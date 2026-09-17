PM Modi Daily Diet: 40 मिनट योग, सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाते! 76 की उम्र में PM मोदी का फिटनेस मंत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 76वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. 76 साल की उम्र में भी पीएम मोदी अपनी हेल्थ और फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं. देश में कई लोग उनकी फिटनेस से प्रेरणा भी लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस उम्र में भी उनकी जबरदस्त फिटनेस का राज क्या है. आखिर कैसे वह खुद को इतना चुस्त-दुरुस्त रख पाते हैं. आइए आपको पीएम मोदी की पूरी दिनचर्या और पूरा लाइफस्टाइल बताते हैं.

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पीएम मोदी खुद कई बार यह बता चुके हैं कि वह नियमित योगाभ्यास और संतुलित आहार का सेवन करते हैं. वज्रासन, सेतुबंधासन, भुजंगासन और उत्तानपादासन जैसे योगाभ्यास उनकी इस फिटनेस का मूलमंत्र हैं. इसके अलावा, पीएम मोदी रोजाना करीब चार घंटे ही सोते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाते हैं.

केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन ने एक बार कहा था कि पीएम मोदी के हेल्दी लाइफस्टाइल और रूटीन से वो खुद भी इंस्पायर हैं. रोजाना करीब साढ़े तीन घंटे सोना, सुबह जल्दी उठना और शाम 6 बजे के बाद खान-पान से दूर रहना उन्हें इस उम्र भी इतना फिट रखता है. पीएम मोदी सादा और संतुलित भोजन लेना पसंद करते हैं. खाने में वह अक्सर दाल, चावल और खिचड़ी जैसा साधारण ल स्वस्थ भोजन लेना ही पसंद करते हैं.

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रोज सुबह 40 मिनट योग

बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि पीएम मोदी के दिन की शुरुआत योग से होती है. वह रोज सुबह करीब 40 मिनट योग करते हैं. योग की शुरुआत सूर्य नमस्कार और प्राणायाम से होती है. इसके बाद वह योग के विभिन्न आसन करते हैं. इतना ही नहीं, पीएम मोदी सप्ताह में दो बार योग निद्रा भी लेते हैं. उन्होंने एक बार बताया था कि अनिद्रा से बचने के लिए योग निद्रा बहुत उपयोगी है.

रोज पैदल चलने की आदत

पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में खुद कहा था कि पैदल चलना सेहत के लिए बहुत लाभकारी है. इसलिए वह रोजाना ज्यादा से ज्यादा पैदल चलने का प्रयास करते हैं. पीएम मोदी रोज सुबह व्यायाम के बाद हरी घास पर चलना पसंद है. डॉक्टर खुद यह कहते हैं कि डेली वॉक करने से शरीर की एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होती है, जिससे शरीर बड़ी बीमारियों से कोसों दूर रहता है. इसके अलावा, रोज पैदल चलने से एन्जाइटी-डिप्रेशन की समस्या से भी राहत रहती है.

ब्रेकफास्ट और डिनर में क्या खाते हैं पीएम मोदी?

पीएम मोदी वेजिटेरियन हैं. कई मौकों पर वह व्रत भी रखते हैं और पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं. डेली डाइट की बात करें तो पीएम मोदी हल्का नाश्ता करते हैं. उनका ब्रेकफास्ट सुबह 9 बजे के आस-पास होता है. फिट इंडिया से जुड़े एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया था कि उन्हें सहजन के पराठे बहुत पसंद है. वह सप्ताह में दो बार सहजन के पराठे जरूर खाते हैं. इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं. पीएम मोदी का डिनर भी बहुत हल्का ही रहता है. इसमें वह ज्यादातर गुजराती खिचड़ी का ही सेवन करते हैं. जबकि सूर्यास्त या शाम 6 बजे के बाद वो कुछ नहीं खाते हैं.

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क्या खाएं और क्या नहीं?

'परीक्षा पे चर्चा' नाम के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बच्चों को सीजनल फ्रूट और मिलेट्स को अपने आहार में शामिल करने की सलाह दी थी. उन्होंने कहा था कि हमारे देश में कुछ चीजें परंपरा से जुड़ी हुई हैं. जैसे- कोई भी मौसमी फल आता है तो पहले उसका भोग भगवान को लगाया जाता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है. हर इंसान को मौसमी फल जरूर खाना चाहिए. इसी तरह मिलेट्स यानी बाजरा, मक्का और रागी जैसे पौष्टिक मोटे अनाज का सेवन भी हमें नियमित करना चाहिए. पीएम मोदी खुद इन चीजों का नियमित सेवन करते हैं.

इसके अलावा, पीएम मोदी ने बच्चों को सलाह दी थी कि उन्हें जंक फूड, ऑयली फूड और मैदा से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. पीएम मोदी खुद भी इन चीजों से खुद को दूर रखते हैं. इस दौरान उन्होंने खाने का सही तरीका भी बच्चों के साथ साझा किया था. पीएम मोदी ने कहा था कि हमारे 32 दांत हैं, तो हमें कम से कम 32 बार ही किसी चीज को चबाकर ग्रहण करना चाहिए.

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