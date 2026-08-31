scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

LPG e-KYC Alert: आखिरी मौका... 5 मिनट निकालें और कर लें LPG से जुड़ा ये काम, चूके तो सिलेंडर मिलना मुश्किल!

LPG e-KYC Deadline: एलपीजी सिलेंडर की ई-केवाईसी कराने का आज आखिरी मौका है, गैस प्रोवाइडर कंपनियों ने इस काम के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन तय की थी, जो खत्म हो रही है.

Advertisement
X
आज एलपीजी ई-केवाईसी करने की लास्ट डेट. (Photo: ITG)
आज एलपीजी ई-केवाईसी करने की लास्ट डेट. (Photo: ITG)

घरेलू एलपीजी यूजर्स के लिए महीने का आखिरी दिन एलपीजी से जुड़ा एक जरूरी काम करने की डेडलाइन है. अगर ये लास्ट डेट चूक जाती है, तो फिर LPG Cylinder पाने में मुश्किल पेश आ सकती है या फिर महंगे दाम पर इसे खरीदना पड़ सकता है. दरअसल, ऑयल-गैस कंपनियों ने ग्राहकों के लिए एलपीजी ई-केवाईसी (LPG e-KYC) पूरी करने के लिए डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया था, जो खत्म हो रही है. इस काम को आसानी से घर बैठे ही पूरा किया जा सकता है. ऐसे में 

घरेलू रेट पर नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर
LPG e-KYC का रूल इंडेन गैस (Indane Gas), भारत गैस (Bharat Gas) और एचपी गैस (HP Gas) का उपयोग करने वाले घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर लागू होता है. कंपनियां इस काम को करने के लिए डेडलाइन को दो बार बढ़ा चुकी हैं, पहले इसे 16 अगस्त से 23 अगस्त किया गया था और फिर एक और एक्सटेंशन देकर 31 अगस्त तक इस काम को करने की अपील की गई थी. इसके साथ ही कंपनियों ने साफ चेतावनी भी दी थी कि जो लोग ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहते हैं, वे सत्यापन पूरा होने तक घरेलू दरों पर एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने के लिए अपात्र हो सकते हैं.

यहां साफ कर दें कि LPG e-KYC न होने से तात्कालिक ग्राहक का एलपीजी कनेक्शन रद्द नहीं होगा, बल्कि इसके पूरी होने तक घरेलू रेट पर सिलेंडर मिलने में दिक्कत आएगी. उन्हें संभावित रूप से लागू कमर्शियल रेट का भुगतान करना पड़ सकता है. यानी जरा सी लापरवाही आपकी रसोई का बजट बढ़ाने वाली साबित हो सकती है. हालांकि, इस बीच बता दें कि जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही अपना इसे पूरा कर लिया है, उन्हें यह प्रक्रिया दोहराने की जरूरत नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

1 सितंबर से बदलेंगे ये नियम, LPG से कार और दूध तक महंगा
Rule Change From 1st September
Rule Change: LPG सिलेंडर के दाम से कार खरीदने तक... 1 सितंबर से देश में क्या-क्या बदलेगा?
31st August Deadline End
सिर्फ 2 दिन... खत्‍म हो रही LPG समेत इन कामों की डेडलाइन
The process, however, is far simpler than most people assume — it can be done entirely on your phone in a few easy steps.
LPG का कब मिलेगा नया कनेक्‍शन? सरकार ने दिया ये अपडेट
Rule Change From 1st September
Rule Change: 1 सितंबर से देश में ये 5 बड़े बदलाव, हर घर हर जेब पर होगा असर
Advertisement

घरेलू रेट नहीं, तो कितने का मिलेगा सिलेंडर
साफ शब्दों में कहें, तो एलपीजी ई-केवाईसी पूरी न होने से ग्राहकों पर एक तरह से  वित्तीय प्रभाव पड़ेगा. फिलहाल 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 942 रुपये, कोलकाता में 968 रुपये, मुंबई में 941.50 रुपये और चेन्नई में 957.50 रुपये है.

जबकि दूसरी ओर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का प्राइस देखें, तो 19 किलो वाले इस सिलेंडर की कीमत फिलहाल दिल्ली में 2,738 रुपये, मुंबई में 2,691.50 रुपये, कोलकाता में 2,872.50 रुपये और चेन्नई में 2,906 रुपये है. यही नहीं कुछ शहरों में 19Kg LPG Cylinder Price 3,000 रुपये से भी ज्यादा है. यही सबसे बड़ी बात है कि घरेलू रेट पर सिलेंडर पाने की पात्रता खोने से एलपीजी की लागत में काफी वृद्धि हो सकती है.

गैस कंपनियों से लेकर तेल मंत्रालय तक LPG e-KYC को लेकर अलर्ट जारी कर चुके हैं, इंडेन गैस (Indane Gas), भारत गैस (Bharat Gas) और एचपी गैस (HP Gas) का उपयोग करने वाले घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर ये रूल लागू होता है. तेल कंपनियों द्वारा ग्राहकों को भेजे गए मैसेज को देखें, तो साफ कहा गया है कि जो एलपीजी यूजर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहते हैं, वे सत्यापन पूरा होने तक घरेलू दरों पर एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने के लिए अपात्र हो सकते हैं.

Advertisement

हालांकि, जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही अपना इसे पूरा कर लिया है, उन्हें यह प्रक्रिया दोहराने की जरूरत नहीं है. तेल मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जिन ग्राहकों ने अभी तक सत्यापन पूरा नहीं किया है, उनके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है.

एलपीजी ई-केवाईसी कैसे पूरा करें?
इंडियन ऑयल के ग्राहकों के लिए घर बैठे इंडियनऑयल वन ऐप के माध्यम से या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर, एलपीजी डिलीवरी कर्मियों के माध्यम से इसे पूरा करने की सुविधा दी है. इस प्रक्रिया में उपभोक्ता के वेरिफिकेशन के लिए आधार-ऑथेंटिकेशन का उपयोग किया जाता है. इसे पूरा करने के लिए जिन डॉक्युमेंट की जरूरत होती है, उनमें आधार कार्ड या आधार नंबर, एलपीजी कनेक्शन से जुड़ा मोबाइल नंबर, एलपीजी कंज्यूमर नंबर या एलपीजी आईडी शामिल हैं. 

Indane User: इंडेन गैस यूजर्स को इंडियन ऑयल वन ऐप (IndianOil ONE App) पर जाना होगा और LPG से जुड़े मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा. इसके बाद ई-केवाईसी या आधार ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुनकर, अपना एलपीजी आईडी लिंक करें. आधार ऑथेंटिकेशन के लिए सहमति देने के बाद FaceRD ऐप के जरिए फेस स्कैन पूरा करना होगा. इसके बाद वेरिफिकेशन सबमिट कर दें और अपना ई-केवाईसी स्टेटस चेक करें.

इसी तरह Bharat Gas यूजर कंपनी द्वारा मुहैया कराए गए Hello BPCL ऐप के जरिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. तो वहीं HP Gas के ग्राहक कंपनी के ऐप HP Pay खोलकर इसे फटाफट पूरा कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूक्रेन अमेरिका से क्यों कर रहा बातचीत की तैयारी? देखें दुनिया आजतक |
    House Cleaning Tips: झाड़ू-पोछा लगाने के बाद भी फर्श पर दिखते हैं बालों के गुच्छे? पोछे पर चढ़ाएं ये पुरानी चीज, मिनटों में साफ होंगे रोएं-धूल |
    नेपाल में 5 दिन बाद भी 2500 लोग लापता, मौतों का आंकड़ा 788 हुआ, सामूहिक रूप से हो रहे हैं अंतिम संस्कार |
    सुपर स्पीड THAR ने उजाड़ दिए 4 परिवार, गंगा एक्सप्रेसवे पर खौफनाक हादसा |
    नेपाल बाढ़ में बिहार के एक ही परिवार के 5 लोग लापता, अपनों की आस लगाए बैठे परिजन |
    कुर्सी से बांधा, कान खींचे और मारी लात... प्ले स्कूल में साढ़े 3 साल के मासूम से हैवानियत! वारदात CCTV में कैद |
    LPG e-KYC Alert: आखिरी मौका... 5 मिनट निकालें और कर लें LPG से जुड़ा ये काम, चूके तो सिलेंडर मिलना मुश्किल! |
    हिमांशी को मारते-पीटते थे आसिम रियाज? टूटे रिश्ते पर कमेंट कर फंसी 'लेडी डॉन', वॉर्निंग समेत मिला लीगल नोटिस |
    राम मंदिर के नाम महिला ने दिया 4 करोड़ का चेक, खाते में निकले सिर्फ 3 रुपये... एक्शन की तैयारी में बैंक |
    जर्मनी ने फिर लहराया परचम... स्पेन को हराकर चौथी बार बना हॉकी वर्ल्ड चैम्पियन, पाकिस्तान की बराबरी की
    Advertisement