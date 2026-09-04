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Janmashtami Special Recipe: बाजार की मिठाई छोड़ें! 2 तार की चाशनी और खरबूजे के बीज से बनाएं टेस्टी मींगी पाग, कान्हा को है बेहद पसंद

Janmashtami Special Recipe: जन्माष्टमी के त्योहार पर कान्हा के भोग के लिए उत्तर भारत में खासतौर पर खरबूजे के बीज की बर्फी बनाने की परंपरा है. लेकिन कई लोगों को ये बनाने में मुश्किल लगती है. जबकि ये बिना खोया और तामझाम के सिर्फ चाशनी में बनकर तैयार हो जाती है. यहां हम आपको इसकी आसान रेसिपी बता रहे हैं.

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खरबूजे के बीज की बर्फी (Photo: ITG)
खरबूजे के बीज की बर्फी (Photo: ITG)

श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर बाल गोपाल के 56 भोग में मींगी पाग का बहुत खास महत्व होता है. खरबूजे के बीज (मगज की गिरी) से बनने वाली ये पारंपरिक मिठाई भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है. अमूमन लोग सोचते हैं कि कोई भी पाग या बर्फी बनाने के लिए ढेर सारे खोया या दूध की जरूरत होती है, लेकिन यह पाग बिना मावा और बिना दूध के केवल खरबूजे के बीज चीनी और थोड़े से देसी घी से मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है.

ये खाने में बेहद कुरकुरी, सोंधी और स्वादिष्ट होती है. अगर आप भी इस जन्माष्टमी कान्हा जी को प्रसन्न करने के लिए एकदम परफेक्ट, बिना चिपचिपी और मुंह में घुल जाने वाली मींगी पाग बनाना चाहते हैं तो ये आसान रेसिपी जरूर नोट करें.

सामग्री (Ingredients)

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खरबूजे के बीज (जिसे मींगी और मगज की गिरी भी कहते हैं): 1 कप

चीनी: 1 कप

पानी: 1/2 कप

देसी घी: 1 बड़ा चम्मच (बीज भूनने और थाली ग्रीस करने के लिए)

इलायची पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

जावित्री या जायफल पाउडर: 1 चुटकी (ऑप्शनल - बेहतरीन खुशबू के लिए)

बनाने की सही और आसान विधि 

खरबूजे के बीज भूनें: एक भारी तले की कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच देसी घी गरम करें. इसमें खरबूजे के बीज डालें और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें. थोड़ी देर में बीज चटखने लगेंगे और फूल जाएंगे. जब बीज हल्के सुनहरे हो जाएं और अच्छी खुशबू आने लगे, तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लें. भूनते समय ढक्कन की ओट रखें, क्योंकि बीज कढ़ाई से बाहर छिटकते हैं.

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बीज को दरदरा कूटें (ऑप्शनल): भुने हुए बीजों में से आधे बीजों को मिक्सी में डालकर सिर्फ 2 सेकेंड के लिए पल्स मोड़ पर चलाकर दरदरा कर लें या सिलबट्टे पर हल्का सा कूट लें. आधे बीजों को साबुत ही रहने दें. इससे पाग की बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है.

चाशनी तैयार करें: अब उसी कढ़ाई में 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी डालकर मध्यम आंच पर गरम होने रखें. चीनी घुलने के बाद इसे 3-4 मिनट तक उबलने दें. जब चाशनी में एक मजबूत 1.5 से 2 तार बनने लगे, तब इसमें इलायची पाउडर मिलाएं.

मिश्रण मिलाएं: तैयार चाशनी में भुने हुए खरबूजे के बीज डालें और गैस की आंच एकदम धीमी करके लगातार चलाएं. 1-2 मिनट में ही मिश्रण गाढ़ा होने लगेगा और कढ़ाई का किनारा छोड़ने लगेगा. सफेद रंग की पपड़ी जैसी दिखने लगे तो तुरंत गैस बंद कर दें.

थाली में सेट करें: एक थाली या ट्रे में थोड़ा सा देसी घी लगाकर पहले से ग्रीस कर लें. अब गरमा-गरम पाग के मिश्रण को थाली में डालें और चम्मच की मदद से एकसार फैला दें.

काटें और सर्व करें: मिश्रण के हल्का गुनगुना रहते ही चाकू की मदद से मनचाहे आकार (चौकोर या डायमंड) के कट लगा लें. 10-15 मिनट में जब पाग पूरी तरह ठंडी और सेट हो जाए, तो टुकड़ों को अलग कर लें. ऊपर से तुलसी का पत्ता रखकर कान्हा जी को भोग लगाएं.

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