घर में उगाना चाहते हैं केले का पौधा? प्रीति जिंटा के बताए 2 सीक्रेट्स आएंगे काम, आसानी से उग जाएंगे ढेरों मीठे केले

Preity Zinta Gardening Tips: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा सिर्फ अपनी फिल्मों ही नहीं, बल्कि अपने गार्डनिंग के शौक को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस ने अपने घर के बैकयार्ड को खूबसूरत किचन गार्डन बना रखा है, जहां वो कई तरह के फल, सब्जियां और हर्ब्स उगाती हैं. इस समय उन्होंने अपने गार्डन में केले उगा रखे हैं, जिन पर खूब फल आ रहे हैं. प्रीति ने अपने फैंस और गार्डनिंग का शौक रखने वाले लोगों को केले उगाने के लिए दो जरूरी टिप्स दिए हैं.

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अगर आपको भी लगता है कि केला उगाने के लिए बड़े खेत या बगीचे की जरूरत होती है, तो आप गलत हो सकते हैं. प्रीति द्वारा शेयर की गई दो टिप्स अपनाकर आप आसानी से अपने घर में केले का पौधा उगा सकते हैं. खास बात ये है कि इन पर खूब सारे केले भी आएंगे, जिनकी वजह से आपको बाजार से इन्हें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी.



लॉकडाउन में मां के साथ शुरू की थी 'घर की खेती'

प्रीति जिंटा का गार्डनिंग से लगाव नया नहीं है. उन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर लॉकडाउन के दौरान घर में फल-सब्जियां उगाना शुरू किया था. धीरे-धीरे उनका ये शौक एक खूबसूरत होम गार्डन में बदल गया. उनके गार्डन में स्ट्रॉबेरी, सेब, टमाटर, मिर्च, नींबू, हर्ब्स समेत कई तरह के पौधे उगते हैं.

प्रीति जिंटा ने दी टिप्स:



पहली टिप: प्रीति जिंटा के मुताबिक केले उगाने के लिए सबसे जरूरी धैर्य होता है. केले के पौधे पर एकदम फल नहीं लगते हैं. प्रीति ने केले का पौधा घर पर लगाने वालों को धैर्य रखने की सलाह दी है. केले का पौधा लगाने के बाद तुरंत फल मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. पौधे को अच्छी तरह बढ़ने और फल देने में समय लगता है. इसलिए शुरुआत से ही नियमित देखभाल करना जरूरी है.

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दूसरी टिप: केले के पौधे पर फल आने और केले तोड़ने के बाद पौधे को नीचे से काट देना चाहिए. इससे उसकी जड़ों से नई कोंपलें निकलती हैं और नया पौधा तेजी से बढ़ने लगता है.

घर पर केला उगाने के लिए कैसी हो मिट्टी?

केले के पौधे को ऐसी मिट्टी पसंद होती है जिसमें पोषक तत्व भरपूर हों और पानी आसानी से निकल सके. मिट्टी में कम्पोस्ट या ऑर्गेनिक खाद मिलाने से पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए जरूरी पोषण मिलता है. सबसे जरूरी बात ये है कि गमले या जमीन में पानी जमा न हो, क्योंकि ज्यादा पानी जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है.

Ghar ki kheti❤️Last couple of months we hv stayed home with d babies & cancelled all plans,trips & events. It’s been tough to stay in most of this year (IPL bio bubble-travel quarantines etc) bt nothing hs given me more pleasure than to see my wonderful plants & trees grow.. pic.twitter.com/Asj6S15R8G — Preity G Zinta (@realpreityzinta) December 20, 2021

भरपूर धूप में रखें पौधा

केले का पौधा धूप पसंद करता है. अगर आप इसे गमले में उगा रहे हैं, तो ऐसी जगह चुनें जहां रोजाना करीब 6 से 8 घंटे तक अच्छी धूप मिल सके. अगर केले के पौधा को रोशनी अच्छी तरह से मिलेगी तो इसकी ग्रोथ बेहतर होती है.

जरूरत से ज्यादा पानी ना दें

केले के पौधे को रोजाना पानी की जरूरत होती है. अगर मौसम गर्म है, तो पानी देना और भी जरूरी हो जाता है. हालांकि मिट्टी को हमेशा गीला रखने की कोशिश में जरूरत से ज्यादा पानी न डालें. मिट्टी में नमी बनी रहे, लेकिन पानी जमा न हो, इसका ध्यान रखें. गमले में ड्रेनेज होल होना इसलिए बेहद जरूरी है.

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गमले में उगाना है तो इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपके पास बड़ा बगीचा नहीं है, तो केले की छोटी या ड्वार्फ वैरायटी को बड़े गमले में उगाने का ऑप्शन अपनाया जा सकता है. केले के पौधे की जड़ें तेजी से फैलती हैं, इसलिए छोटा गमला इसकी ग्रोथ के लिए सही नहीं रहेगा. ऐसे में केले के पौधा लगाने के लिए हमेशा बड़े गमले का इस्तेमाल करना सही रहता है.

खाद देना भी है जरूरी

केले का पौधा तेजी से बढ़ता है और इसे पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा चाहिए होती है. इसलिए समय-समय पर कंपोस्ट या फिर ऑर्गेनिक खाद देना फायदेमंद रहता है. इसके साथ ही समय-समय पर पौधे की सूखी और खराब पत्तियों को भी हटाते रहें, ताकि पौधे में नई पत्तियां निकलती रहें और उसकी ग्रोथ अच्छी रहे.

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