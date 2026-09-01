दिल्ली में 5 करोड़ किलो चावल की चोरी का आरोप, CBI ने दर्ज किया केस

दिल्ली में गरीबों के लिए आवंटित चावल में कथित घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने गंभीर आरोप लगाए हैं. AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि करीब 5 करोड़ किलो चावल की चोरी हुई है. इस मामले में CBI ने FIR दर्ज की है. सौरभ भारद्वाज ने मांग की है कि CBI दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की भूमिका की भी जांच करे.

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सौरभ भारद्वाज ने कहा कि CBI की FIR में गरीबों के लिए निर्धारित चावल की लूट का मामला सामने आया है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, "जो लोग गरीबों के हिस्से का चावल लूटते हैं, क्या वे राक्षस नहीं हैं?"

NEERMAC को चावल देने के लिए NOC पर उठाए सवाल

AAP नेता के मुताबिक, दिल्ली सरकार की ओर से भारतीय खाद्य निगम (FCI) को NEERMAC को चावल आवंटित या डायवर्ट करने के लिए NOC दी गई थी. भारद्वाज ने दावा किया कि यह चावल राज्य सरकार के लिए था और इसका इस्तेमाल गरीबों के बीच वितरण के लिए किया जाना था.

उन्होंने कहा कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मामले में दावा किया था कि उन्होंने केवल NEERMAC के अनुरोध को आगे बढ़ाया था. वहीं, NEERMAC ने अपने कम्युनिकेशन में कहा था कि चावल दिल्ली के गरीब लोगों में बांटा जाएगा. सौरभ भारद्वाज ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ऐसा था तो यह क्यों नहीं पूछा गया कि करीब 31 मीट्रिक टन चावल एक महीने के भीतर दिल्ली में किस तरह बांट दिया गया?

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सौरभ भारद्वाज ने संबंधित नौकरशाह अरुण कुमार झा के लिखित जवाब का भी हवाला दिया. उन्होंने दावा किया कि झा ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में कहा था कि NEERMAC से जुड़ा मामला दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ चर्चा में आया था. AAP ने आरोप लगाया कि गरीबों के लिए निर्धारित चावल को बाद में हरियाणा की एक फर्म की ओर डायवर्ट कर दिया गया. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मामले में CBI की FIR दर्ज होने के बाद अब जांच एजेंसी को मंत्री सिरसा की भूमिका की भी जांच करनी चाहिए.

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