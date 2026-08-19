कैसे हाथ लगाने से खुल जाते हैं लिफ्ट के दरवाजे? सेंसर खराब हुआ तो जा सकती है जान

घर, सोसायटी, अस्पताल आदि में आपने लिफ्ट का इस्तेमाल किया होगा. आज के समय में कई लोग घरों में भी लिफ्ट का इस्तेमाल हो रहा है. क्या आप जानते हैं कि लिफ्ट ने जिंदगी को जितना आसान किया है, एक सेंसर के बंद होने पर ये शरीर को दो हिस्सों में बांट सकती है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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लिफ्ट को रोकने के लिए बहुत से लोग लिफ्ट के गेट के बीच में हाथ डाल देते हैं, जिससे उसको रोका जा सके. अक्सर ऐसा करने से दरवाजे खुल जाते हैं. लिफ्ट के अंदर ये सर्विस एक इंटेलीजेंस सर्किट बेस्ड है. इसे खासतौर से लोगों की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकर बहुत से लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.

इंटेलीजेंस सर्किट का काम है कि जबतक इंफ्रारेड लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच रही है, उसी कंडिशन में लिफ्ट के दरवाजे बंद होंगे. अगर ये लाइट दूसरी तरफ नहीं पहुंचती है तो सेंसर गेट खोलने का कमांड देता है.

सर्किट बंद होने पर जानलेवा साबित होगी गलती

अगर ये सर्किट बंद हो जाता है या खराब हो जाता है, उसके बाद अगर कोई शख्स लिफ्ट के गेट के बीच में हाथ, पैर या अपना सर अंदर करता है तो उस कंडिशन में गेट बंद नहीं होंगे. इसके बाद शख्स का शरीर का कुछ लिफ्ट के अंदर और कुछ हिस्सा लिफ्ट के बाहर फंस जाएगा.

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गेट बंद होते ही लिफ्ट अपना आगे का काम करना शुरू कर देगी. अगर वह ऊपर जा रही थी, तो वह ऊपर जाएगी या फिर वह नीचे जाएगी. लिफ्ट के अंदर पावरफुल मोटर और सिस्टम होता है, जिसकी वजह से लिफ्ट 5 से अधिक लोगों और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ले जाती है.

शरीर को दो हिस्सों में चीर देगी लिफ्ट

अगर कोई शख्स गेट के बीच में फंस जाता है, तो लिफ्ट उसको दो हिस्सों में चीर देगी. ऐसी स्थिति में ना सिर्फ शख्स हाथ पैर गंवा सकते हैं बल्कि जान तक जा सकती है.

आगे से किसी भी लिफ्ट का इस्तेमाल करें तो उसे रोकने के लिए हमेशा बटन का इस्तेमाल करें. लिफ्ट के गेट सामने हाथ, पैर, या फिर खुद घुसने की कोशिश ना करें.

लिफ्ट की वजह से कई बार हो चुके हैं हादसे

लिफ्ट के साथ होने वाली घटनाओं के ढेरों वीडियो सामने आ चुके हैं. कई बार तो कुछ लोगों की जान तक जा चुकी है. बहुत से केस में होता है, जहां सेंसर खराब होने की वजह लिफ्ट के बाहर वाला गेट ओपन हो जाता है और लिफ्ट उस फ्लोर पर पहुंची भी नहीं होती है, ऐसे में शख्स बिना देखी एंट्री कर जाता है, जिसके बाद वह सीधा नीचे जा गिरता है.

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