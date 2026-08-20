लखनऊ हत्याकांड: पत्नी दिव्या मिश्रा को बैंक के बाहर भूना, घर जाकर बहन को मारी गोली; हनुमान चालीसा सुनते-सुनते मानस ने खुद को भी उड़ाया

लखनऊ के गोमतीनगर में गुरुवार को SBI के सीनियर असिस्टेंट मानस बाजपेई ने पारिवारिक रंजिश और धोखेबाजी के शक में अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी. ICICI बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या को मानस ने बैंक के बाहर पहुंचकर दो गोलियां मारीं. इसके बाद वह ऑटो से अपने घर पहुंचा, जहां उसने अपनी बीमार बहन की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली. पुलिस ने मौके से तीन हथियार बरामद किए हैं. आरोपी के व्हाट्सएप स्टेटस से हत्या की वजह सामने आई है, जबकि दोनों के बीच एक साल से कोर्ट में केस चल रहा था.

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हत्या के बाद घर लौटा तो बज रही थी हनुमान चालीसा

पड़ोसी अंकुर के मुताबिक, मानस का व्हाट्सएप स्टेटस देखने के बाद उसे फोन किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई. इसके बाद पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खटखटाया. काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर तीन-चार लोगों ने मिलकर उसे तोड़ दिया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अंदर कमरे में दोनों (मानस और उसकी बहन) की लाशें पड़ी हुई थीं और टीवी पर लगातार हनुमान चालीसा व भक्ति के गाने चल रहे थे.

दुकानदारों से हालचाल लिया, फिर किया खूनी खेल

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बैंक के बाहर पत्नी की हत्या कर जब मानस घर पहुंचा, तो वह एकदम नॉर्मल लग रहा था. उसने दुकानदारों से सामान्य तरीके से हालचाल लिया और फिर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया. आरोपी मानस के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और परिवार में सिर्फ एक बीमार बहन थी. मानस ने घर आकर उसी बीमार बहन को गोली मारी और फिर अपनी जान दे दी.

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1 साल से चल रहा था केस

पड़ोसी अंकुर ने बताया कि मृतक मानस का भी इलाज चल रहा था. दिव्या और मानस के बीच विवाद था और वे पिछले एक साल से अलग रह रहे थे. दोनों का पारिवारिक न्यायालय में तलाक का केस लंबित था. डीसीपी-ईस्ट डॉ. दीक्षा शर्मा के अनुसार, पुलिस ने मानस के घर से तीन हथियार बरामद किए हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

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