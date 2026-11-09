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बिना राइडर दौड़ी चली आई बाइक... सीधी पेट्रोल पंप में जा घुसी, CCTV फुटेज आया सामने

राजस्थान के उदयपुर के भींडर में दो बाइकों की टक्कर के बाद एक बाइक बिना चालक के तेज रफ्तार में पेट्रोल पंप में घुस गई. बाइक पेट्रोल मशीनों से बचते हुए दीवार से टकराई. घटना CCTV में कैद हुई...

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पेट्रोल मशीनों के पास से निकलकर दीवार से टकराई.(Photo:Screengrab)
पेट्रोल मशीनों के पास से निकलकर दीवार से टकराई.(Photo:Screengrab)

राजस्थान के उदयपुर जिले के भींडर कस्बे से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. गोपालपुरा गांव के पास सड़क पर दो मोटरसाइकिलों की टक्कर के बाद एक बाइक बिना चालक के तेज रफ्तार में पेट्रोल पंप में जा घुसी. बाइक पेट्रोल-डीजल भरने वाली मशीनों के बिल्कुल पास से निकलते हुए दीवार से टकरा गई.

अचानक हुई इस घटना से पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि बाइक पेट्रोल भरने वाली मशीनों या टैंक से नहीं टकराई.ऐसा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था. घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई.

दो बाइकों की टक्कर के बाद बेकाबू हुई बाइक

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जानकारी के अनुसार, गोपालपुरा गांव के पास सड़क पर दो मोटरसाइकिलों के बीच टक्कर हो गई थी. टक्कर के दौरान एक बाइक का चालक सड़क पर गिर पड़ा. इसी बीच बाइक का नियंत्रण उसके हाथ से छूट गया और वह बिना चालक के आगे बढ़ने लगी.

कुछ ही पलों में बाइक सड़क से सीधे पेट्रोल पंप परिसर में पहुंच गई. तेज रफ्तार बाइक पेट्रोल-डीजल की मशीनों के पास से गुजरी और दीवार से टकराकर नीचे गिर गई. देखें VIDEO:- 

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बाइक सवारों के पैरों के बीच से निकली बाइक

पेट्रोल पंप मालिक नरसिम्हा पुरोहित के मुताबिक, बाइक पर सवार तीन लोग राजसमंद के केलवा में मार्बल स्टोन का काम करते हैं. वे पेट्रोल भरवाने के लिए रुके थे. इसी दौरान पीछे से आई दूसरी बाइक ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी.

पंप मालिक के अनुसार, टक्कर के बाद तीनों बाइक सवार वहीं रह गए, जबकि उनकी बाइक उनके पैरों के बीच से निकलकर पेट्रोल पंप की ओर चली गई.

CCTV में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम

पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में बाइक के तेजी से परिसर में घुसने और दीवार से टकराने का पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया. हादसे में बड़ा नुकसान होने से बच गया.

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