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Sawan 2026: सावन के आखिरी सोमवार पर 3 शुभ योग, इन राशियों को मिलेगी धन-दौलत!

Sawan 2026:सावन के आखिरी सोमवार 24 अगस्त को 3 शुभ योग बन रहे हैं. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इनका लाभ कुछ राशियों को मिलेगा और धन-समृद्धि के नए अवसर बन सकते हैं.

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शुभ संयोगों से कुछ राशि वालों को करियर, धन और कारोबार में लाभ मिल सकता है.  (Photo: ITG)
शुभ संयोगों से कुछ राशि वालों को करियर, धन और कारोबार में लाभ मिल सकता है.  (Photo: ITG)

Sawan Last Somwar 2026: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है.  इस दौरान शिव भक्त सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हैं. इस बार सावन का आखिरी सोमवार 24 अगस्त 2026 को पड़ रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह दिन कुछ शुभ योगों के कारण विशेष माना जा रहा है. इन योगों का असर सभी राशियों पर अलग-अलग हो सकता है, लेकिन 4 राशियों के लिए समय खास रहने की संभावना है. 

ज्योतिष के अनुसार 24 अगस्त को सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बनेगा. वहीं कर्क राशि में बृहस्पति की स्थिति से हंस राजयोग का निर्माण होगा. इसके अलावा प्रीति योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संयोग भी रहेगा. ज्योतिषीय मान्यता है कि इन शुभ संयोगों से कुछ राशि वालों को करियर, धन और कारोबार में लाभ मिल सकता है. 

कर्क राशि

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कर्क राशि के जातकों के लिए सावन का आखिरी सोमवार शुभ समाचार लेकर आ सकता है.  कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है. कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में भी स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे . घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा. 

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धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए भाग्य का साथ मिलने की संभावना है.लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं.नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है.व्यापार करने वालों के लिए नए संपर्क और लाभ के अवसर बन सकते हैं.आर्थिक स्थिति बेहतर होगी . आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं.किसी यात्रा की योजना भी बन सकती है.

मकर राशि

मकर राशि के लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है.नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि से जुड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है.कारोबार में भी लाभ के अवसर बन सकते हैं.पैसों से जुड़े मामलों में पहले से बेहतर स्थिति रहेगी.परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है.किसी पुराने विवाद का समाधान होने से मानसिक तनाव कम होगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए सावन का आखिरी सोमवार आर्थिक रूप से लाभकारी रह सकता है.अटका हुआ धन मिलने के योग बन सकते हैं.पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है.कारोबार में कोई नई डील या प्रोजेक्ट मिल सकता है.नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी.दोस्तों और परिवार का सहयोग मिलेगा. कोई महत्वपूर्ण इच्छा पूरी होने की संभावना बन सकती है.

सावन के आखिरी सोमवार पर करें शिव पूजा

सावन सोमवार पर भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है.श्रद्धालु शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं. अपनी क्षमता के अनुसार दान-पुण्य कर सकते हैं.धार्मिक मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं. जीवन में सकारात्मकता आती है.

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