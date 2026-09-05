पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इंग्लैंड दौरे के बीच शुरू हुआ विवाद अब टीम सेलेक्शन और ड्रेसिंग रूम के माहौल तक पहुंचता दिख रहा है. मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक और सलमान अली आगा समेत 7 खिलाड़ियों को इंग्लैंड से वापस भेजे जाने के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की सेलेक्शन कमेटी में भी बड़े बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं.

और पढ़ें

एक बोर्ड के करीबी सूत्र के हवाले से पीटीआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और सीनियर सेलेक्टर आक‍िब जावेद को नेशनल सेलेक्शन कमेटी से हटाया जा सकता है. इसे PCB के अंदर चल रहे बड़े 'क्लीन-अप' ऑपरेशन का हिस्सा बताया जा रहा है.

रिजवान-इमाम सिर्फ खराब फॉर्म की वजह से बाहर नहीं?

सात खिलाड़ियों को इंग्लैंड से वापस भेजने के फैसले ने सबसे ज्यादा सवाल रिजवान, इमाम और सलमान को लेकर खड़े किए हैं. सूत्र का दावा है कि रिजवान और इमाम को सिर्फ खराब प्रदर्शन की वजह से टीम से बाहर नहीं किया गया. उनके ड्रेसिंग रूम में व्यवहार को लेकर भी बोर्ड के भीतर चिंता थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, रिजवान, इमाम और सलमान अली आगा को कुछ घटनाओं के सिलसिले में समिति के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना पड़ सकता है. इन घटनाओं का संबंध वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरों के दौरान सामने आए मामलों से बताया गया है.

Advertisement

बाकी 4 खिलाड़ियों को क्यों भेजा गया घर?

रिजवान, इमाम और सलमान के अलावा जिन अन्य खिलाड़ियों को इंग्लैंड से वापस भेजा गया, उन्हें लेकर वजह अलग बताई गई है. सूत्र के अनुसार, इन खिलाड़ियों को वापस भेजने का फैसला अंतरिम रेड-बॉल हेड कोच माइक हेसन (Mike Hesson) की सिफारिश पर किया गया. हेसन कथित तौर पर उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहते थे, जिनके साथ उन्होंने पाकिस्तान के व्हाइट-बॉल कैंप में काम किया था. यानी सात खिलाड़ियों को वापस भेजने के पीछे सभी के लिए एक जैसी वजह नहीं थी. हालांकि हेसन ने आरोपों से इनकार किया है.

यह भी पढ़ें: सलमान अली आगा ने किंग चार्ल्स से मिलने से किया इनकार? पाकिस्तानी कोच हेसन पत्रकार‍िता पर बरसे, बोले-कहानी बना दी गई

आक‍िब जावेद पर क्यों गिरी गाज?

अब इस पूरे मामले का अगला बड़ा असर पाकिस्तान की सेलेक्शन कमेटी पर पड़ सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक PCB आक‍िब जावेद को नेशनल सेलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी से हटाकर लाहौर हाई परफॉर्मेंस सेंटर (Lahore High Performance Centre) में डायरेक्टर डेवलपमेंट की भूमिका पर फोकस करने को कह सकता है.

आक‍िब को PCB के भीतर बेहद प्रभावशाली शख्स माना जाता रहा है. टीम सेलेक्शन और क्रिकेट से जुड़े कई अहम फैसलों में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है. सूत्र ने यह भी दावा किया कि PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी 'क्लीन-अप' के मूड में हैं और सेलेक्शन कमेटी बोर्ड के बदलावों का अगला केंद्र हो सकती है.

Advertisement

अब PCB के सामने कई सवाल

रिजवान, इमाम और सलमान को लेकर उठे व्यवहार संबंधी सवाल, सात खिलाड़ियों को बीच दौरे में वापस भेजना, सेलेक्शन कमेटी के सदस्यों को नोटिस और आक‍िब जावेदके भविष्य पर अनिश्चितता... पाकिस्तान क्रिकेट में इस समय कई मोर्चों पर हलचल है अगर रिपोर्ट में किए गए दावे सही साबित होते हैं, तो इंग्लैंड दौरे के बाद PCB की सेलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट का चेहरा काफी हद तक बदल सकता है.

---- समाप्त ----