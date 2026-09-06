Supriya Sule Fitness Mantra: न जिम, न सख्त डाइट: 57 की उम्र में भी फिट हैं सांसद सुप्रिया सुले, साड़ी में करती हैं साइकिलिंग, जानें उनका फिटनेस रूटीन

Supriya Sule Fitness Mantra: NCP नेता और सांसद सुप्रिया सुले अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती हैं, बीते दिनों अपनी बेटी की शादी के चलते वो लगातार खबरों में बनी हुई थीं. सुप्रिया एक लीडर हैं और उनके कंधों पर काफी सारी जिम्मेदारियां भी है. यह बात भी सभी जानते हैं कि राजनीति की बिजी लाइफ में फिट रहना किसी चुनौती से कम नहीं है. लगातार सफर, चुनावी कैंपेन, मीटिंग्स और अनियमित डेली रूटीन के बीच भी सांसद सुप्रिया सुले अपनी फिटनेस का ध्यान रखती हैं. 57 की उम्र में उनका फिटनेस रूटीन किसी हार्ड जिम शेड्यूल पर आधारित नहीं है, बल्कि वह जब भी समय मिलता है, वॉकिंग, साइकिलिंग और योग को अपनी डेली रूटीन में शामिल करती हैं. आइए सुप्रिया सुले के फिटनेस मंत्र के बारे में जानते हैं.

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हर वक्त साथ रखती हैं स्नीकर्स

सुप्रिया सुले ने साल 2019 में ‘द वीक’ को दिए इंटरव्यू में बताया था कि वह हमेशा अपने साथ में स्नीकर्स और क्रॉक्स रखती हैं. उनका मानना है कि दिन में जब भी थोड़ा समय मिले, उसी दौरान वर्कआउट किया जा सकता है. उनका फिटनेस रूटीन काफी फ्लेक्सिबल है. समय मिलने पर वह साइकिलिंग, योग और तेज वॉक करती हैं.

खास बात यह है कि वह फिटनेस के लिए किसी एक जगह या समय की मोहताज नहीं हैं. पुणे और बारामती में वह साड़ी पहनकर भी साइकिलिंग करती हैं. वहीं मुंबई में काम खत्म करने के बाद मरीन ड्राइव से घर तक पैदल चलना उन्हें पसंद है. उन्होंने खुद को पहले हार्डकोर जिम पर्सन बताया था, लेकिन बाद में उनका झुकाव आउटडोर एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा हो गया.

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चुनावी दौर में बढ़ जाता है स्ट्रेस

फिटनेस के बावजूद चुनावी कैंपेन के दौरान उनकी डाइट और रूटीन पर असर पड़ता है. सुप्रिया सुले ने बताया था कि चुनावों के समय उनका डेली रूटीन ऊपर-नीचे हो जाता है. स्ट्रेस की वजह से उनका वजन कम होने के बजाय बढ़ जाता है, इसी वजह से उन्होंने खुद को स्ट्रेस ईटर भी बताया था. सुप्रिया को डाइट कोक भी पसंद है. उन्होंने इसे अपना एनर्जाइजर बताते हुए कहा था कि वह रोजाना एक कैन डाइट कोक लेती हैं.

घर से खाना नहीं ले जातीं

सुप्रिया सुले ने बताया था कि वह सफर के दौरान घर से खाना लेकर नहीं चलतीं. वह पार्टी कार्यकर्ताओं के घर या स्थानीय ढाबों में खाना पसंद करती हैं. उनके खाने में आमतौर पर सब्जियां, मटन या चिकन के साथ चावल और ज्वार की भाकरी शामिल होती है. सावधानी के तौर पर वह अपने साथ उबला हुआ पानी रखने के लिए दो फ्लास्क रखती हैं.

सुबह के नाश्ते में वह एक फल और 6 बादाम लेती हैं, जबकि शाम को दो तरह के बिस्किट खाती हैं. उन्होंने यह भी बताया था कि अब उन्हें तला हुआ खाना पहले जितना पसंद नहीं है और उन्हें चाय-कॉफी की भी आदत नहीं है.

नींद पर देना होगा ध्यान

सुप्रिया अपनी सेहत का ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका मानना है कि उनके फिटनेस रूटीन में सबसे बड़ी कमी पूरी नींद ना लेना है. सुप्रिया सुले बताया कि उन्हें लंबे समय से अच्छी और पूरी नींद नहीं मिली है. एक्सरसाइज के साथ पर्याप्त नींद शरीर और दिमाग की रिकवरी के लिए बेहद जरूरी है.

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उनकी फिटनेस जर्नी से यह सीख मिलती है कि बिजी शेड्यूल में भी छोटे-छोटे तरीकों से एक्टिव रहा जा सकता है. जिम का समय न मिले तो वॉकिंग, साइकिलिंग और योग जैसी एक्टिविटी को रूटीन का हिस्सा बनाया जा सकता है.

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