scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Multani Mitti Hair Mask: चेहरे ही नहीं, बालों के लिए भी फायदेमंद है मुल्तानी मिट्टी, जानें लगाने का सही तरीका

Multani Mitti Hair Mask: अगर आप बालों को साफ और हेल्दी बनाए रखने के लिए कोई घरेलू नुस्खा तलाश रहे हैं तो मुल्तानी मिट्टी का हेयर मास्क आजमा सकते हैं. आज हम आपको बालों पर मुल्तानी मिट्टी लगाने का सही तरीका बताएंगे जो बालों की बेहतर देखभाल करने में आपकी मदद कर सकता है.

Advertisement
X
मुल्तानी मिट्टी का हेयर मास्क (Photo- ITG)
मुल्तानी मिट्टी का हेयर मास्क (Photo- ITG)

Multani Mitti Hair Mask: लंबे, घने और मजबूत बाल हर किसी को पसंद होते हैं. लेकिन धूल-मिट्टी, प्रदूषण, बालों में ज्यादा तेल जमा होने और सही देखभाल न मिलने की वजह से बाल बेजान नजर आने लगते हैं. ऐसे में लोग बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए महंगे शैंपू, कंडीशनर और हेयर मास्क का इस्तेमाल करते हैं. वहीं, कई लोग घरेलू नुस्खों की मदद से भी बालों की देखभाल करना पसंद करते हैं. इन्हीं में से एक है मुल्तानी मिट्टी, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर चेहरे की देखभाल के लिए किया जाता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुल्तानी मिट्टी बालों की देखभाल में भी काम आ सकती है. यह स्कैल्प से एक्स्ट्रा ऑयल और गंदगी हटाने में मदद करती है. आज हम आपको बालों पर मुल्तानी मिट्टी लगाने का आसान तरीका बताएंगे, जिससे आप अपने बालों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

सम्बंधित ख़बरें

Suji Aloo Pancake
1 कप सूजी से बनाएं इतना टेस्टी मजेदार नाश्ता, हर कोई पूछेगा रेसिपी
gobhi paratha
न फटेगा और न निकलेगा मसाला, ऐसे बनाएं भरपूर स्टफिंग वाला गोभी पराठा
Kuttu ki Aloo wali kadhi
व्रत के सादे आलू छोड़िए, लंच बनाकर खाएं आलू-कुट्टू वाली कढ़ी पकौड़ा
milk roll burfi
1 गिलास दूध से बनाएं दानेदार मिल्क रोल बर्फी, पड़ोसी पूछेंगे रेसिपी
how to make gulgule
1 कप कुट्टू के आटे और गुड़ से बनाएं फूले-फूले गुलगुले, बनाना है आसान

2-3 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी

जरूरत के अनुसार पानी

2 बड़े चम्मच दही

1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल

बालों पर मुल्तानी मिट्टी लगाएं कैसे?

सबसे पहले एक कटोरी में मुल्तानी मिट्टी, दही और एलोवेरा जेल डालें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते हुए स्मूद पेस्ट तैयार कर लें. ध्यान रखें कि पेस्ट न तो बहुत गाढ़ा हो और न ही ज्यादा पतला.

अब इस पेस्ट को स्कैल्प और बालों पर हल्के हाथों से लगाएं. इसे बालों पर लगभग15-20 मिनट तक रखें और पूरी तरह सूखने न दें. इसके बाद पानी की मदद से धीरे-धीरे मास्क हटाएं और माइल्ड शैंपू से बाल धो लें. जरूरत के अनुसार कंडीशनर भी लगाएं.

Advertisement

ऑयली बालों के लिए कैसे करें इस्तेमाल?
अगर आपके बाल जल्दी ऑयली हो जाते हैं तो मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल एक्स्ट्रा ऑयल हटाने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं. चाहें तो इसमें थोड़ी मात्रा में एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं. इसे स्कैल्प पर लगाएं और कुछ देर बाद अच्छी तरह धो लें.

रूखे और फ्रिजी बालों के लिए क्या करें?
अगर आपके बाल रूखे और फ्रिजी हैं तो मुल्तानी मिट्टी में दही या थोड़ा सा शहद मिलाकर हेयर मास्क के तौर पर बालों पर लगाएं. यह बालों को नमी देने और उन्हें मुलायम बनाए रखने में मदद कर सकता है.

मुल्तानी मिट्टी लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • मुल्तानी मिट्टी को बालों पर पूरी तरह सूखने न दें.
  • मास्क को हटाते समय बालों को जोर से रगड़ने या खींचने से बचें.
  • अगर आपके बाल बहुत रूखे, घुंघराले या कमजोर हैं तो इसका इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतें.
  • पहली बार इस्तेमाल करने से पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट करें.
  • अगर स्कैल्प पर घाव, जलन या एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल न करें.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चीफ सेलेक्टर बनने की रेस हुई दिलचस्प, इस धुरंधर ने किया आवेदन, प्रज्ञान ओझा से होगी टक्कर |
    हल्की सी चोट में टूट जाती है हड्डी? ये किस बीमारी में होता है, डॉक्टर ने बताया |
    रजनीकांत के आगे सब पस्त! दूसरे दिन भी जेलर 2 का धमाका, रणबाली से लेकर नई नवेली-प्रहार का बुरा हाल |
    'कर्ज चुकाओ नहीं तो नाखून उखाड़ के घावों पर लाल मिर्च रगड़ दूंगा...', धमकी के बाद सदमे से युवक की मौत |
    राहुल द्रविड़ के बेटे ने फिर मचाया तहलका, 100 गेंदों पर ठोके 151 रन, कर्नाटक की नॉकआउट में एंट्री |
    'भारत में 5 साल से बना रहे नेटवर्क...', अब स्टारलिंक ने रिलायंस को दिया जवाब |
    कोटा में दो नाबालिग छात्रों की लड़ाई, खिलौने वाली बंदूक से सिर पर वार, पहुंचा अस्पताल |
    9 हत्याओं वाले बयान पर घिरे अनंत सिंह, अब लालू राज का किया जिक्र |
    Dussehra Vastu Tips: धन को चुंबक की तरह खींचते हैं ये 3 पौधे, दशहरे से पहले घर में जरूर लगाएं! |
    अहमदाबाद गरबा में बवाल! मुस्लिमों को मैदान छोड़ने का फरमान, 'खलासी' सिंगर आदित्य गढ़वी ने झाड़ा पल्ला
    Advertisement