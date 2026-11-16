सालभर फूलों से महका रहेगा आपका घर-आंगन! गमलों में लगा लें ये 6 खूबसूरत पौधे, हर मौसम में खिलेंगे फूल

घर की बालकनी, छत या आंगन में अगर रंग-बिरंगे फूल खिले हों, तो पूरा घर खूबसूरत नजर आने लगता है. सुबह उठते ही पौधों पर खिले ताजे फूल देखकर मन भी खुश हो जाता है. लेकिन अक्सर लोगों के साथ एक परेशानी होती है. कुछ पौधों में फूल सिर्फ एक-दो महीने ही खिलते हैं और मौसम बदलते ही उनकी रौनक कम होने लगती है. ऐसे में गार्डन खाली-खाली नजर आने लगता है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर की बालकनी, छत या आंगन में सालभर फूलों की बहार बनी रहे, तो आपको ऐसे पौधे लगाने चाहिए, जिनमें लंबे समय तक फूल खिलते हैं.

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ऐसे कई खूबसूरत फूलों वाले पौधे मौजूद हैं, जो सही देखभाल मिलने पर साल के ज्यादातर महीनों में फूल देते रहते हैं. इनकी खास बात यह है कि इन्हें लगाने के लिए आपको बड़े गार्डन या ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती. आप इन्हें घर की छोटी बालकनी में रखे गमलों में भी आसानी से उगा सकते हैं. आज हम आपको फूलों वाले ऐसे 6 पौधों के बारे में बताएंगे, जिनमें सालभर फूल खिलते हैं.



1. सदाबहार का पौधा: सदाबहार ऐसा पौधा है, जिसमें लंबे समय तक फूल खिलते रहते हैं. इसके छोटे-छोटे फूल गुलाबी, सफेद और गहरे गुलाबी रंग के होते हैं. यह गर्मी में भी आसानी से बढ़ता है और दूसरे कई फूलों वाले पौधों के मुकाबले कम देखभाल में भी अच्छा रहता है. इसे आप छोटे गमले में भी लगा सकते हैं.

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कैसे करें देखभाल: सदाबहार के पौधे को अच्छी धूप वाली जगह पर रखें. इसकी मिट्टी में पानी जमा नहीं होना चाहिए. जब गमले की ऊपर की मिट्टी सूखने लगे, तभी पानी डालें. इसे बहुत ज्यादा पानी देने से जड़ें खराब हो सकती हैं. ध्यान रखें कि यह पौधा खाने पर जहरीला हो सकता है, इसलिए इसे छोटे बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें.



2. रंगन का पौधा: अगर आपको एक साथ ढेर सारे छोटे-छोटे फूल देखना पसंद है, तो रंगन का पौधा घर में लगा सकते हैं. इसमें लाल, नारंगी, पीले और गुलाबी रंग के फूल गुच्छों में खिलते हैं. इसके फूल देखने में काफी अट्रेक्टिव लगते हैं और गार्डन को भरा-भरा लुक देते हैं. गर्म और नमी वाले मौसम में यह पौधा लंबे समय तक फूल दे सकता है.

कैसे करें देखभाल: रंगन के पौधे को धूप या हल्की छाया वाली जगह पर लगा सकते हैं. इसके लिए ऐसी मिट्टी चुनें, जिसमें पानी आसानी से बाहर निकल जाए. पौधे को रेगुलर पानी दें और महीने में एक बार फूलों वाले पौधों की खाद डालें. मुरझाए फूलों के गुच्छों को समय-समय पर हटाते रहें.



3. बोगनवेलिया का पौधा: घर की दीवार, छत या बालकनी को रंग-बिरंगा बनाना चाहते हैं तो बोगनवेलिया अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसके गुलाबी, मैजेंटा, नारंगी, सफेद और लाल रंग के फूल जैसे दिखने वाले हिस्से पूरे पौधे को ढक लेते हैं. ये पौधा तेज धूप में अच्छी तरह बढ़ता है और साल के कई महीनों तक फूल देता है. इसे बड़े गमले में भी आसानी से उगाया जा सकता है.

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कैसे करें देखभाल: बोगनवेलिया को ऐसी जगह रखें जहां भरपूर धूप आती हो. इस पौधे को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. एक बार अच्छी तरह बढ़ने के बाद मिट्टी सूखने पर ही पानी डालें. इसमें जरूरत से ज्यादा खाद न डालें, वरना फूलों की जगह पत्तियां ज्यादा बढ़ सकती हैं. इसकी टहनियों में कांटे होते हैं, इसलिए छंटाई करते समय हाथों में दस्ताने पहनें.



4. कनकांबरम का पौधा: कनकांबरम अपने खूबसूरत नारंगी और पीले फूलों के लिए जाना जाता है. इसके फूलों की शेप पंखे जैसी होती है. इन फूलों का इस्तेमाल साउथ इंडिया में खूब किया जाता है. भारत में इन फूलों का इस्तेमाल गजरे और मालाएं बनाने के लिए भी किया जाता है. गर्म इलाकों में सही देखभाल मिलने पर यह पौधा लंबे समय तक फूल दे सकता है. इसे गमले में लगाकर बालकनी की खूबसूरती भी बढ़ाई जा सकती है.

कैसे करें देखभाल: कनकांबरम के पौधे को ऐसी जगह रखें जहां अच्छी रोशनी आती हो, लेकिन बहुत तेज सीधी धूप न पड़े. इसकी मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें और पानी जमा न होने दें. समय-समय पर थोड़ी खाद डालें और मुरझाए फूलों को हटा दें. सर्दियों में इसे बहुत ज्यादा ठंड से बचाकर रखें.



5. चांदनी का पौधा: चांदनी के पौधे का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं. ये अपने सफेद और खूबसूरत फूलों के लिए जाना जाता है. इसके फूल चकरी जैसी शेप के होते हैं और शाम के समय इनकी हल्की खुशबू आसपास के माहौल को अच्छा बना देती है. यह हरे-भरे पत्तों वाला पौधा है, जो गर्म इलाकों में साल के ज्यादातर समय फूल दे सकता है. इसे घर के आंगन और गार्डन में आसानी से लगाया जा सकता है.

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कैसे करें देखभाल: चांदनी के पौधे को धूप और हल्की छाया दोनों में लगा सकते हैं. इसकी मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन गमले में पानी जमा न होने दें. पौधे को सही आकार देने के लिए समय-समय पर छंटाई करें. इसकी टहनियों से निकलने वाला सफेद दूध जैसा रस स्किन में जलन कर सकता है, इसलिए छंटाई करते समय दस्ताने पहनें.



6. मोगरे का पौधा: मोगरे के सफेद फूल और उनकी खुशबू घर को खूबसूरत बनाने के साथ ही महका भी देती है. यही वजह है कि इसे बालकनी, छत और आंगन में लगाना काफी पसंद किया जाता है. गर्मियों में इस पौधे में खूब फूल खिलते हैं. गर्म इलाकों में सही देखभाल करने पर इस पौधे में साल के ज्यादातर महीनों में फूल खिलते हैं. इसके फूलों का इस्तेमाल पूजा और गजरा बनाने में भी किया जाता है.

कैसे करें देखभाल: मोगरे के पौधे को रोजाना अच्छी धूप की जरूरत होती है. इसे ऐसी मिट्टी में लगाएं, जिसमें पानी आसानी से निकल सके. गर्मियों में सही तरह से पानी दें और बढ़ने के मौसम में महीने में एक बार खाद डालें. फूलों का मुख्य दौर खत्म होने के बाद हल्की छंटाई करें. इससे पौधे की नई शाखाएं निकलने में मदद मिलती है.

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