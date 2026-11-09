पहले 800 रुपये बताए, फिर 900 मांगे... जोधपुर में मीट के भाव पर बवाल, आधे घंटे तक बवाल, पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गईं

राजस्थान के जोधपुर शहर की मसूरिया नट बस्ती में सोमवार रात मीट की दुकान पर कीमत को लेकर हुआ विवाद बवाल में बदल गया. खरीदार और दुकानदार के बीच 100 रुपये के अंतर को लेकर शुरू हुई बहस के बाद दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई. इस दौरान कांच की बोतलें भी फेंकी गईं.

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घटना के बाद इलाके में करीब आधे घंटे तक अफरा-तफरी का माहौल रहा. आसपास के लोगों को घरों में छिपना पड़ा. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने शुरुआती जानकारी के आधार पर चार लोगों को हिरासत में लिया है. मामले में कार्रवाई जारी है.

पहले 800 रुपये बताए, बाद में 900 मांगे

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मसूरिया नट बस्ती स्थित मीट की दुकान पर कुछ युवक मटन खरीदने पहुंचे थे. आरोप है कि दुकानदार ने पहले मीट की कीमत 800 रुपये बताई, लेकिन बाद में 900 रुपये मांगने लगा. इसी बात को लेकर खरीदारों और दुकानदार के बीच बहस शुरू हो गई.

कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के लोग मौके पर जमा हो गए. इसके बाद हाथापाई और पत्थरबाजी शुरू हो गई. इस दौरान कांच की बोतलें भी फेंकी गईं. देखें VIDEO:-

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तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची

घटना की सूचना मिलते ही देवनगर, प्रताप नगर और प्रताप नगर सदर थाने से पुलिस बल मौके पर पहुंचा. देवनगर थानाधिकारी कमल किशोर ने एक घायल को इलाज के लिए एमडीएम अस्पताल भेजा. पुलिस चार लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गई. देवनगर थाने में मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है.

ACP ने क्या बताया?

एसीपी नतिशा जाखड़ के मुताबिक, मीट के भाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. इसके बाद पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गईं, जिससे कुछ लोगों को चोटें आईं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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