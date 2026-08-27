होटल में प्रेमी संग पहुंची विवाहिता, कहासुनी के बाद मौत, प्रेमी ने भी उठाया खौफनाक कदम

रोहतक के दिल्ली रोड स्थित एक होटल में विवाहिता युवती की मौत का मामला सामने आया है. होटल के कमरे में रूबी का शव बेड पर मिला था. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और मृतका के कथित प्रेमी नीरज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार रूबी और गांव खेड़ी साध निवासी नीरज ने सुबह होटल में एक कमरा बुक किया था. दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है. रूबी की शादी होने के बाद भी दोनों के बीच संपर्क बना हुआ था.

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पुलिस के मुताबिक होटल के कमरे में दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. आरोप है कि इसी दौरान नीरज ने रूबी की चुन्नी से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. रूबी की मौत के बाद नीरज ने होटल कर्मचारियों से कहा कि वह थोड़ी देर में वापस आएगा. इसके बाद वह होटल से चला गया. पुलिस के मुताबिक इसके बाद वह अपने घर पहुंचा और वहां खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की.

नीरज की हालत गंभीर होने के बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और वह वेंटिलेटर पर है. पुलिस फिलहाल नीरज की हालत को देखते हुए उसकी गिरफ्तारी को लेकर डॉक्टरों की रिपोर्ट और आगे की जांच का इंतजार कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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प्रेम प्रसंग के बीच शादी के बाद भी संपर्क

पुलिस के मुताबिक रूबी और नीरज के बीच पहले से प्रेम प्रसंग था. रूबी की शादी हो जाने के बाद भी दोनों के बीच संपर्क बना हुआ था. घटना वाले दिन दोनों होटल पहुंचे थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि होटल के कमरे में दोनों के बीच किस बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद घटनाक्रम किस तरह आगे बढ़ा. मामले से जुड़े साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है.

घटना के बाद पुलिस ने रूबी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था. आज पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया. पोस्टमार्टम के बाद शव उसके ससुराल पक्ष को सौंप दिया गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. होटल के सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है. जांच के आधार पर घटना से जुड़े तथ्यों को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है.

पुलिस ने नीरज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. हालांकि उसकी गंभीर हालत के कारण फिलहाल गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की गई है. पुलिस डॉक्टरों की रिपोर्ट और आगामी जांच के आधार पर आगे कदम उठाने की बात कह रही है. इस मामले में होटल के कमरे में हुई रूबी की मौत और उसके बाद नीरज के खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ने पूरे घटनाक्रम को गंभीर बना दिया है. पुलिस अब होटल में हुई घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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नीरज की गिरफ्तारी पर पुलिस का इंतजार

पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है. इसके अलावा अन्य साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल रूबी का पोस्टमार्टम हो चुका है और उसका शव ससुराल पक्ष को सौंप दिया गया है. वहीं नीरज का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस उसकी चिकित्सकीय स्थिति और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.



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