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SCO में पानी के लिए गिड़गिड़ाए PAK PM शहबाज, BJP बोली- याद है ना?

सिंधु जल संधि पर भारत के सख्त रुख के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एससीओ के मंच से पानी का मुद्दा उठाया. उनके बयान पर बीजेपी ने इंस्टाग्राम रील के जरिए मजाकिया अंदाज में पलटवार किया.

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रील में शहबाज शरीफ का पानी वाला बयान दिखाया गया है (Photo:ITG)
रील में शहबाज शरीफ का पानी वाला बयान दिखाया गया है (Photo:ITG)

भारत की सिंधु जल संधि पर सख्ती के बीच पाकिस्तान की बेचैनी अब अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंच गई है. किर्गिस्तान में आयोजित SCO समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पानी का मुद्दा उठाया और इसे पूरे क्षेत्र की 'लाइफब्लड' यानी लाइफलाइन बताया. भारत का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पानी का इस्तेमाल कभी हथियार के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए और साझा समझौते का सम्मान होना चाहिए.

पानी की बेचैनी

शहबाज शरीफ ने SCO समिट में दिए अपने बयान की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी साझा की. उनके बयान का लहजा ऐसा था कि भारत में सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा होने लगी. खासकर बीजेपी के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल ने शहबाज के बयान पर मीम वाले अंदाज में पलटवार किया.

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'पानी... पानी... पानी?' 

बीजेपी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट ने शहबाज शरीफ के बयान को लेकर एक वीडियो रील शेयर की. इसका कैप्शन था- 'पानी... पानी... पानी? भारतीय सेना ने पिलाया था पानी, याद है ना?'

रील में शहबाज शरीफ का पानी वाला बयान दिखाया गया है. इसके बाद भारतीय सेना से जुड़े सैन्य फुटेज जोड़कर इसे मीम के अंदाज में पेश किया गया है. यानी संदेश साफ था- पानी की बात करने से पहले पाकिस्तान को भारत के सैन्य जवाबों की याद दिलाई जा रही है.

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देखें ये वीडियो

रील के कमेंट सेक्शन में भी यूजर्स ने जमकर मजे लिए. एक यूजर ने लिखा कि 'सीधी बात नो बकवास'. वहीं किसी ने लिखा कि 'पाकिस्तान की बेचैनी समझ आ रही है.'

पहले पानी की चिंता, फिर सिंधु जल संधि की याद

शहबाज शरीफ का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब भारत ने 31 अगस्त 2026 को सिंधु जल संधि से जुड़े तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को फिर खारिज कर दिया था. भारत का रुख है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर आगे बढ़ने का रास्ता तब तक नहीं खुल सकता, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता.

उधर, पाकिस्तान लगातार यह चिंता जताता रहा है कि भारत के सख्त रुख से उसके लिए पानी का संकट पैदा हो सकता है. ऐसे में शहबाज का एससीओ के मंच से पानी को 'क्षेत्र की जीवनरेखा' बताना अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का 

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