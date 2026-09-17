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‘मैं डाइट पर हूं’, रणबीर ने ठुकराया गणपति का प्रसाद, भड़के यूजर्स, बोले- इनको राम बना दिया

रणबीर कपूर का गणपति दर्शन का 2023 का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में प्रसाद लेने से मना करते हुए वह कहते हैं, ‘मैं डाइट पर हूं.’ इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.

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रणबीर कपूर हुए ट्रोल्स का शिकार (Photo: Screengrab)
रणबीर कपूर हुए ट्रोल्स का शिकार (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी पत्नी और एक्ट्रेस आलिया भट्ट के साथ अंबानी हाउस में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में शामिल होने को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रणबीर कपूर गणपति बप्पा के दर्शन करते नजर आ रहे हैं. लेकिन वीडियो में इसके बाद जो हुआ, उसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है.

रणबीर का पुराना वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में रणबीर कपूर मुंबई में गणपति बप्पा के दर्शन करते दिखाई दे रहे हैं. दर्शन करने के बाद एक्टर वहां मौजूद पैपराजी को मोदक बांटते नजर आते हैं. इसी दौरान जब एक पैपराजी रणबीर कपूर को प्रसाद देने की कोशिश करता है, तो एक्टर उसे लेने से मना कर देते हैं.

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रणबीर कहते हैं- मैं तो डाइट पर हूं. तुम खा लो. बस फिर क्या था, रणबीर का यही छोटा सा बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोगों ने प्रसाद लेने से इनकार करने पर एक्टर को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया.

एक यूजर ने लिखा- गंभीरता से कहूं तो प्रसाद के तौर पर मिठाई का एक टुकड़ा खाने से आपकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा. डाइट वाला यह कारण बिल्कुल बेकार है. वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया- इसे बीफ दे देते तो ये खा लेता. एक अन्य शख्स ने लिखा- एक छोटी सी बाइट खा लेता तो मर नहीं जाता. शायद बप्पा के दर्शन भी सिर्फ औपचारिकता के लिए किए हैं. एक और कमेंट में लिखा गया- बीफ खाने वाला प्रसाद कैसे खा सकता है... और इनको राम बना दिया है.

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हालांकि, इस पूरे विवाद में एक अहम ट्विस्ट भी है. सोशल मीडिया पर जिस वीडियो को लेकर अभी रणबीर कपूर को निशाना बनाया जा रहा है, वह नया नहीं बल्कि 2023 का पुराना वीडियो है. यानी वीडियो का इस साल के गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन से सीधा संबंध नहीं है.

रणबीर कपूर की मौजूदा चर्चा इसलिए भी खास है क्योंकि वह जल्द ही बड़े पर्दे पर भगवान राम के किरदार में नजर आने वाले हैं. नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. 

यह फिल्म दो हिस्सों में रिलीज होने वाली एक महागाथा है. इसमें रणबीर कपूर राम, यश रावण, साई पल्लवी सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय, अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह और कुणाल कपूर समेत कई कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं.

फिल्म में शीबा चड्ढा मंथरा का किरदार निभा रही हैं. रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा, अरुण गोविल दशरथ, लारा दत्ता कैकेयी और काजल अग्रवाल मंदोदरी के किरदार में नजर आएंगी. रणबीर कपूर के पास इसके अलावा ‘एनिमल पार्क’ भी है, जो उनकी फिल्म ‘एनिमल’ का सीक्वल है. वहीं वह आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ में भी नजर आएंगे.

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