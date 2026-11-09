scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पहले 800 रुपये बताए, फिर 900 मांगे... जोधपुर में मीट के भाव पर बवाल, आधे घंटे तक बवाल, पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गईं

राजस्थान के जोधपुर की मसूरिया नट बस्ती में मीट के भाव को लेकर खरीदार और दुकानदार के बीच विवाद हो गया. 100 रुपये के फर्क पर पत्थरबाजी और बोतलें फेंकी गईं. पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया.

Advertisement
X
जोधपुर की मसूरिया नट बस्ती में आधे घंटे तक बवाल.(Photo:Screengrab)
जोधपुर की मसूरिया नट बस्ती में आधे घंटे तक बवाल.(Photo:Screengrab)

राजस्थान के जोधपुर शहर की मसूरिया नट बस्ती में सोमवार रात मीट की दुकान पर कीमत को लेकर हुआ विवाद बवाल में बदल गया. खरीदार और दुकानदार के बीच 100 रुपये के अंतर को लेकर शुरू हुई बहस के बाद दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई. इस दौरान कांच की बोतलें भी फेंकी गईं.

घटना के बाद इलाके में करीब आधे घंटे तक अफरा-तफरी का माहौल रहा. आसपास के लोगों को घरों में छिपना पड़ा. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने शुरुआती जानकारी के आधार पर चार लोगों को हिरासत में लिया है. मामले में कार्रवाई जारी है.

पहले 800 रुपये बताए, बाद में 900 मांगे

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मसूरिया नट बस्ती स्थित मीट की दुकान पर कुछ युवक मटन खरीदने पहुंचे थे. आरोप है कि दुकानदार ने पहले मीट की कीमत 800 रुपये बताई, लेकिन बाद में 900 रुपये मांगने लगा. इसी बात को लेकर खरीदारों और दुकानदार के बीच बहस शुरू हो गई.

कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के लोग मौके पर जमा हो गए. इसके बाद हाथापाई और पत्थरबाजी शुरू हो गई. इस दौरान कांच की बोतलें भी फेंकी गईं. देखें VIDEO:- 

Advertisement

तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची

घटना की सूचना मिलते ही देवनगर, प्रताप नगर और प्रताप नगर सदर थाने से पुलिस बल मौके पर पहुंचा. देवनगर थानाधिकारी कमल किशोर ने एक घायल को इलाज के लिए एमडीएम अस्पताल भेजा. पुलिस चार लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गई. देवनगर थाने में मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है.

ACP ने क्या बताया?

एसीपी नतिशा जाखड़ के मुताबिक, मीट के भाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. इसके बाद पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गईं, जिससे कुछ लोगों को चोटें आईं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पहले 800 रुपये बताए, फिर 900 मांगे... जोधपुर में मीट के भाव पर बवाल, आधे घंटे तक बवाल, पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गईं |
    नियमों की उड़ीं धज्जियां, स्मॉग से घिरी दिल्ली... दिवाली की रात 5 साल में सबसे जहरीली हवा, पीक टाइम में AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद |
    दिवाली की खुशियां मातम में बदलीं, घर के बाहर 27 साल के पहलवान की गोली मारकर हत्या; कुछ महीने पहले ही हुआ था विवाह |
    E20 पेट्रोल में 31.2% तक एथेनॉल होने का दावा, कर्नाटक के बाद केरल में भी जांच शुरू |
    NVIDIA के रास्ते ट्रंप तक पहुंचा चीन? जेनसेन और 'जासूस' एलिस की लव स्टोरी की पूरी कहानी |
    मलाइका अरोड़ा के इकलौते बेटे पर अरबाज की पत्नी शूरा ने लुटाया प्यार, सिपारा की भी दिखाई झलक |
    IND vs NZ 3rd ODI: न्यूजीलैंड के घर में भारत का 'महा-अटैक', 7 साल की बादशाहत खतरे में |
    शादी के बाद पहली दिवाली पर रोमांटिक दिखे अर्जुन तेंदुलकर-सानिया चंडोक, पेस्टल साड़ी में छाईं सचिन की बहू, PHOTOS |
    UP: 2027 के महासंग्राम में पूर्व CBI चीफ की एंट्री! 'सर्वजन सनातन पार्टी' कस रही कमर, टिकट के लिए आवेदन शुरू |
    नए साल में बदल जाएंगे 12 जोड़ी ट्रेनों के नंबर, श्रमजीवी, मगध और ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस भी शामिल; देखें पूरी लिस्ट
    Advertisement