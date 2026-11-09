दिवाली की खुशियां मातम में बदलीं, घर के बाहर 27 साल के 'पहलवान' की गोली मारकर हत्या; कुछ महीने पहले ही हुआ था विवाह

पंजाब के कपूरथला में दिवाली की रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मोहल्ला मेहताबगढ़ में 27 वर्षीय मनी उर्फ पहलवान अपने घर के बाहर पटाखे चला रहा था. इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और उसे गोली मार दी. गंभीर हालत में परिजन उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

और पढ़ें

घटना सोमवार रात करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है. मनी की हत्या के बाद इलाके में दहशत फैल गई. कुछ महीने पहले ही उसका विवाह हुआ था. परिवार में उसकी चार बहनें हैं.

घर के बाहर पटाखे चला रहा था मनी

मृतक की पहचान मनी उर्फ पहलवान पुत्र बग्गा, निवासी मोहल्ला मेहताबगढ़, कपूरथला के रूप में हुई है. उसके पिता बग्गा ने सिविल अस्पताल में बताया कि उनका बेटा पहलवानी करता था और किसी के साथ उसका कोई विवाद नहीं था.

पिता के मुताबिक, सोमवार रात मनी घर के बाहर दिवाली के पटाखे चला रहा था. इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और उसे गोली मार दी. गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा. परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Advertisement

कुछ महीने पहले ही हुआ था विवाह

मनी के रिश्तेदार हरजिंदर कौर ने बताया कि उसका विवाह कुछ महीने पहले ही बेगोवाल निवासी युवती से हुआ था. उसकी चार बहनें हैं. बेटे की मौत के बाद पिता बग्गा का रो-रोकर बुरा हाल है. अस्पताल में परिवार के अन्य सदस्य और रिश्तेदार भी बिलखते रहे. देखें VIDEO:-

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी शीतल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि पुलिस को मेहताबगढ़ में एक युवक को गोली मारे जाने की सूचना मिली थी. टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो युवक की मौत हो चुकी थी.

DSP के मुताबिक, मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. उनके बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस फिलहाल हत्या के कारणों और वारदात में शामिल लोगों का पता लगाने में जुटी है.

---- समाप्त ----