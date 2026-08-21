scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Rasedar Aloo Recipe: फीके उबले आलू छोड़िए, सावन के आखिरी सोमवार पर बनाएं व्रत वाले रसेदार आलू, कुट्टू की रोटी संग लगेंगे टेस्टी

Rasedar Aloo Recipe: अगर आप भी सावन के आखिरी सोमवार पर कुछ तीखा और चटपटा खाने का सोच रहे हैं तो व्रत के सादे आलू की जगह रसेदार और चटपटे आलू बनाएं. ये पराठे, पूड़ी या समक के चावल के साथ बहुत टेस्टी लगेंगे.

Advertisement
X
रसेदार आलू (Photo: ITG)
रसेदार आलू (Photo: ITG)

सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में सावन के आखिरी सोमवार का व्रत धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है. व्रत के दौरान दिनभर फलाहार करने के बाद शाम को या पारण के वक्त कुछ तीखा, चटपटा और झटपट बनने वाला खाने का मन करता है. अगर आप भी उपवास में कुट्टू की पूरी, पराठे या रोटी बना रहे हैं, तो उसके साथ हरी मिर्च के तड़के वाले चटपटे रसेदार आलू सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन हैं.

बिना लहसुन और प्याज के देसी घी में बने ये रसेदार आलू स्वाद में इतने लाजवाब होते हैं कि व्रत न रखने वाले भी इसे मांगकर खाएंगे. आइए जानते हैं सावन के आखिरी सोमवार पर फलाहारी रसेदार आलू बनाने की सबसे आसान और अचूक विधि.

व्रत वाले रसेदार आलू की सामग्री 

सम्बंधित ख़बरें

Onion Juice for hairfall
'प्याज का रस निकालो और लगा लो', जावेद हबीब ने बताया हेयरफॉल का इलाज
How to get glowing skin
महंगे फेशियल को कहें बाय, 3 चीजों से घर पर बनाएं कोलेजन सीरम
shakeela cervical surgery warning
गर्दन झुकाकर घंटों फोन चलाती थी! इस एक्ट्रेस ने सर्जरी के बाद दी वॉर्निंग
aniruddhacharya maharaj reaction on 400 rs paratha
'भारत के पति ज्यादा अमीर', अमेरिका से अनिरुद्धाचार्य का Video वायरल
Cucumber Side Effects
खीरा खाने वाले सावधान! खरीदने से पहले जानें किन्हें करना चाहिए परहेज

उबले आलू: 4 मध्यम आकार के (हल्के हाथों से फोड़े हुए)

टमाटर: 2 बड़े (बारीक कटे हुए या प्यूरी) (अगर आप व्रत में टमाटर नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दें)

साबुत ताजी हरी मिर्च या लाल मिर्च: 3-4 (बारीक कटी या बीच से चीरा लगी)

हरी या लाल मिर्च को ग्राइंड करते अलग से पेस्ट भी तैयार कर लें

अदरक: 1 इंच (कद्दूकस किया हुआ)

देसी घी: 2 बड़े चम्मच

जीरा: 1 छोटा चम्मच

सेंधा नमक: स्वादानुसार

काली मिर्च पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

Advertisement

हरा धनिया: 2 बड़े चम्मच (बारीक कटा हुआ)

पानी: 2 कप (तरी के हिसाब से)

बनाने की विधि

उबले हुए आलू का छिलका उतार लें. इन्हें चाकू से काटने के बजाय हाथों से थोड़ा मोटा-मोटा फोड़ लें. ऐसा करने से सब्जी की तरी गाढ़ी और टेस्टी बनती है.

कड़ाही में 2 बड़े चम्मच देसी घी गरम करें. घी गरम होने पर जीरा डालें और चटकने दें. अब इसमें कटी हरी मिर्च और कद्दूकस किया अदरक डालकर 30 सेकंड भूनें.

अब कड़ाही में कटे हुए टमाटर और स्वादानुसार सेंधा नमक डालें. ढककर 2-3 मिनट तक पकाएं जब तक कि टमाटर पूरी तरह से गल न जाएं और घी न छोड़ दें.

टमाटर पकने के बाद इसमें काली मिर्च पाउडर डालें. फिर इसमें फोड़े हुए आलू डालकर अच्छे से मिलाएं और 2 मिनट तक भूनें ताकि मसालों का स्वाद आलू में आ जाए.

अब कड़ाही में लगभग 2 कप पानी मिलाएं. तेज आंच पर उबाल आने दें, फिर आंच मध्यम करके 5-7 मिनट तक पकने दें ताकि आलू और रसा एकसार हो जाएं.

जब रसा हल्का गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें और ऊपर से ताजा बारीक कटा हरा धनिया डालें. आपके गरमा-गरम व्रत वाले रसेदार आलू तैयार हैं. इसे कुट्टू की पूरी, पराठे या सिंघाड़े की रोटी के साथ परोसें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Rasedar Aloo Recipe: फीके उबले आलू छोड़िए, सावन के आखिरी सोमवार पर बनाएं व्रत वाले रसेदार आलू, कुट्टू की रोटी संग लगेंगे टेस्टी |
    'चोर भाइयों... चोरी मत करो, सीधे कैश ले जाओ', शामली में सबमर्सिबल पंप चुराने से तंग किसानों की अनोखी अपील |
    बच्ची ने मजे-मजे में निगला 50GM सोने का बिस्किट, डॉक्टर्स ने ऐसे निकाला! |
    CGL के बाद JPSC परीक्षा कैंसिल करने पर भी हाईकोर्ट ने लगाई रोक, झारखंड में नया ट्विस्ट |
    AI ने बना दिए 20-30 साल के अरबपति! कोई खरीद रहा ₹600 करोड़ का घर, बदल गई जिंदगी |
    Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त को लगेगा चंद्र ग्रहण, 6 राशियां अभी से हो जाएं सावधान |
    मुंबई में मराठी न आने पर 1268 टैक्सी ड्राइवरों को नोटिस, सितंबर 2026 तक सीखनी होगी मराठी |
    22 साल का दाग मिटा, कोर्ट ने दी क्लीन चिट... पूर्व भारतीय क्रिकेटर जैकब मार्टिन ने सुनाई दर्द की कहानी |
    धर्मेंद्र प्रधान फिर हुए एक्टिव, Gen Z के बीच दिखे... क्या कमबैक करने का है प्लान? |
    अलास्का में चार्टर प्लेन क्रैश, अमेरिकी सेना से जुड़े 8 लोगों की मौत
    Advertisement