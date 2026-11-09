NVIDIA के रास्ते ट्रंप तक पहुंचा चीन? जेनसेन और 'जासूस' एलिस की लव स्टोरी की पूरी कहानी

दुनिया के दिग्गज टेक टायकून जेनसेन हुआंग चर्चा में है. वजह है उनकी जासूसी की खबरें जो न सिर्फ दो कंपनियों द्वारा एक-दूसरे की जासूसी का मामला है, बल्कि दो देशों के बीच तकनीक की चोरी का भी है. हालांकि चीन ने इस बात से इनकार किया है कि एलिस हुआंग चीनी खुफिया विभाग के लिए काम करती है. चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इन दावों को 'पूरी तरह से बेबुनियाद' और चीन को बदनाम करने की कोशिश बताया है.

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बता दें कि अमेरिकी कंपनी NVIDIA AI चिप बनाने के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के CEO जेनसेन हुआंग को डॉनल्ड ट्रंप का करीबी माना जाता है. सामने आया है कि जेनसेन हुआंग के प्रेम संबंध एक ऐसी महिला से हैं, जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है. जेनसेन हुआंग की गर्लफ्रेंड का नाम है- एलिस हुआंग और उनपर चीन की जासूस होने का शक है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक एलिस हुआंग NVIDIA की चिप टेक्नॉलिजी से जुड़ी जानकारियां चीन के अधिकारियों तक पहुंचाती थीं. इसका खुलासा तब हुआ जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चीन की इस कारोबारी महिला पर निगरानी शुरू की थी. वो इस बात की जांच कर रहे थे कि NVIDIA के चिप्स कहीं अवैध रूप से चाइना तो नहीं पहुंच रहे हैं.

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दरअसल जेनसेन हुआंग, NVIDIA की चिप्स को चीन के बाजार तक पहुंचाने के पक्षधर रहे हैं, और अमेरिकी सरकार ने अपने देश में बन रही AI चिप्स को चीन में बेचने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. इस प्रतिबंध को बाइपास करने की शिकायतों पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की थी.

जांच के दौरान ही अधिकारियों को सिंगापुर की Mega-speed International नाम की एक कंपनी पर शक था. ये कंपनी NVIDIA के AI चिप्स की बड़ी खरीदार थी, जिसने एक डेटा सेंटर स्थापित किया था. लेकिन डेटा सेंटर की क्षमता के हिसाब से इसकी खरीद बहुत ज्यादा थी. अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के शक था कि इसी कंपनी के जरिए अमेरिकी चिप्स पर लगे प्रतिबंधों को बाइपास किया जा रहा है.

इसी के जरिए NVIDIA के AI चिप्स चाइना तक पहुंचाए जा रहे हैं. अधिकारियों को पता चला कि Mega-Speed कंपनी की एक वरिष्ठ अधिकारी एलिस हुआंग की बातचीत एक अमेरिका व्यक्ति के साथ हो रही है. खुफिया एजेंसियों ने उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो व्यक्ति और कोई नहीं NVIDIA के CEO जेनसेन हुआंग ही थे. इस दौरान जांच में एलिस हुआंग और जेनसेन हुआंग के बीच प्रेम संबंधों का पता चला, और उनकी कई तस्वीरें भी सामने आईं जिसमें वो एक दूसरे के काफी करीब नजर आए.

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एलिस हुआंग के साथ जेनसेन हुआंग की कई तस्वीरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन उनके संबंधों को लेकर कभी कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जब एलिस और जेनसेन के संबंधों पर खबरें आने लगीं, तो जेनसेन हुआंग ने खुद ही बहुत कुछ कुबूल कर लिया. उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों के नाम एक चिट्ठी लिखी. इसमें उन्होंने अपनी पत्नी से बेवफाई करने, और बच्चों को दुख पहुंचाने की बात लिखी है. इसके लिए वो माफी भी मांग रहे हैं. हालांकि उन्होंने इस चिट्ठी में कहीं भी 'एलिस हुआंग' के नाम का जिक्र नहीं किया है.

इस पूरे मामले का खुलासा एक मीडिया रिपोर्ट्स से हुआ था. करीब 10 दिन पहले The New York Times ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी. इसमें बताया गया कि अमेरिकी अधिकारियों को 'एलिस हुआंग' नाम की एक चाइनीज़ बिजनेसवूमन पर जासूसी का शक है.

अधिकारियों के मुताबिक एलिस हुआंग चीन की खुफिया एजेंसी 'Ministry Of State Security' के लिए काम कर रही थीं. रिपोर्ट में बताया गया कि एलिस हुआंग को जानबूझकर जेनसेन हुआंग के करीब लाया गया, जिससे NVIDIA के बिजनेस प्लान, उनके AI चिप्स के फ्यूचर प्लान और टेक्नॉलिजी की जानकारी निकाली जा सके.

चीन पर आरोप है कि उसने जेनसेन हुआंग को हनी ट्रैप करने के लिए एलिस का इस्तेमाल किया. हैरानी की बात है कि एलिस के बारे में इंटरनेट पर बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं हैं. उनके बारे में यही बताया जाता है कि वो चीन के सरकारी टीवी न्यूज़ चैनल CCTV में रिपोर्टर रह चुकी हैं और इसके बाद बहुत तेजी से वो टेक इंडस्ट्री में घुसी और सीधे जेनसेन के साथ संबंधों में उनका नाम सामने आ गया.

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अब जेनसेन हुआंग के कुबुलनामे के बाद NVIDIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं. जिसमें कुछ खास सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे. जैसे सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि NVIDIA के AI चिप्स से जुड़ी, कौन सी गोपनीय जानकारी चीन तक पहुंचाई गई और अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन को एडवांस AI चिप्स उपलब्ध कराने में जेनसेन हुआंग की भूमिका थी या नहीं. हालांकि कंपनी ने जेनसेन हुआंग को CEO पद से नहीं हटाया है. उनका कहना है कि फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा या कंपनी के सीक्रेट्स लीक होने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है.

जेनसेन हुआंग पिछले करीब 30 साल से NVIDIA को संभाल रहे हैं. ये अमेरिका की एक ऐसी कंपनी है जिसके AI चिप्स का तोड़ चाइना के पास भी नहीं है. इसीलिए अमेरिका ने अपने यहां बनने वाली AI चिप्स को चाइना में बेचने पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब देखा जाए तो चीन की खुफिया एजेंसी के एजेंट का जेनसेन हुआंग तक पहुंचना, ऐसा है जैसे व्हाइट हाउस के दरवाजे तक चीन का पहुंचना.

दरअसल जेनसेन हुआंग, डॉनल्ड ट्रंप के बहुत करीबी हैं, और जब भी अमेरिका अपने टेक्नॉलिजी का शो ऑफ करता है, या टेक कंपनियों से जुड़ी कोई बड़ी डील करता है, तो उसके दल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जेनसेन हुआंग ही रहते हैं.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मई 2025 में जब मिडिल ईस्ट की यात्रा पर गए थे, तब वो Nvidia के CEO जेनसन हुआंग को अपने साथ सऊदी अरब, कतर और UAE लेकर गए थे. इन देशों में डॉनल्ड ट्रंप ने जेनसेन हुआंग को अमेरिका की AI और सेमीकंडक्टर की तकनीकी ताकत का चेहरा बताया था. मई 2026 में डॉनल्ड ट्रंप चाइना के दौरे पर गए थे और इस दौरे में भी उनके साथ अमेरिकी टेक कंपनियों का एक बड़ा दल मौजूद था. शुरुआत में जेनसेन हुआंग इस दल का हिस्सा नहीं थे. लेकिन 12 मई को डॉनल्ड ट्रंप ने चाइना जाने से पहले जेनसेन हुआंग को फोन करके इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया. राष्ट्रपति का फोन आने के बाद जेनसेन हुआंग, चीन जाने के लिए राजी हुए थे.



सितंबर 2025 में जब डॉनल्ड ट्रंप स्टेट विज़िट पर यूके गए थे, तब जेनसेन हुआंग, अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दल का हिस्सा थे. इस यात्रा में जेनसेन हुआंग, डॉनल्ड ट्रंप के साथ कई हाईलेवल मीटिंग्स में भी शामिल हुए थे. यही वजह है कि चाइना की खुफिया एजेंसी के द्वारा जेनसेन हुआंग का हनीट्रैप अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के लिए भी बड़ा झटका है.

अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मान रही हैं. हालांकि जेनसेन हुआंग से जुड़े इस विवाद को लेकर जब डॉनल्ड ट्रंप से सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा कि जेनसेन एक अच्छे आदमी हैं.

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उधर, चीन ने खुद पर लगे आरोपों को गलत ठहराया है. चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि जेनसेन हुआंग के संबंध जिस भी महिला से हैं, उनका चीन के लिए जासूसी करने के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं.



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