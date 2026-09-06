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मुजफ्फरनगर में नाबालिग से रेप के दो आरोपी एनकाउंटर में घायल, पुलिस ने तमंचों के साथ दबोचा

मुजफ्फरनगर में 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. रेता नंगला के जंगल में घेराबंदी के दौरान दो वांछित आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने दोनों के पास से दो तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं.

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दोनों के पैर में लगी गोली.(Photo: Screengrab)
दोनों के पैर में लगी गोली.(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो वांछित आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. घटना छपार थाना क्षेत्र की है, जहां रेता नंगला गांव के जंगल में पुलिस की आरोपियों से मुठभेड़ हुई. पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी. घायल अवस्था में उन्हें हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

पुलिस की पहचान के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के नाम सलमान पुत्र लाफावत और वलीन हैं. दोनों छपार थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं. उनके कब्जे से 315 बोर के दो अवैध तमंचे, दो जिंदा कारतूस और दो खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस ने दोनों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में जन्माष्टमी की रात खौफनाक वारदात, मंदिर गई नाबालिग का अपहरण कर की दरिंदगी

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पुलिस के अनुसार, यह पूरा मामला 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म से जुड़ा है. बताया गया कि जन्माष्टमी की रात किशोरी मंदिर देखने के लिए घर से निकली थी. इसी दौरान तीन युवकों ने उसे कथित तौर पर अगवा कर लिया.

जन्माष्टमी की रात किशोरी को ले गए थे आरोपी

आरोप है कि तीनों युवक किशोरी को एक घर के कमरे में ले गए. वहां समीर नाम के आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना की जानकारी सामने आने के बाद छपार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने उसी दिन मुख्य आरोपी समीर को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि वलीन और सलमान फरार चल रहे थे.

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पुलिस के मुताबिक, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की गई थीं. पुलिस लगातार दोनों वांछित आरोपियों की तलाश में जुटी थी. एसएसपी संजय कुमार वर्मा के मुताबिक, मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए गिरफ्तारी के लिए विशेष प्रयास किए.

इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 137, 65 और 61 के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. एसएसपी के मुताबिक अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल आरोपियों को कानून के मुताबिक जेल भेजने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है.

जंगल में छिपे थे वांछित आरोपी, पुलिस ने घेरा

पुलिस को 6 सितंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे वलीन और सलमान रेता नंगला गांव के जंगल में छिपे हुए हैं. सूचना मिलते ही छपार थाना पुलिस ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी. पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी वहां से निकलकर भागने की फिराक में थे.

पुलिस का दावा है कि टीम ने आरोपियों को रुकने और आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने अपनी सुरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी. फायरिंग रुकने के बाद पुलिस ने घायल सलमान और वलीन को पकड़ लिया.

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मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों को आवश्यक चिकित्सा के लिए अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने मौके से दो 315 बोर के अवैध तमंचे, दो जिंदा कारतूस और दो खोखा कारतूस बरामद किए हैं. बरामद हथियारों को कब्जे में लेकर पुलिस ने मामले में अलग से कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है.

SSP बोले- गैंगस्टर एक्ट के तहत भी होगी कार्रवाई

मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में तीन टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थीं. एक आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि दो वांछित आरोपियों की तलाश जारी थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दोनों को ट्रैक किया. रोकने पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद सेल्फ डिफेंस में की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी.

एसएसपी ने बताया कि दोनों घायल आरोपियों को उपचार के लिए भेजा गया और उनके कब्जे से दो तमंचे व कारतूस बरामद किए गए. उन्होंने कहा कि आरोपियों को कठोर धाराओं में जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. साथ ही छपार थाना पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि मामले की पूरी समीक्षा कर आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाए.

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पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में एक आरोपी नाबालिग भी है, जिसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजने की प्रक्रिया की गई है. पुलिस अब पूरे घटनाक्रम में शामिल सभी आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि नाबालिग पीड़िता से जुड़े इस संवेदनशील मामले में जांच को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है.

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