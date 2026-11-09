अयोध्या दर्शन के लिए निकला दिव्यांग मुंबई में बंधक, गोरखपुर में भाई को फोन कर बताया- दुर्गा मंदिर के पीछे झुग्गी में रखा है, मुझसे भीख मंगवा रहे

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से अयोध्या जाने की बात कहकर घर से निकला 49 वर्षीय दिव्यांग डेढ़ साल से लापता है. परिजनों का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसे नशीला पदार्थ देकर महाराष्ट्र के मालेगांव पहुंचा दिया. वहां उसे बंधक बनाकर जबरन भीख मंगवाई जा रही है. विरोध करने पर मारपीट और हत्या की धमकी दी जाती है.

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लंबे समय तक पुलिस और अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद परिवार ने अदालत का रुख किया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) त्विषि श्रीवास्तव के आदेश पर गोरखपुर की कैंट पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है. पुलिस के मुताबिक, जीरो FIR दर्ज कर मामले की विवेचना अयोध्या ट्रांसफर करने की तैयारी की जा रही है.

अयोध्या जाने की बात कहकर घर से निकले थे आलोक

गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के सिंघड़िया निवासी अधिवक्ता आशुतोष कुमार सिंह के मुताबिक, उनके 49 वर्षीय भाई आलोक कुमार सिंह दोनों पैरों से दिव्यांग हैं और ट्राइसाइकिल से चलते हैं. 2 जून 2025 को मुख्यमंत्री की ओर से मिली बैटरी चालित साइकिल लेकर वह अयोध्या जाने की बात कहकर घर से निकले थे.

12 जुलाई 2025 को अपने जन्मदिन पर आलोक ने फोन किया और 250 रुपये मांगे. पैसे भेजने के बाद उन्होंने बताया कि वह अयोध्या के एक शिव मंदिर में हैं और सावन के बाद घर लौट आएंगे. इसके बाद उनका परिवार से संपर्क टूट गया.

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फोन पर बताया- मालेगांव में रखा है बंधक

आशुतोष के मुताबिक, 18 जनवरी 2026 को सुबह करीब 11 बजे एक अनजान नंबर से फोन आया. ट्रूकॉलर पर यह नंबर अब्दुल अंसारी के नाम से दिख रहा था. फोन पर उनके भाई आलोक थे.

आरोप है कि आलोक ने बताया कि अगस्त 2025 में कुछ लोगों ने उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर महाराष्ट्र पहुंचा दिया था. उन्हें मालेगांव में एक दुर्गा मंदिर के पीछे बनी झुग्गी में रखा गया है.

आलोक ने फोन पर अवधेश और सूरज नाम के लोगों का जिक्र किया. उनके मुताबिक, ये लोग उन पर निगरानी रखते हैं. निगरानी करने वालों के बाहर जाने पर उन्हें फोन करने का मौका मिला. उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस नंबर पर दोबारा संपर्क किया गया या किसी को जानकारी दी गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है. देखिए यह वीडियो:-

पुलिस और अफसरों के चक्कर काटता रहा परिवार

आशुतोष कुमार सिंह के मुताबिक, उन्होंने सबसे पहले 10 अक्टूबर 2025 को अयोध्या में राम जन्मभूमि थाने में संपर्क किया. वहां से उन्हें कोतवाली अयोध्या भेजा गया. इसके बाद उन्हें गोरखपुर पुलिस से संपर्क करने के लिए कहा गया.

उन्होंने अयोध्या में भाई की तलाश के लिए पोस्टर भी लगाए. कोतवाली अयोध्या और गोरखपुर कैंट पुलिस को व्हाट्सएप पर शिकायत की कॉपी भेजी. 1 दिसंबर 2025 को गृह सचिव, मुख्यमंत्री पोर्टल और गोरखपुर एसएसपी को भी पत्र दिया.

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परिवार का आरोप है कि इसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. 20 जनवरी 2026 को एडीजी को भी शिकायत भेजी गई.

कोर्ट के आदेश पर 1 नवंबर को दर्ज हुई FIR

आशुतोष ने बताया कि पुलिस से मदद नहीं मिलने पर उन्होंने फरवरी 2026 में अदालत का रुख किया. मामले में संबंधित थानों से रिपोर्ट मांगी गई. फरवरी से सितंबर तक रिपोर्ट आने में समय लगा. 7 सितंबर को मिली रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज नहीं होने की जानकारी दी गई.

इसके बाद 14 अक्टूबर 2026 को अदालत ने आदेश दिया. 16 अक्टूबर को आदेश थाने भेजा गया, लेकिन FIR 1 नवंबर 2026 को दर्ज हुई.

कैंट पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 140(4) के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

जीरो FIR दर्ज कर अयोध्या ट्रांसफर होगी जांच

इस मामले में सीओ कैंट अरुण कुमार ने बताया कि कैंट पुलिस ने जीरो FIR दर्ज की है. मामले की विवेचना अयोध्या ट्रांसफर करने की तैयारी की जा रही है.

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