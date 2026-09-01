किचन का कचरा समझकर न फेंकें ये 5 चीजें, पौधों के लिए करेगी खाद का काम, तेजी से आएंगे फल-फूल

How To Make Organic Fertilizer Form Kitchen Waste: आजकल हर घर में पौधे लगे दिख जाते हैं. पौधे घर के वातावरण को खुशनुमा और साफ बनाने के साथ-साथ सुंदरता भी बढ़ाते हैं. हालांकि, घर में लगे पौधों की देखभाल भी खूब करनी पड़ती है. अगर उनमें सही तरह से पानी या खाद ना डाली जाए, तो वे मुरझा सकते हैं. ऐसे में घर में पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए लोग हर बार बाजार से महंगी खाद या फर्टिलाइजर खरीदते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आपको हर 15 दिन में महंगी खाद बाजार से खीरदने की जरूरत नहीं है.



आपकी रसोई में ही ऐसी कई चीजें मौजूद होती हैं, जिन्हें आप बेकार समझकर कूड़ेदान में डाल देते हैं. केले का छिलका हो या चाय बनाने के बाद बची पत्ती, अंडे के छिलके हों या सब्जियों के छिलके, सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये चीजें पौधों की मिट्टी को पोषण देने में मदद कर सकती हैं. अगर आप घर में गार्डनिंग करते हैं और रोज निकलने वाले किचन वेस्ट को कम करना चाहते हैं, तो इन 5 चीजों को अगली बार फेंकने से पहले जरूर सोचें.



1. केले के छिलके को कूड़े में फेंकने की गलती न करें: केला खाने के बाद ज्यादातर लोग उसका छिलका सीधे डस्टबिन में डाल देते हैं. लेकिन यही छिलका आपके पौधों के लिए काम आ सकता है. केले के छिलके में पोटैशियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पौधों की ग्रोथ में मदद कर सकते हैं.

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इसे सीधे गमले की मिट्टी में डालने के बजाय छोटे टुकड़ों में काटकर कंपोस्ट में मिलाना अच्छा तरीका है. इससे किचन वेस्ट भी कम होगा और मिट्टी को ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेगा.

2. चाय की बची हुई पत्ती भी आएगी काम: चाय बनाने के बाद बची चायपत्ती को अक्सर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है. अगर इसमें दूध और चीनी मिली है, तो इसे सीधे पौधे की मिट्टी में डालने से बचें. पहले इसे अच्छी तरह धोकर सुखा लें. सूखी और साफ चायपत्ती को थोड़ी मात्रा में कंपोस्ट में मिलाया जा सकता है. इसमें मौजूद ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी की क्वालिटी सुधारने में मदद कर सकता है.

3. अंडे के छिलके संभालकर रखें: अंडा खाने के बाद उसका छिलका भी डस्टबिन में चला जाता है. लेकिन इसे साफ करके सुखाने के बाद पीसकर इस्तेमाल किया जा सकता है. अंडे के छिलकों में कैल्शियम होता है, जो पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्वों में से एक है. इसके लिए छिलकों को अच्छी तरह धोकर सुखाएं और फिर बारीक पीस लें. इसे थोड़ी मात्रा में कंपोस्ट या मिट्टी में मिलाया जा सकता है.

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4. कॉफी: अगर आप घर पर कॉफी पीते हैं, तो कॉफी बनाने के बाद बचा हुआ ग्राउंड भी काम आ सकता है. इसे सीधे बहुत ज्यादा मात्रा में गमले में डालने के बजाय कंपोस्ट में मिलाना बेहतर है. कॉफी ग्राउंड्स ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और मिट्टी बनाने के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं. हालांकि, हर पौधे को एक जैसा ट्रीटमेंट पसंद नहीं होता, इसलिए इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में करें.

5. सब्जियों के छिलके हैं सबसे आसान किचन वेस्ट: आलू, गाजर, लौकी जैसी सब्जियों के छिलके रोजाना किचन से निकलते हैं. इन्हें फेंकने के बजाय कंपोस्ट में शामिल किया जा सकता है. सब्जियों के ये छिलके धीरे-धीरे टूटकर ऑर्गेनिक कंपोस्ट का हिस्सा बनते हैं.

इस तरह रोज निकलने वाला किचन का कचरा कम होगा और आपके पौधों के लिए घर पर ही पोषक तत्वों से भरपूर कंपोस्ट तैयार करने में मदद मिलेगी.

सिर्फ कचरा नहीं, पौधों के लिए रिसोर्स है रसोई का कचरा

गार्डनिंग में छोटी-छोटी चीजों का दोबारा इस्तेमाल करके आप रसोई के कचरे को कम कर सकते हैं. हालांकि, हर खाने की चीज को सीधे पौधे की मिट्टी में डालना सही नहीं होता. खासकर नम, सड़ा हुआ या मसालेदार खाना सीधे गमले में डालने से कीड़े और बदबू की समस्या हो सकती है.

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इसलिए रसोई के कचरे को सही तरीके से कंपोस्ट करके इस्तेमाल करें और मात्रा का भी ध्यान रखें. इससे बिना ज्यादा खर्च किए घर के पौधों की मिट्टी को ऑर्गेनिक पोषण देने में मदद मिल सकती है.

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