Lucky Plant Vastu:वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधों को घर के वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जिन्हें सही दिशा में लगाने से घर में सुख-समृद्धि आती है और परिवार के सदस्यों के बीच खुशहाली बनी रहती है. ऐसा ही एक पौधा है मोरपंखी, जिसे मयूरपंखी के नाम से भी जाना जाता है. इसकी पत्तियां देखने में मोर के पंख जैसी होती हैं. यही वजह है कि इसे घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ वास्तु की दृष्टि से भी खास माना जाता है.

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माना जाता है कि घर में मोरपंखी का पौधा लगाने से नकारात्मकता दूर होती है और सुख-शांति का माहौल बना रहता है. हालांकि, वास्तु में इस पौधे को लगाने की सही दिशा का भी विशेष महत्व बताया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं मोरपंखी का पौधा लगाने के फायदे और इसे घर की किस दिशा में रखना चाहिए.

मोरपंखी का पौधा लगाने के 5 फायदे

1. घर में आती है सकारात्मक ऊर्जा

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, मोरपंखी का पौधा घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है. इसकी हरी-भरी पत्तियां घर के वातावरण को खुशनुमा बनाती हैं. माना जाता है कि इसे लगाने से नकारात्मकता दूर रहती है.

2. परिवार में बना रहता है सुख-शांति का माहौल

मोरपंखी के पौधे को शांति और आपसी सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है. वास्तु के अनुसार, इसे घर में लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और तालमेल बढ़ता है. साथ ही घर का माहौल भी शांतिपूर्ण बना रहता है.

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3. तरक्की और समृद्धि के लिए माना जाता है शुभ

वास्तु शास्त्र में मोरपंखी के पौधे को उन्नति और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि इसे सही दिशा में लगाने से करियर और कारोबार में तरक्की के अवसर मिलते हैं. इसके अलावा आर्थिक स्थिति बेहतर होने की भी मान्यता है.

4. मानसिक शांति के लिए है खास

मोरपंखी की हरी पत्तियां आंखों को सुकून देती हैं. माना जाता है कि घर में हरियाली होने से मन शांत रहता है और तनाव कम महसूस होता है. इसलिए इसे ऐसी जगह रखना अच्छा माना जाता है, जहां परिवार के लोग अधिक समय बिताते हों.

5. घर की खूबसूरती में लगाता है चार चांद

मोरपंखी का पौधा दिखने में काफी आकर्षक होता है. इसकी घनी और पंखों जैसी पत्तियां बालकनी, गार्डन और घर के प्रवेश द्वार की सुंदरता बढ़ाती हैं. इसे सजावटी पौधे के रूप में भी लगाया जा सकता है.

घर की किस दिशा में लगाना चाहिए मोरपंखी का पौधा?

वास्तु शास्त्र में मोरपंखी के पौधे को सही दिशा में लगाने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि इससे इसके शुभ प्रभाव बढ़ सकते हैं.

- उत्तर दिशा: इस दिशा को करियर और तरक्की से जोड़कर देखा जाता है. माना जाता है कि यहां मोरपंखी का पौधा लगाने से नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं.

- पूर्व दिशा: पूर्व दिशा में पौधा लगाना स्वास्थ्य, सकारात्मकता और नई शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है.

- उत्तर-पूर्व दिशा: इसे ईशान कोण भी कहा जाता है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, इस दिशा में मोरपंखी रखने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक सकारात्मकता बनी रहती है.

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इन जगहों पर भूलकर भी न रखें मोरपंखी का पौधा

वास्तु के अनुसार, मोरपंखी के पौधे को दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगाने से बचना चाहिए. मान्यता है कि इस दिशा में इसे रखने से घर की स्थिरता और आपसी तालमेल प्रभावित हो सकता है. इसके अलावा बेडरूम में भी इस पौधे को रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

मोरपंखी के पौधे की देखभाल कैसे करें?

मोरपंखी का पौधा हरा-भरा रहे, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. इसे ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त रोशनी मिले, लेकिन तेज सीधी धूप से बचाव हो. पौधे में जरूरत के अनुसार पानी डालें और गमले में पानी जमा न होने दें. समय-समय पर इसकी सूखी और खराब पत्तियों को हटाते रहें. साथ ही मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, जिससे पानी आसानी से निकल सके.

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, घर में सूखा या मुरझाया हुआ पौधा रखना अच्छा नहीं माना जाता है. इसलिए मोरपंखी के पौधे की नियमित देखभाल करें.

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