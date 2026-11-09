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चिकनकारी कुर्ते में खूबसूरत लगीं सारा तेंदुलकर, भाभी सानिया की ये बात सुन शरमा गईं सचिन की लाडली, Video

सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने अपने 29वें जन्मदिन का इनसाइड वीडियो शेयर किया है. इसमें मां अंजलि और पिता सचिन के साथ भाई अर्जुन ने भी उन्हें विश किया. लेकिन भाभी सानिया की शादी को लेकर की गई खास विश ने सबका ध्यान खींच लिया.

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सानिया और सारा बेस्टफ्रेंड्स भी हैं. (PHOTO:ITG)
सानिया और सारा बेस्टफ्रेंड्स भी हैं. (PHOTO:ITG)

सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ और फैशन सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है. सारा ने 12 अक्टूबर 2026 को अपना 29वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था. अब उन्होंने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन का एक इनसाइड वीडियो शेयर किया है, जिसमें पूरा परिवार उनके लिए खास विश मांगता नजर आ रहा है. इस दौरान सारा के आउटफिट से लेकर उनकी भाभी सानिया की मजेदार विश तक, हर चीज लोगों का ध्यान खींच रही है.

ग्रीन कुर्ते में दिखा सारा का खूबसूरत अंदाज

अपने जन्मदिन के खास मौके पर सारा ने हैवी पार्टी आउटफिट के बजाय बेहद सादगी भरा एथनिक लुक चुना. वह फिरोजी और सी-ग्रीन शेड के खूबसूरत कुर्ते में नजर आईं. कुर्ते का चिकनकारी काम इसे खास बना रहा था. कुर्ते के साथ मैचिंग इयररिंग्स पहने थे. खुले बाल और मिनिमल मेकअप के साथ उन्होंने अपने लुक को बेहद सिंपल रखा. 

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भाभी सानिया ने सारा से कह दी शादी की बात

बर्थडे वीडियो में सारा की मां अंजलि सबसे पहले उनके लिए विश मांगती हैं. वह कहती हैं कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे और उसके सारे सपने पूरे हों. इसके बाद भाई अर्जुन तेंदुलकर की बारी आती है. अर्जुन मजाकिया अंदाज में सिर्फ 'हैप्पी बर्थडे, दैट्स इट' कहते हैं, जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं.

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इसके बाद अर्जुन की सास सारा के लिए जुड़वा बच्चों की बुआ बनने की विश मांगती हैं. वहीं, सारा की भाभी सानिया ने सबसे मजेदार विश की. उन्होंने कहा कि सारा को एक अच्छा लड़का मिल जाए, जो मुंबई में पेरी क्रॉस रोड के पास रहता हो, ताकि वह हमेशा परिवार के करीब रह सकें. यह सुनकर सारा मुस्कुराने लगती हैं और सानिया को गले लगा लेती हैं.

सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी बेटी के लिए खास संदेश दिया. उन्होंने सारा को हमेशा पॉजिटिव रहने और दिलचस्प चीजें तलाशने की सलाह दी. फिलहाल सारा का यह बर्थडे वीडियो उनके फैमिली मोमेंट्स के साथ-साथ उनके खूबसूरत एथनिक लुक को लेकर भी चर्चा में है.

व्हाइट फ्लोरल ड्रेस में स्टाइलिश लगीं सानिया

वीडियो में सारा की भाभी और करीबी दोस्त सानिया भी सिंपल और ग्रेसफुल लुक में नजर आईं. उन्होंने सफेद रंग की फ्लोरल प्रिंट वाली स्टाइलिश ड्रेस पहनी थी. ड्रेस पर बने हल्के फूलों के प्रिंट उनके लुक को फ्रेश और खूबसूरत बना रहे थे. इसकी पफ्ड स्लीव्स आउटफिट को थोड़ा खास लुक दे रही थीं. 

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