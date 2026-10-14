scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Sabudana Aloo Lachha: बाजार की नमकीन छोड़ें, नवरात्रि व्रत के लिए बनाएं टेस्टी साबूदाना-आलू लच्छा का मिक्सचर, महीने भर रहेगा फ्रेश

Vrat ki namkeen: व्रत में अक्सर लोग सुबह या शाम की चाय के साथ फलाहारी नमकीन खाते हैं जिसे वो बाजार से ही खरीदकर लाते हैं. ऐसे में अगर आप भी नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो इस बार बाजार की नमकीन छोड़ें और घर में ही ताजा शुद्ध और टेस्टी साबूदाना आलू मिक्स्चर तैयार करें.

Advertisement
X
व्रत की नमकीन (Photo: ITG)
व्रत की नमकीन (Photo: ITG)

नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत में जब शाम की चाय के साथ कुछ कुरकुरा, तीखा और चटाकेदार खाने का मन करे, तो बाजार की महंगी और अनहाइजीनिक नमकीन खरीदने के बजाय घर पर ही साबूदाना और आलू लच्छा मिक्सचर बनाएं. इसमें नायलॉन साबूदाना (बड़ा वाला), कुरकुरे आलू के लच्छे, मखाने, भुनी मूंगफली, काजू और किशमिश का ऐसा जादुई स्वाद मिलता है जो व्रत के साधारण खाने को भी जायकेदार बना देता है.

सेंधा नमक, काली मिर्च और अमचूर पाउडर का चटपटा तड़का इस नमकीन को बाजार की पैकेट बंद नमकीन से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे एक बार बनाकर एयरटाइट डिब्बे में रख लें तो यह पूरे 1 महीने तक बिल्कुल क्रिस्पी और फ्रेश रहती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि!

सामग्री:

सम्बंधित ख़बरें

Hansaraj Raghuwanshi newborn daughter welcome (Photo: ITG)
सिंगर हंसराज रघुवंशी बने पिता! नन्ही बेटी को लेकर पहुंचे घर, पोती को देख खुशी से झूमी दादी; प्यार से उतारी नजर
Rashmika Mandanna Saree Look
अंबानी इवेंट में रश्मिका का रॉयल साड़ी लुक, कीमत जान रह जाएंगे दंग!
बिहारी स्टाइल कढ़ी-बड़ी रेसिपी (Photo- ITG)
लंच में ट्राई करें बिहारी कढ़ी-बड़ी, चावल के साथ लगेगी बेहद टेस्टी
Jodhpuri Kabuli Pulao
दूध-दही से बनाएं टेस्टी जोधपुरी काबुली पुलाव, सब पूछेंगे रेसिपी!
Japanese Cleaning Habits (Photo: ITG)
बिना झाड़ू-पोछा किए चमकेगा घर! अपनाएं जापानियों की ये 7 आसान आदतें

4 बड़े कच्चे आलू (लच्छा बनाने के लिए)

1 कप बड़ा साबूदाना (नायलॉन / फ्राई करने वाला साबूदाना)

1/2 कप मूंगफली के दाने

1/2 कप मखाने 

10-12 काजू और किशमिश

8-10 कढ़ी पत्ते और 2 कटी हरी मिर्च (ऐच्छिक)

1 छोटा चम्मच सेंधा नमक (स्वादानुसार)

1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर या चाट मसाला (व्रत अनुसार)

तलने के लिए मूंगफली का तेल या देसी घी

Advertisement

बनाने की शॉर्ट विधि:

आलू छीलकर मोटे छेद वाले कद्दूकस से पानी से भरे बाउल में घिसें. 3-4 बार साफ पानी से धोएं ताकि स्टार्च निकल जाए. अब खोलते पानी में 1 मिनट उबालकर तुरंत ठंडे पानी में डालें और सूती कपड़े पर फैलाकर सुखा लें. (इससे लच्छे तेल में डालते ही बर्फ जैसे सफेद और सुपर क्रिस्पी बनेंगे).

तेज गर्म तेल में सुखाए हुए आलू के लच्छे डालें और मध्यम-तेज आंच पर हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलकर निकाल लें.

तेल को अच्छा तेज गर्म करें. अब नायलॉन साबूदाना थोड़ा-थोड़ा करके डालें और कलछी से चलाते हुए फ्राई करें. तेज आंच पर साबूदाना एकदम फूलकर बड़ा और क्रंची हो जाएगा.

धीमी आंच पर मूंगफली, काजू, किशमिश और मखाने को अलग-अलग 1-2 मिनट तक क्रिस्पी होने तक तलकर निकाल लें. कढ़ी पत्ता और हरी मिर्च भी तल लें.

एक बड़े बर्तन में तली हुई सभी चीजें (आलू लच्छा, साबूदाना, ड्राई फ्रूट्स, मखाने) एक साथ मिलाएं. ऊपर से सेंधा नमक, काली मिर्च और अमचूर पाउडर डालकर हल्के हाथों से टॉस करें. पूरी तरह ठंडा होने के बाद इसे कांच या प्लास्टिक के एयरटाइट कंटेनर में भर दें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा को ह‍िस्ट्रीशीटर ने दी थी धमकी, सामने आया ऑड‍ियो |
    स्पीड में दौड़ रही थी बाइक... उस पर खड़े होकर दिखाने लगे स्टंट... वीडियो भी बन रहा था, अब तलाश में जुटी पुलिस |
    कब बदलवानी चाहिए घर की वायरिंग? सरकार ने बताया- ये संकेत इग्नोर ना करें! |
    इंडियन आइडल में गूंजी धुरंधर सिंगर्स सलमान अली-दानिश की आवाज, रो पड़े हिमेश रेशमिया, फैंस भी भावुक |
    दिल्ली के मौजपुर में रेस्टोरेंट में लगी आग, जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूदे लोग |
    मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: ना डिनर किया-ना नाश्ता... सजा के ऐलान से पहले मुस्कान और साहिल की उड़ी नींद, रातभर नहीं सोए दोनों |
    गोरखपुर जेल में परवेज परवाज की मौत, जानिए क्यों रहे चर्चा में  |
    'सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन के लिए देश से मांगें माफी', दलित वकीलों के संगठन ने राहुल गांधी को घेरा |
    CCTV: गुवाहाटी में बदमाश ने महिला का बैग छीनने की कोशिश की, 50 मीटर तक घसीटा |
    Gen Z Office Culture: Gen Z की वर्क कल्चर पर Gen Z में ही छिड़ी बहस! साथी एम्प्लॉय ने उठाए सवाल
    Advertisement