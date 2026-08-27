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Weight Loss Journey: महज 8 हफ्तों में इंफ्लुएंसर ने घटाया 9 kg वजन, खुद बताया अपना सीक्रेट

सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर तान्या सिंह ने 9 किलो वजन कम किया है और वो अपनी वेट लॉस जर्नी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. उन्होंने अपनी इस जर्नी में डाइट के साथ-साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रोजाना 10,000 कदम चलने को भी शामिल किया. आइए उनकी डाइट और वर्कआउट रूटीन के बारे में जानेंगे.

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तान्या सिंह की वेट लॉस जर्नी से आप भी टिप्स ले सकते हैं. (PHOTO: Instagram@tanyabackstage)
तान्या सिंह की वेट लॉस जर्नी से आप भी टिप्स ले सकते हैं. (PHOTO: Instagram@tanyabackstage)

Weight loss Story: वजन घटाना हर किसी के लिए अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, सभी अलग-अलग तरीके से वेट लॉस करते हैं. कोई डाइट पर फोकस करता है तो कोई एक्सरसाइज और एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर तान्या सिंह अपने जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं, उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने फॉलोअर्स को बताया है. 

उन्होंने दावा किया कि महज 56 दिनों में उनका वजन 75 किलो से घटकर 66 किलो हो गया. उन्होंने अपनी इस जर्नी में डाइट के साथ-साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रोजाना 10,000 कदम चलने को भी शामिल किया. आइए उनकी डाइट और रूटीन के बारे में जानते हैं. 

दिन की शुरुआत 4 उबले अंडों से

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तान्या ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो में अपनी डेली रूटीन के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि वह इस चैलेंज की शुरुआत से लगभग हर दिन उबले अंडे खा रही हैं. दिन की शुरुआत उन्होंने चार उबले अंडों से की और इसके बाद जिम के लिए निकल गईं.

उनका कहना है कि रोज एक ही तरह से अंडे खाना बोरिंग हो सकता है, इसलिए वह अंडों को अलग-अलग तरीकों से डाइट में शामिल करने की रेसिपी तलाश रही हैं. इससे हेल्दी डाइट को लंबे समय तक फॉलो करना आसान हो सकता है.

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जिम में किया बैक और एब्स वर्कआउट

इस दौरान जिम में तान्या ने बैक और एब्स की एक्सरसाइज की. हालांकि शुरुआत उन्होंने ट्रेडमिल पर वॉक से की थी, ताकि शरीर वर्कआउट के लिए तैयार हो सके. इसके बाद उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, जिसमें इनवर्टेड रो, फोरआर्म प्लैंक, बारबेल बेंट-ओवर रो और रोमानियन डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइज शामिल थीं.

लंच में रोटी, भिंडी और राजमा

वर्कआउट के बाद वो लंच में दो रोटी, भिंडी, एक कटोरी राजमा और साथ में खीरा-गाजर खाती थीं. यह प्लेट कार्बोहाइड्रेट, प्लांट प्रोटीन और फाइबर का अच्छा कॉम्बिनेशन देती है. सब्जियों को शामिल करने से खाने में पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ती है.

शूट से पहले खाई एग भुर्जी

इसके बाद उन्होंने सब्जियों के साथ एक प्लेट एग भुर्जी खाई और फिर शूट के लिए निकल गईं. अंडे प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं और प्रोटीन युक्त खाना पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखने में मदद कर सकता है.

शाम को खेला गोल्फ

ऐसा नहीं है कि तान्या सिर्फ जिम जाती थीं, बल्कि वो शाम को गोल्फ भी खेलने जाती थीं. इससे उनकी दिनभर की एक्टिविटी और बढ़ गई. गोल्फ खेलने के बाद जब वो घर पहुंचती थीं, तो उनके डिनर का टाइम हो जाता था.

डिनर में रोस्टेड चिकन

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रात के खाने में वो चार रोस्टेड चिकन लेग पीसेज, प्याज और हरी चटनी खाती थीं. इस तरह उनके पूरे दिन के खाने में अंडे, राजमा और चिकन जैसे प्रोटीन सोर्स शामिल थे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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पूरे दिन में वो अपने 10,000 कदम कंप्लीट कर लेती थीं. उनकी जर्नी से यह पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ किसी एक फूड या एक्सरसाइज पर निर्भर रहने के बजाय डाइट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रोजाना एक्टिव रहने को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाया.

डिस्क्लेमर: हर इंसान का शरीर, जरूरत और हेल्थ अलग होती है. इसलिए वजन घटाने के लिए किसी सोशल मीडिया क्रिएटर की डाइट या वर्कआउट को सीधे कॉपी करने के बजाय अपनी जरूरत के अनुसार डाइट और एक्सरसाइज प्लान बनाना बेहतर है. जरूरत पड़ने पर डाइटिशियन या फिटनेस एक्सपर्ट की सलाह ली जा सकती है.

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