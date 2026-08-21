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मदरसे के बच्चों ने लगाए 'शेर आया' के नारे, बृजभूषण शरण सिंह का जोरदार स्वागत

यौन उत्पीड़न मामले में बरी होने के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार को पहली बार अपने गृह जिले गोंडा पहुंचे. इस दौरान जगह-जगह उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया. नवाबगंज के रास्ते एक मदरसे के बच्चों ने भी उनका स्वागत किया और 'शेर आया, शेर आया' के नारे लगाए.

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बृजभूषण शरण सिंह मदरसा के दौरे पर पहुंचे. (Photo- Screengrab)
बृजभूषण शरण सिंह मदरसा के दौरे पर पहुंचे. (Photo- Screengrab)

यौन उत्पीड़न के मामले में बरी होने के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह इन दिनों अपने गृह जिले गोंडा में हैं. गोंडा पहुंचने के बाद वह लगातार अपने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं. इस दौरान जगह-जगह उनके स्वागत का सिलसिला जारी है. बृजभूषण शरण सिंह जब नवाबगंज के रास्ते गोंडा की तरफ जा रहे थे, तब एक मदरसे के बच्चों ने उनका जोरदार स्वागत किया.

बच्चों ने फूल बरसाए और उनके समर्थन में 'शेर आया, शेर आया' के नारे लगाए. इस दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग भी उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे. बृजभूषण शरण सिंह ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया.

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यौन उत्पीड़न मामले में बरी होने के बाद गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह

दरअसल, पहलवानों की तरफ से दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में बरी होने के बाद दो हफ्ते पहले बृजभूषण शरण सिंह पहली बार अपने गृह जिले गोंडा पहुंचे थे. उनके स्वागत के लिए समर्थकों ने बड़े स्तर पर तैयारियां की थीं. अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गोंडा तक कई जगहों पर उनके स्वागत की व्यवस्था की गई.

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बृजभूषण शरण सिंह चार्टर्ड विमान से अयोध्या पहुंचे थे. एयरपोर्ट पर समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों और नारों के साथ उनका स्वागत किया.

यह भी पढ़ें: Exclusive: पहलवानों का केस, हुड्डा परिवार की साजिश और CM योगी से रिश्ते... बृजभूषण शरण सिंह का धमाकेदार इंटरव्यू

इसके बाद गोंडा तक उनके काफिले के रास्ते में बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े दिखाई दिए. कई जगह जेसीबी मशीनों से फूलों की बारिश भी की गई. समर्थकों ने आतिशबाजी की और सैकड़ों वाहन उनके काफिले के साथ चलते रहे.

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