scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

हर रोज ₹50 की बचत करेगी कमाल! फायदे भर-भरकर, नुकसान कुछ भी नहीं

रोज ₹50 बचाना पहली नजर में बहुत छोटी रकम लग सकती है. लेकिन यही ₹50 की छोटी-सी बचत को नियमित करने से कुछ साल में अच्छी रकम जमा की जा सकती है. अगर इसी पैसे को किसी निवेश विकल्प में लगाया जाए, तो रिटर्न के जरिए रकम बढ़ने की संभावना भी बनती है.

Advertisement
X
रोजाना ₹50 बचाकर आप अपनी इंवेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं. (File Photo: Shutterstock)
रोजाना ₹50 बचाकर आप अपनी इंवेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं. (File Photo: Shutterstock)

हर दिन ₹50 बचाना सुनने में शायद बहुत छोटी बात लगे. इतनी रकम से भला कितना बड़ा फायदा होगा? लेकिन इसी छोटी रकम को अगर रोज अलग रखना शुरू कर दें, तो 30 दिन में यह ₹1,500 और पूरे साल में ₹18,000 हो जाती है. यानी दिन की दो कप चाय या छोटे-मोटे रोजमर्रा के खर्च में निकल जाने वाली रकम को अगर नियमित रूप से बचाया जाए, तो कुछ साल में आपके पास एक अच्छी रकम जमा हो सकती है.

यही वजह है कि निवेश की शुरुआत हमेशा बड़ी रकम से करने की जरूरत नहीं होती. अगर अभी तक निवेश शुरू नहीं किया है, तो ₹50 रोज जैसी छोटी रकम से शुरुआत करना बचत की आदत बनाने का एक आसान तरीका हो सकता है. अगर ₹50 रोज की बचत को महीने के हिसाब से नियमित रूप से किसी अच्छे प्लान में निवेश किया जाए, तो वास्तविक राशि अलग हो सकती है.

छोटी रकम से शुरुआत क्यों?

सम्बंधित ख़बरें

UPI Payment MDR Charge Update
UPI से शेयर, IPO, MF में लगाते हैं पैसे? जानें MDR का कितना असर
PPF vs SIP Calculation
1 करोड़ का फंड जुटाने में कितना समय लगेगा, कितने की करें SIP? जानिए
Mutual Fund SIP
₹4000 की SIP से कितने साल में मिलेंगे 2 करोड़? समझें गणित
₹500 SIP Can Become ₹2 Lakh Compounding Can Grow Your Small Investment into Big Fund
₹500 की मंथली SIP को न समझें छोटी रकम, ऐसे बनेगा लाखों का फंड
SIP Calculation
5000 रुपये की SIP... 5 साल बाद कितना होगा पैसा? समझें गणित

निवेश शुरू करने में सबसे बड़ी दिक्कत कई बार पैसा नहीं, बल्कि शुरुआत करने की झिझक होती है. लोगों को लगता है कि जब बड़ी रकम जमा होगी, तभी निवेश शुरू करेंगे. लेकिन ₹50 रोज का तरीका इस सोच को बदल सकता है. छोटी रकम अलग रखने से निवेश की आदत बनती है और शुरुआत का दबाव कम रहता है. बाद में आमदनी बढ़ने पर इसी रकम को बढ़ाया जा सकता है. यानी शुरुआत में लक्ष्य बड़ा रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि नियमित निवेश की आदत बनाना हो सकता है.

Advertisement

अगर यही पैसा इंवेस्ट करें तो?

₹50 रोज बचाने का ऊपर दिया गया हिसाब केवल आपकी जमा की गई रकम बताता है. अगर यही पैसा किसी इंवेस्टमेंट प्लान में लगाया जाता है, तो इसके ऊपर रिटर्न मिल सकता है. उदाहरण के लिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश किया जा सकता है. लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न तय नहीं होता. बाजार ऊपर-नीचे होता रहता है और निवेश की वैल्यू भी बदल सकती है. इसलिए ₹18,000 सालाना बचत और ₹18,000 पर मिलने वाला निवेश रिटर्न दो अलग चीजें हैं.

रोज ₹50 या महीने की SIP?

अगर आपकी सैलरी हर महीने एक तय तारीख के आसपास आती है, तो मासिक SIP आपके लिए आसान हो सकती है. उदाहरण के तौर पर ₹1,500 महीने की रकम को ऑटोमेट करके हर महीने निवेश किया जा सकता है. वहीं अगर आप फ्रीलांसर हैं, छोटा कारोबार करते हैं या आपकी आमदनी हर महीने एक जैसी नहीं रहती, तो छोटी रकम को नियमित अंतराल पर अलग रखना ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है. असल मकसद यह है कि कम रकम हो, लेकिन निवेश में नियमितता बनी रहे.

शेयर बाजार गिरा तो क्या होगा?

निवेश शुरू करते समय बाजार का उतार-चढ़ाव समझना जरूरी है. अगर इक्विटी जैसे बाजार से जुड़े विकल्प में पैसा लगाया जाता है, तो कभी निवेश की वैल्यू बढ़ेगी और कभी घट सकती है. छोटी रकम से शुरुआत करने पर बाजार में गिरावट के दौरान मानसिक दबाव अपेक्षाकृत कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नुकसान का जोखिम खत्म हो जाता है. निवेश में रिटर्न की गारंटी नहीं होती. इसलिए बाजार से जुड़े निवेश में पैसा लगाने से पहले अपनी जोखिम क्षमता और निवेश की अवधि को समझना जरूरी है.

Advertisement

SIP कैलकुलेटर से कितना पैसा बन सकता है?

अगर आप यह देखना चाहते हैं कि ₹1,500 महीने या किसी दूसरी रकम को लंबे समय तक निवेश करने पर संभावित राशि कितनी हो सकती है, तो SIP कैलकुलेटर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें निवेश की रकम, अवधि और अनुमानित रिटर्न डालकर संभावित भविष्य की रकम देखी जा सकती है. उदाहरण से समझें: अगर आप हर रोज 50 रुपये​ SIP करते हैं, जिस पर आपको 12% सालाना का रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में आपका इंवेस्टेड अमाउंट ₹1,82,500 हो और टोटल वैल्यू ₹3,52,868. इस तरह आप 10 साल तक हर रोज 50 रुपये​ की SIP इंवेस्टमेंट से ₹1,70,368 का रिटर्न पा सकते हैं. ध्यान रखें कि कैलकुलेटर में डाला गया अनुमानित रिटर्न वास्तविक रिटर्न की गारंटी नहीं होता.

निवेश की आदत कैसे बनाएं?

अगर ₹50 रोज बचाने का लक्ष्य रखा है, तो इसे अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बनाना आसान हो सकता है.

  • रकम को अलग खाते या निवेश के लिए तय जगह पर रखें.
  • संभव हो तो निवेश को ऑटोमेट करें.
  • इमरजेंसी जरूरतों का पैसा अलग रखें.
  • जरूरी खर्च काटकर निवेश करने की कोशिश न करें.
  • बाजार के रोज के उतार-चढ़ाव देखकर बार-बार फैसला न बदलें.
  • आमदनी बढ़ने पर निवेश की रकम भी धीरे-धीरे बढ़ाएं.

₹50 से शुरुआत, आगे रकम बढ़ाएं

Advertisement

₹50 रोज कोई बड़ी रकम नहीं है. लेकिन यही इस तरीके की खासियत भी है. इतनी छोटी रकम से शुरुआत करने पर निवेश के लिए बहुत बड़े बजट की जरूरत नहीं पड़ती. आज ₹50 रोज से शुरुआत होती है, तो आगे इसे ₹75, ₹100 या अपनी आय के हिसाब से और बढ़ाया जा सकता है. इसी तरह ₹1,500 महीने की SIP भविष्य में ₹2,000 या ₹3,000 भी हो सकती है. इसलिए ₹50 का असली मतलब सिर्फ ₹50 नहीं है. यह नियमित बचत और निवेश की आदत की शुरुआत है. छोटी रकम को लगातार अलग रखने से पैसा जमा होता है और निवेश में लगाए जाने पर उसे लंबे समय तक बढ़ने का मौका भी मिलता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Vishwakarma Puja 2026: विश्वकर्मा पूजा आज, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय |
    ‘मैं डाइट पर हूं’, रणबीर ने ठुकराया गणपति का प्रसाद, भड़के यूजर्स, बोले- इनको राम बना दिया |
    पहले नाबालिग से गैंगरेप, फिर सड़क किनारे छोड़कर हुए फरार... छत्तीसगढ़ में 4 आरोपी गिरफ्तार |
    उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बीजेपी विधायक की गाड़ी कीचड़ में फंसी! रेलवे अंडरपास में अटके रत्नाकर मिश्रा, ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से निकाला बाहर |
    Budhaditya Rajyog 2026: आज कन्या राशि में एक्टिव होगा महाशक्तिशाली 'बुधादित्य राजयोग'! 26 सितंबर तक इन 3 राशियों पर बरसेगी कृपा |
    एशियन गेम्स में बदल गई टीम इंडिया, इस प्लेयर को BCCI ने किया आउट, जानें पूरा मामला |
    कम्युनिकेशन के मास्टर, Gen-Z से वुमन पावर तक... कैसे हर पीढ़ी को एक साथ साधते हैं PM मोदी |
    Fridge Care Tips: फ्रीजर में बर्फ का पहाड़? इन 3 आसान और सेफ तरीकों से मिनटों में करें डीफ्रॉस्ट |
    अमेरिका ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास का वीजा रोका, UN महासभा में नहीं हो सकेंगे शामिल |
    Bigg Boss 20: गुल्लू बने नए कैप्टन, ईशा रिखी के निकले आंसू, किचन पॉलिटिक्स भी शुरू
    Advertisement