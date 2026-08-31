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House Cleaning Tips: झाड़ू-पोछा लगाने के बाद भी फर्श पर दिखते हैं बालों के गुच्छे? पोछे पर चढ़ाएं ये पुरानी चीज, मिनटों में साफ होंगे रोएं-धूल

House Cleaning Tips: घर में पड़ा पुराना मोजा फेंकने की बजाय उसे पोछे में लगाकर फर्श से बाल, बारीक धूल और कपड़ों के रोएं आसानी से साफ किए जा सकते हैं. ये आसान और बिना खर्च वाला घरेलू जुगाड़ खासतौर पर फर्नीचर के नीचे और कोनों में जमा गंदगी हटाने में काम आ सकता है.

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पुराने मोजे की मदद से आप फर्नीचर के नीचे छिपी धूप आसानी से साफ कर सकते हैं. (Photo: ITG)
पुराने मोजे की मदद से आप फर्नीचर के नीचे छिपी धूप आसानी से साफ कर सकते हैं. (Photo: ITG)

House Cleaning Tips: जब भी घर में साफ-सफाई करने की बात आती है, तो सबसे पहले लोग झाड़ू-पोछा हाथ में थाम लेते हैं. पहले अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगाई जाती है और फिर कोने-कोने में पोछा लगाया जाता है. लेकिन अक्सर घर में रोज झाड़ू-पोछा लगाने के बाद भी फर्श पर कहीं न कहीं बाल, कपड़ों के रोएं और बारीक धूल दिखाई दे ही जाती है. खासकर फर्नीचर के नीचे, दीवार के किनारों और स्कर्टिंग बोर्ड के पास जमा गंदगी को साफ करना काफी झंझट वाला काम लगता है. इन चीजों को साफ करने के लिए लोग फिर से झाड़ू-पोछा उठा लेते हैं या फिर वैक्यूम क्लीनर का सहारा लेते हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. घर में पड़ा एक पुराना मोजा ही आपके काम को काफी आसान बना सकता है. कैसे? चलिए जानते हैं.

पुराने मोजे को ऐसे बनाएं डस्ट कैचर
अगर आपके पास कोई साफ-सुथरा पुराना मोजा है, जिसे अब पहना नहीं जाता, तो उसे फेंकने के बजाय सफाई के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं. मोजे से डस्ट कैचर बनाने के लिए आपको उसे एक फ्लैट पोछे के ऊपर चढ़ाना होगा. मोजे का कपड़ा फर्श पर इधर-उधर घूमते बालों, रोएं और बारीक धूल को पकड़ने में मदद करता है. खास बात ये है कि इसके लिए किसी नए क्लीनिंग प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती.

ऐसे करें इस्तेमाल

1. साफ पुराना मोजा लें: सबसे पहले ऐसा पुराना मोजा लें जो साफ हो और बहुत ज्यादा फटा हुआ न हो. कॉटन या कॉटन-ब्लेंड वाला मोजा इसके लिए सबसे अच्छा रहता है. ध्यान रखें कि उसमें धागे निकलते न हों, वरना सफाई के दौरान वो फर्श पर चिपक सकते हैं.

2. पोछे के ऊपर चढ़ा दें: इसके बाद मोजे को फ्लैट पोछे के नीचे वाले चौड़े हिस्से पर अच्छी तरह चढ़ा दें. ध्यान रखें कि मोजा पोछे पर सीधा और टाइट लगा रहे. अगर मोजा बार-बार खिसकेगा, तो सफाई करने में दिक्कत होगी.

3. फर्श पर धीरे-धीरे चलाएं: अब इसे फर्श पर धीरे-धीरे चलाएं. जहां बाल, धूल या कपड़ों के रोएं ज्यादा जमा होते हैं, वहां खास तौर पर इसे चलाएं. मोजे का कपड़ा गंदगी को पकड़ने में मदद करेगा, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह फैलने के बजाय कपड़े पर इकट्ठी हो जाएगी.

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पोछे के बाद मोजे के साथ क्या करें?
जब आप पोछे को सभी जगहों पर अच्छे से घुमाकर सफाई कर लें उसके बाद मोजे को फर्श पर दोबारा न घसीटें. इसे कूड़ेदान के ऊपर निकालें ताकि उसमें जमा बाल और धूल वहीं गिर जाए. अगर मोजा ज्यादा गंदा हो गया है तो उसे धोकर अच्छी तरह सुखा लें और फिर दोबारा इस्तेमाल करें.

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गीले पोछे के साथ न करें ये गलती
ये ट्रिक सूखी सफाई के लिए ज्यादा उपयोगी है. मोजे को गीला करके इस्तेमाल करने से धूल फर्श पर चिपक सकती है और फर्श पर गीले निशान भी रह सकते हैं. अगर फर्श पर पानी, तेल, खाने का सामान या कोई चिपचिपी चीज गिर गई है, तो उसके लिए नॉर्मल पोछे और क्लीनिंग सॉल्यूशन का ही इस्तेमाल करें.

बहुत पुराना और फटा मोजा भी न लगाएं
पुराना मोजा इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी मजा मोजा पोछे पर चढ़ा दें. बहुत ज्यादा घिसे हुए मोजे से छोटे-छोटे रेशे निकल सकते हैं और धागे पोछे में फंस सकते हैं. इसलिए ऐसा मोजा चुनें जो पुराना जरूर हो, लेकिन उसकी कपड़े की पकड़ अभी ठीक हो.

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