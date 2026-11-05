Tips to Make Safed Chhena: बाजार की मिठाई छोड़ें, घर पर 2 लीटर दूध से बनाएं चाशनी से भरे टेस्टी सफेद छेना, बनेंगे बिलकुल हलवाई जैसे परफेक्ट और फूले-फूले

दिवाली का त्योहार हो और घर में छेना न आएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता. उत्तर भारत में दिवाली पर खासतौर पर छेने वाली मिठाई घर लाना लाजिमी होता है. छेने को सफेद रसगुल्ले भी कहा जाता है. बाजार में मिठाइयों की दुकान पर मिलने वाले या फिर डिब्बाबंद छेनों में कई बार प्रिजर्वेटिव्स और मिलावट का खतरा रहता है. ऐसे में क्यों ना इस बार बाजार से महंगी और मिलावटी मिठाई खरीदने के बजाय घर पर सिर्फ 2 लीटर दूध से बिल्कुल हलवाई जैसे स्पंजी, जूसी और फूले-फूले सफेद छेना रसगुल्ला आसानी से बनाएं. यहां हम आपको इन्हें बनाने का आसान तरीका बता रहे हैं.

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आवश्यक सामग्री:

फुल क्रीम दूध: 2 लीटर (छेना बनाने के लिए)

नींबू का रस या सिरका: 3-4 बड़े चम्मच (पानी में मिलाकर पतला किया हुआ)

चीनी: 3 कप

पानी: 4-5 कप (चाशनी के लिए)

इलायची पाउडर या केवड़ा जल: 1 छोटा चम्मच (खुशबू के लिए, ऑप्शनल)

बर्फ के टुकड़े: छेने का कुकिंग प्रोसेस रोकने के लिए

स्पंजी और फटने से बचाने की सीक्रेट ट्रिक्स:

छेने को सही से मसलना: छेने को हथेली के पिछले हिस्से से तब तक मलें जब तक कि वह बिल्कुल चिकना और मक्खन जैसा मुलायम न हो जाए. सही से मसला हुआ छेना चाशनी में जाने पर फटता नहीं है और एकदम स्पंजी बनता है.

तेज उबलती चाशनी: रसगुल्लों को हमेशा उबलती हुई चाशनी में ही डालें और पकाते समय बर्तन पर ढक्कन लगाकर रखें, ताकि वे भाप में चारों तरफ से अच्छी तरह फूल सकें.

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बनाने की विधि:

एक भारी तले की कढ़ाई में 2 लीटर दूध उबालें. जब दूध में उबाल आ जाए, तो गैस बंद कर दें और इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके नींबू का पानी डालें और हल्के हाथ से चलाएं. जब दूध फट जाए और पानी (मट्ठा) अलग हो जाए, तब इसे तुरंत मलमल के कपड़े में छान लें.

फटे हुए छेने पर सादा ठंडा पानी डालें ताकि नींबू का खट्टापन निकल जाए. अब कपड़े को बांधकर उसका अतिरिक्त पानी निचोड़ लें (ध्यान रखें, छेने में थोड़ा मॉइस्ट रहना चाहिए, पूरा सूखा न हो).

छेने को एक थाली में निकालें और हथेली की मदद से 5-7 मिनट तक अच्छी तरह मसल लें जब तक कि यह चिकना डो न बन जाए. इसमें से छोटी-छोटी लोइयां लेकर चिकनी गोल गेंद (बॉल्स) बना लें.

एक बड़े चौड़े बर्तन या कुकर में 3 कप चीनी और 4-5 कप पानी डालकर गैस पर उबलने के लिए रखें. जब चाशनी में अच्छा उबाल आ जाए, तब इसमें रसगुल्ले की बॉल्स एक-एक करके डाल दें.

बर्तन पर ढक्कन लगाएं और तेज आंच पर 10-12 मिनट तक उबलने दें. आप देखेंगे कि रसगुल्ले आकार में डबल और फूले हुए हो जाएंगे.

गैस बंद कर दें और रसगुल्लों को चाशनी सहित पूरी तरह ठंडा होने दें.

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आपके बेहद स्पंजी, जूसी और स्वादिष्ट सफेद छेना रसगुल्ला तैयार हैं. इन्हें ठंडा-ठंडा सर्व करें, परिवार और मेहमानों को बहुत पसंद आएंगे.

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