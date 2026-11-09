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नियमों की उड़ीं धज्जियां, स्मॉग से घिरी दिल्ली... दिवाली की रात 5 साल में सबसे जहरीली हवा, पीक टाइम में AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद

दिवाली की रात पटाखों के पीक टाइम के दौरान दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशन अचानक ऑफलाइन हो गए. शहर के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों से हर घंटे के PM2.5 डेटा के विश्लेषण से पता चला कि रविवार शाम 7 बजे केवल एक स्टेशन रीडिंग नहीं दे रहा था, लेकिन सोमवार सुबह 1 बजे तक यह संख्या बढ़कर 36 हो गई.

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रविवार रात पटाखों के पीक टाइम के दौरान दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशन अचानक ऑफलाइन हो गए. (Photo: ITG)
रविवार रात पटाखों के पीक टाइम के दौरान दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशन अचानक ऑफलाइन हो गए. (Photo: ITG)

राष्ट्रीय राजधानी में 8 नवंबर को पिछले पांच सालों में सबसे अधिक प्रदूषण वाली दिवाली दर्ज की गई, जिससे नियमों को लागू करने में बड़ी नाकामी सामने आई और दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को होने वाले खतरों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुईं.

हर साल दिवाली की रात दिल्ली जहरीली धुंध की चपेट में आ जाती है, प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, पटाखे फोड़ने पर लगी पाबंदियों का खुलेआम उल्लंघन होता है और AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) को ट्रैक करने की प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं.

रविवार शाम 4 बजे औसत AQI 376 दर्ज किया गया, जो 2021 के बाद से दिवाली के दिन का सबसे ज्यादा स्तर था. रविवार रात 10 बजे, जब पटाखे फोड़ने का समय खत्म हो चुका था, तब भी AQI 371 था और शहर धुंध की मोटी परत से घिरा हुआ था.

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दिवाली पर दिल्ली में PM2.5 का एवरेज कंसंट्रेशन 257 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा. यह नेशनल 24-hour स्टैंडर्ड 60 माइक्रोग्राम का 4 गुना से ज्यादा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) की 24-hour गाइडलाइन 15 माइक्रोग्राम का 17 गुना से भी अधिक है.

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रविवार रात पटाखों के पीक टाइम के दौरान दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशन अचानक ऑफलाइन हो गए. शहर के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों से हर घंटे के PM2.5 डेटा के विश्लेषण से पता चला कि रविवार शाम 7 बजे केवल एक स्टेशन रीडिंग नहीं दे रहा था, लेकिन सोमवार सुबह 1 बजे तक यह संख्या बढ़कर 36 हो गई, जिससे केवल 23 स्टेशनों से ही रीडिंग मिल पा रही थी.

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा, 'जब दिल्ली-NCR के एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क को बनाने में काफी पब्लिक फंड लगाया गया है और इसके लिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस के सक्रिय कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, तो दिवाली पर प्रदूषण के सबसे ज़्यादा स्तर के दौरान डेटा का गायब होना समझ से परे है.'

इस बीच, प्राइवेट एजेंसियों की AQI रीडिंग आधिकारिक आंकड़ों की तुलना में कहीं ज्यादा खराब तस्वीर दिखा रही थी. दिल्ली-NCR के ज़्यादातर हिस्सों में हवा का प्रदूषण लेवल बहुत खतरनाक था, जिससे एक्सपर्ट्स को सरकारी डेटा पर शक होने लगा.

प्राइवेट एजेंसी AQI.in ने सोमवार सुबह 637 का AQI बताया, जिससे हवा "खतरनाक" कैटेगरी में आ गई. प्राइवेट प्लेटफॉर्म के आंकड़ों की सीधे CPCB की रीडिंग से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि एजेंसियां अलग-अलग पैमाने, औसत समय और मापने के तरीकों का इस्तेमाल कर सकती हैं.

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