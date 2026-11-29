सुरक्षित निवेश और तगड़े रिटर्न के मामले में बैंकों की फिक्स्ड स्कीम्स खासी पॉपुलर हैं और इनमें ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तगड़ा ब्याज ऑफर किया जा रहा है यानी निवेश पर बंपर मुनाफा. हालांकि, सरकारी या फिर दिग्गज प्राइवेट बैंकों की तुलना में स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने ग्राहकों को और भी अधिक FD Interest Rate दे रहे हैं, खासतौर पर सीनियर सिटीजंस के लिए सबसे ज्यादा. आइए जानते हैं कहां-कितना ब्याज मिल रहा है और 5 लाख की एफडी पर सबसे ज्यादा पैसा कहां बनेगा?

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8.5% तक का ब्याज दे रहे बैंक

हर कोई अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचत करता है और उस पैसे को ऐसी जगह निवेश का प्लान बनाता है, जहां जोरदार रिटर्न मिले. खासतौर पर सीनियर सिटिजन अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स पर रेगुलर और पक्का रिटर्न पाना चाहते हैं, तो उनके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट बेहतरीन ऑप्शन साबित होता है. लेकिन अलग-अलग बैंकों में इंटरेस्ट रेट काफी अलग-अलग होते हैं, छोटे फाइनेंस बैंक आमतौर पर बड़े प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर लेंडर्स की तुलना में ज्यादा रिटर्न देते हैं. इसका उदाहरण है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो सीनियर सिटिजन को सबसे ज्यादा 8.5% का पांच साल की FD इंटरेस्ट दे रहा है. जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) इस अवधि पर 7.05% देता है.

स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्याज दरें

स्मॉल फाइनेंस बैंक सीनियर सिटिजन को पांच साल की FD पर सबसे ज्यादा रेट देते हैं. 5 साल के लिए एफडी कराने पर होने वाले फायदे की बात करें, तो FD Rate टेबल में सबसे ऊपर स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं. सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.5% और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक 8% रेट देते हैं. पांच सबसे अधिक ब्याज ऑफर करने वाले बैंकों को देखें, तो...

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स्मॉल फाइनेंस बैंक ब्याज दर (25 नवंबर 2026) Suryoday Small Finance Bank 8.50% Jana Small Finance Bank 8.00% Ujjivan Small Finance Bank 7.70% Equitas Small Finance Bank 7.50% Utkarsh Small Finance Bank 7.40%

बड़े प्राइवेट बैंकों में इतना ब्याज

स्मॉल फाइनेंस बैंकों के बाद अब बात करें, तो बड़े प्राइवेट बैंकों में एफडी पर दिए जा रहे ब्याज के बारे में, तो HDFC Bank, ICICI Bank की तुलना में DCB बैंक अपने ग्राहकों को ज्यादा फायदा दे रहा है और यहां एफडी इंटरेस्ट रेट 8% है.

प्राइवेट बैंक ब्याज दर (25 नवंबर 2026) DCB Bank 8.00% SBM Bank India 7.50% YES Bank 7.50% Axis Bank 7.35% HDFC Bank 7.20% ICICI Bank 7.20%

सरकारी बैंक भी पीछे नहीं

स्मॉल फाइनेंस बैंक और प्राइवेट बड़े बैंकों के साथ ही एफडी पर फायदा कराने के मामले में सरकारी बैंक भी कम नहीं है. यहां पर सबसे ज्यादा ब्याज देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI FD Rates) दे रहा है.

सरकारी बैंक ब्याज दर (25 नवंबर 2026) SBI 7.05% Bank Of Baroda 6.90% PNB 6.85% Bank Of India 6.75% Canara Bank 6.75%

फायदे का गणित समझ लीजिए

अब बताते हैं कि 5 लाख रुपये का निवेश कोई सीनियर सिटीजन पांच साल के लिए करता है, तो फिर उसे कितना फायदा होगा. अगर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिल रहे 8.50% FD Interest Rate के हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो 5 लाख के निवेश पर मैच्योरिटी पर उन्हें 7,51,828 रुपये मिलेंगे यानी ब्याज से ही 2,51,828 रुपये की कमाई. वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिल रहे 7.05% ब्याज के हिसाब से देखें, तो उनकी रकम मैच्योरिटी पर 7,02,916 रुपये होगी यानी 2,02,916 रुपये का फायदा.

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(नोट: किसी भी तरह के फाइनेंशियल निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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