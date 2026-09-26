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How to Use Curd on Hair: दही में मिलाकर लगाएं ये 3 चीजें, बालों का झड़ना होगा कम और मिलेंगे कई फायदे

How to Use Curd on Hair: दही सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, बल्कि बालों की देखभाल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. आज हम आपको बालों पर दही लगाने का सही तरीका बताएंगे जो बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर कर हेल्दी बाल पाने में आपकी मदद करेगा.

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बालों में ऐसे लगाएं दही (Photo- ITG)
बालों में ऐसे लगाएं दही (Photo- ITG)

How to Use Curd on Hair: दही सेहत के साथ-साथ बालों के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. पुराने समय से ही लोग बालों को मुलायम और चमकदार बनाने के लिए दही का इस्तेमाल करते आए हैं. दही में प्रोटीन, विटामिन B और D, लैक्टिक एसिड और हेल्दी फैट्स जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों और स्कैल्प को पोषण देने में मदद करते हैं.

दही बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर की तरह भी काम करता है. इसे बालों पर रेगुलर लगाने से बाल सॉफ्ट और स्मूद नजर आते हैं. आज हम आपको बालों पर दही लगाने की सही तरीका बताएंगे जो हेल्दी बाल पाने में आपकी मदद करेगा.

बालों पर दही का इस्तेमाल कैसे करें?

दही और नारियल तेल
अगर आपके बाल रूखे और बेजान हैं तो दही में नारियल तेल मिलाकर लगा सकते हैं. इसके लिए 3 चम्मच दही में 2 चम्मच हल्का गर्म नारियल तेल मिलाएं. इसे बालों पर लगाकर करीब 30-60 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर शैंपू से बाल धो लें. इससे बालों में सॉफ्टनेस और नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

दही और मुल्तानी मिट्टी
ऑयली स्कैल्प वालों के लिए दही और मुल्तानी मिट्टी का मास्क बालों पर लगाना फायदेमंद हो सकता है. इसके लिए 3 चम्मच दही में 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इसे स्कैल्प और बालों पर लगाएं और लगभग 20-30 मिनट बाद धो लें. 

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दही और आंवला
दही में आंवला पाउडर मिलाकर बालों पर लगाने से भी कई फायदे मिलते हैं. इसके लिए 2 चम्मच सादे दही में 1 चम्मच आंवला पाउडर मिलाएं. आप चाहें तो इसमें थोड़ा मेथी पाउडर भी मिला सकती हैं. इस मिश्रण को बालों और स्कैल्प पर लगाकर लगभघ 30-45 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद बालों को अच्छी तरह धो लें.

दही बालों में लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • बालों पर हमेशा ताजा और सादा दही ही इस्तेमाल करें. 
  • दही को आंखों के संपर्क में आने से बचाएं. 
  • पहली बार इस्तेमाल करने से पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर कर लें. अगर जलन, खुजली या किसी तरह की एलर्जी महसूस हो तो इसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें.

डिस्क्लेमर: ये घरेलू उपाय सामान्य जानकारी के लिए हैं. बाल झड़ने, स्कैल्प की समस्या या लगातार खुजली जैसी परेशानी होने पर डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेना बेहतर है.

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