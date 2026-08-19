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बारिश में ताले में लग गई है जंग? आजमाएं ये 6 आसान तरीके, सालों साल रहेंगे नए जैसे

बारिश और नमी के कारण घर के ताले में जंग, चाबी अटकने और लॉक जाम होने की समस्या बढ़ जाती है. हालांकि इन 6 आसान तरीकों से मानसून में ताले को सुरक्षित रखा जा सकता है. साथ ही जानें कौन-सी 3 गलतियां ताले की उम्र कम कर सकती हैं.

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जंग लगा लॉक ठीक कर सकते हैं. (PHOTO:AI)
जंग लगा लॉक ठीक कर सकते हैं. (PHOTO:AI)

Door Lock Care Tips: बारिश आने से गर्मी से तो राहत मिल जाती है, लेकिन इसके साथ ही घरों में यह काफी सारी समस्याएं भी लेकर आती है. मॉनसून के दिनों में कपड़ों के सूखने से लेकर दीवारों पर सीलन की दिक्कतें आम हो जाती हैं और इन्हीं में से एक समस्या घर के तालों में जंग लगना, चाबी का अटकना या ताला भारी चलना भी है. बारिश की बूंदें, हवा की नमी और गीले हाथों से ताले के अंदर पानी चला जाता है, जिससे उसके अंदर के छोटे-छोटे पुर्जे खराब होने लगते हैं. बारिश में ज्यादातर गेट पर लगे ताले अटकने लगते हैं और कई बार तो बुरी तरह से जाम हो जाते हैं.

इस परेशानी की वजह से कई बार लोगों को ताला तक बदलना पड़ता है, तो कभी ताला-चाबी वाले को बुलाना पड़ता है या ताला तोड़ना पड़ जाता है. मगर अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बेहद आसान तरीके आपकी इस मुश्किल को हल कर सकते हैं. इसके साथ ही कुछ घरेलू उपायों को अपनाकर आप मानसून में अपने घर के तालों को सालों-साल नया और सुरक्षित रख सकते हैं. 

चाबी के छेद में सूखा ल्यूब्रिकेंट डालें

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साधारण तेल या ग्रीस लगाने से धूल-मिट्टी जम जाती है. इसके बजाय ग्रेफाइट पाउडर या PTFE स्प्रे का इस्तेमाल करें. थोड़ा सा स्प्रे चाबी पर लगाएं और उसे 2 से 3 बार ताले में डालकर घुमाएं. इससे ताला बटर की तरह चलेगा और नमी भी नहीं टिकेगी.

ताले की कुंडी और बोल्ट पर अलग से ध्यान दें 

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सिर्फ चाबी का छेद ही नहीं, बल्कि ताले की बाहर निकलने वाली कुंडी भी नमी से सख्त हो जाती है. इस पर सिलिकॉन स्प्रे या ल्यूब्रिकेंट को किसी कपड़े में लेकर हल्का-हल्का लगाएं और हैंडल को 3 से 4 बार ऊपर-नीचे करें ताकि तेल अंदर तक पहुंच जाए..

गीली और गंदी चाबी का इस्तेमाल न करें

अक्सर हम बारिश में भीगकर आते हैं और गीली चाबी से ही ताला खोल देते हैं. इससे ताले के अंदर पानी चला जाता है. ताले में चाबी डालने से पहले उसे कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें. अगर चाबी में जंग लग गई हो, तो उसे तुरंत बदल लें.

दरवाजे पर पानी का बहाव रोकें

कई बार छत या दरवाजे से पानी बहकर सीधे ताले पर गिरता है. दरवाजे के ऊपर छोटी टीन-शेड लगाएं या वाटर-प्रूफ स्ट्रिप लगाएं ताकि पानी का रुख ताले से दूर मुड़ जाए.

ताले पर छोटी सी छतरी लगाएं

जिन दरवाजों के ऊपर छज्जा नहीं होता, उन पर बारिश का पानी सीधे पड़ता है. बाजार में ताले के लिए छोटे प्लास्टिक या धातु के कवर मिलते हैं. इन्हें लगाने से बारिश का पानी सीधा ताले पर नहीं गिरता.

जंग की शुरुआत होते ही उसे साफ करें

अगर ताले पर हल्के भूरे या नारंगी रंग के धब्बे दिखें, तो उन्हें नजरअंदाज न करें. बहुत बारीक स्टील वूल  या सैंडपेपर से उसे हल्के से रगड़कर साफ करें और फिर उस पर कोटिंग या हल्का स्प्रे लगा दें.

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भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां

ताले में बार-बार सरसों या नारियल का तेल न डालें: घर में खाना पकाने वाला तेल या सरसों का तेल ताले में रोज रोज डालने की गलती बिल्कुल न करें. यह तेल कुछ दिनों में चिपचिपा हो जाता है, जिससे धूल-मिट्टी जम जाती है और ताला हमेशा के लिए जाम हो सकता है.

जरूरत से ज्यादा तेल या स्प्रे न छिड़कें: अधिक ल्यूब्रिकेंट लगाने से ताला सही नहीं होता, बल्कि उससे गंदगी और जमा होती है जो दरवाजे को भी गंदा करती है. हमेशा जरूरत के मुताबिक हल्का सा ही इस्तेमाल करें.

अटके हुए ताले पर चाबी को जोर से न घुमाएं: अगर ताला अटक रहा है, तो चाबी पर ज्यादा ताकत न लगाएं. जोर लगाने से चाबी ताले के अंदर ही टूट सकती है या मुड़ सकती है, पहले ताले को साफ करें, उसमें स्प्रे डालें और हल्का-हल्का हिलाएं. फिर भी न खुले, तो चाबी वाले को दिखाएं.

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