक्ट चुनती हैं. उन्होंने कहा कि उनके करियर में कई ऐसे मौके आए, जब उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स को भी मना किया. शायद यही वजह रही कि वो एक ही तरह के किरदारों में नहीं बंधीं और आज अलग-अलग भूमिकाएं निभा पा रही हैं.

उन्होंने कहा- मैंने जितने शोज और प्रोजेक्ट्स को मना किया है, मुझे लगता है कि उनकी वजह से ही मैं आज यहां हूं. अगर मैं हर ऑफर स्वीकार कर लेती तो शायद एक ही तरह के किरदारों में घूमती रहती. मोना ने ये भी स्वीकार किया कि शुरुआत में किसी प्रोजेक्ट को मना करने में उन्हें डर लगता था. उन्हें चिंता होती थी कि कहीं लोग उन्हें काम देना बंद न कर दें. लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने समझा कि जिन चीजों को वो करना नहीं चाहतीं, उनके लिए मना करना बेहद जरूरी है.

उन्होंने कहा कि वो किसी सेट पर जाकर उदास नहीं होना चाहतीं कि आखिर वो ये काम क्यों कर रही हैं. वो हमेशा खुशी और उत्साह के साथ शूटिंग पर जाना चाहती हैं. उनके लिए किसी स्क्रिप्ट को पढ़ते समय खुद को चुनौती महसूस करना जरूरी है. अगर उन्हें लगे कि वह बिना किसी तैयारी या मेहनत के आसानी से किरदार निभा लेंगी, तो वो ऐसे प्रोजेक्ट को सबसे पहले मना कर देती हैं. वो पहले खुद को और फिर दर्शकों को सरप्राइज करना चाहती हैं.

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'जस्सी जैसी कोई नहीं' से क्या सीखा?

मोना ने कहा कि उन्हें अपने पहले लोकप्रिय शो 'जस्सी जैसी कोई नहीं' से भी ये सीख मिली कि ऐसा काम चुनना चाहिए, जो सबसे अलग हो और जिसे लोग लंबे समय तक याद रखें. वो चाहती हैं कि अपने काम को देखकर उन्हें खुद भी गर्व महसूस हो. उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में उनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड या गॉडफादर नहीं रहा. उनके मुताबिक, अब तक का सफर ईश्वर की कृपा, अपनी पसंद, मेहनत और सही फैसलों का नतीजा है.

हर किरदार से कुछ न कुछ सीखती हैं मोना

ये पूछे जाने पर कि अलग-अलग महिला किरदार निभाने से उनकी निजी जिंदगी में भी कोई बदलाव आता है या नहीं, मोना ने कहा कि हर किरदार उन्हें कुछ न कुछ सिखाता है. वो अपने किरदारों की खूबियों को अपने जीवन में शामिल करने और उनकी कमियों से सीखने की कोशिश करती हैं. उन्होंने कहा कि जिंदगी में लगातार सीखते रहना और नई चीजों को अपनाना बहुत जरूरी है. ये बात सिर्फ एक अभिनेता के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए मायने रखती है.

टीवी से ओटीटी की दुनिया में आने के एक्सपीरियंस पर उन्होंने कहा कि ओटीटी पर काम करते समय उन्हें अहसास हुआ कि यहां कहानियों और किरदारों को ज्यादा वास्तविकता के साथ पेश किया जाता है. एक कलाकार के लिए जरूरी है कि वो अपने किरदार को पूरी तरह जिए. अगर कोई पुलिस अधिकारी का किरदार निभा रहा है तो उसे उसी तरह दिखना और व्यवहार करना होगा. सिर्फ एक्टिंग करना काफी नहीं है, किरदार को अपने भीतर उतारना भी जरूरी है.

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ओटीटी पर महिला किरदारों की कहानी में दिखीं ज्यादा परतें

टीवी, फिल्मों और ओटीटी में से सबसे ज्यादा वास्तविक माध्यम के सवाल पर मोना ने कहा कि आज के दौर में उन्हें ओटीटी ज्यादा वास्तविक लगता है. इसकी वजह है कि यहां छह या आठ एपिसोड में किसी किरदार की पूरी कहानी और उसकी अलग-अलग परतें दिखाने का मौका मिलता है.

उन्होंने अपनी सीरीज 'कोहरा' में निभाए धनवंत कौर के किरदार का उदाहरण दिया. मोना के मुताबिक, इस किरदार की जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा था और उसे पर्दे पर उतारना आसान नहीं था. उन्हें लगता है कि ओटीटी पर आज ज्यादा बेबाक और वास्तविक लेखन हो रहा है, जो एक एक्टर के लिए बेहद दिलचस्प है.



'मेड इन हेवन' की बुलबुल जौहरी से सीखा जिंदगी में हार न मानना

अपने पसंदीदा किरदार के सवाल पर मोना ने कहा कि उनके लिए किसी एक भूमिका को चुनना मुश्किल है. उन्होंने अपने सभी प्रोजेक्ट्स को अपने बच्चों की तरह बताया और कहा कि हर किरदार उनके लिए खास है.

हालांकि, ये पूछे जाने पर कि किस किरदार ने उन्हें सबसे ज्यादा सिखाया, उन्होंने 'मेड इन हेवन' की बुलबुल जौहरी का नाम लिया. मोना ने बताया कि इस किरदार से उन्होंने सीखा कि जिंदगी में कितनी भी बार असफलता मिले या मुश्किलें आएं, इंसान को जिंदगी से नाराज और कड़वा नहीं होना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि जिंदगी में गिरना, असफल होना और सबक मिलना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है. हर अनुभव को एक सीख की तरह लेना चाहिए, ना कि उसके लिए जिंदगी से शिकायत करनी चाहिए.

'लाल सिंह चड्ढा' में मां का किरदार निभाना था खास अनुभव

मोना ने फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में आमिर खान की मां का किरदार निभाने के एक्सपीरियंस पर भी बात की. उन्होंने स्पष्ट किया कि वो आमिर खान की नहीं, बल्कि फिल्म के किरदार लाल की मां बनी थीं.

उन्होंने कहा कि एक्टिंग की दुनिया की यही खूबसूरती है कि 40 साल की उम्र का कलाकार पर्दे पर 60 साल या 20 साल के व्यक्ति का किरदार भी निभा सकता है. उनके लिए ये एक चुनौतीपूर्ण एक्सपीरियंस था. मोना ने बताया कि फिल्म में उन्होंने अपने किरदार के जीवन के लंबे सफर को पर्दे पर उतारा. इसमें 20 साल की उम्र से लेकर 35-40 साल और फिर 60 साल की उम्र तक का सफर शामिल था. उन्होंने कहा कि इस किरदार को निभाना आसान नहीं था, लेकिन उन्हें ये चुनौती काफी पसंद आई.

उन्होंने किरदार की सबसे बड़ी खूबी बताते हुए कहा कि लाल की मां ने उसे हमेशा ये सिखाया कि वह किसी से कम नहीं है और जिंदगी में जो चाहे हासिल कर सकता है. मोना के मुताबिक, ये किरदार हर मां के लिए प्रेरणादायक है. उन्होंने कहा कि उनके लिए किसी फिल्म में यह मायने नहीं रखता कि उनके साथ हीरो कौन है या वो पर्दे पर कैसी दिख रही हैं. उनके लिए सबसे जरूरी है कि वो अपने किरदार के साथ न्याय कर सकें.

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शिक्षा पर मोना सिंह ने क्या कहा?

मोना सिंह से आगे भारत में शिक्षा के महत्व पर भी सवाल किया गया. उनसे पूछा गया कि आज के समय में जो शिक्षा प्रणाली काम कर रही है, उसमें बदलाव की जरूरत है या नहीं? तो इसपर मोना ने कहा कि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से काफी पहले से सुनती आ रही हैं कि अच्छे स्कूल में दाखिले के लिए कनेक्शन होने बहुत जरूरी है. कई लोगों के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है. उनके मुताबिक शिक्षा आज के समय में काफी महंगी हो गई है.

मोना ने कहा- स्कूल में बच्चों से सालाना ट्रिप या फैशन शो में पैसे डालने के लिए कहा जाता है. शिक्षा काफी महंगी हो गई है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए. शिक्षा किसी भी इंसान के लिए सबसे बेसिक जरूरत होती है. ये कोई लग्जरी नहीं है. शिक्षा सबके लिए जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में स्कूल-कॉलेज जहां भी हो एजुकेशन मुफ्त होनी चाहिए. अगर ऐसा हो गया, तो हमारा देश कहां का कहां पहुंच सकता है. कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये हमारे देश में बहुत महत्व रखता है. मोना ने स्कूल में बदलाव के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि एग्जाम में मार्क्स से ज्यादा स्ट्रीट स्मार्टनेस भी जरूरी होती है.

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