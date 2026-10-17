Sweet Potato Chips: बोरिंग आलू चिप्स खाना छोड़ें, इस बार बनाकर खाएं शकरकंद के कुरकुरे और टेस्टी चिप्स, काली मिर्च डालकर लगेंगे 'बवाल'

Sweet Potato Chips: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बाजार में ताजी, मीठी और रसीली शकरकंद आनी शुरू हो जाती है. अक्सर लोग शकरकंद को सिर्फ उबालकर या भूनकर खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे बाजार से भी ज्यादा कुरकुरे और स्वादिष्ट चिप्स बनाए जा सकते हैं.

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बाजार में मिलने वाले आलू के पैकेट बंद चिप्स में अनहेल्दी तेल, केमिकल्स और अत्यधिक सोडियम होता है, जो सेहत के लिए हानिकारक है. ऐसे में नई शकरकंद से बने होममेड स्वीट पोटैटो चिप्स न केवल खाने में बेहद चटाकेदार और क्रिस्पी होते हैं, बल्कि विटामिन-ए, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने के कारण सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं. इसे आप व्रत में भी आसानी से खा सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और क्रिस्पी बनाने की सीक्रेट ट्रिक्स.

सामग्री

2 बड़ी ताजी शकरकंद

1-2 बड़े चम्मच सेंधा नमक (या सादा नमक)

1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला या अमचूर पाउडर

1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर (ऐच्छिक)

तलने के लिए मूंगफली का तेल, देसी घी या ऑलिव ऑयल (या बेक/एयरफ्राई के लिए 1 चम्मच तेल)

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बनाने का तरीका

शकरकंद काटें (स्लाइसिंग की सीक्रेट ट्रिक): शकरकंद को अच्छी तरह धोकर सुखा लें. अब चिप्स कटर की मदद से शकरकंद के एकदम पतले-पतले गोल स्लाइस काट लें. (स्लाइस जितने पतले होंगे, चिप्स उतने ही ज्यादा कुरकुरे बनेंगे).

स्टार्च निकालें और सुखाएं (मास्टर हैक): कटे हुए स्लाइस को ठंडे पानी में 5 मिनट के लिए भिगो दें ताकि उनका अतिरिक्त स्टार्च निकल जाए. इसके बाद स्लाइस को पानी से निकालकर सूती कपड़े या टिश्यू पेपर पर फैलाकर पूरी तरह सुखा लें. (नमी न रहने से चिप्स कभी पिलपिले या नरम नहीं पड़ेंगे).

तलने या बेक करने का तरीका:

कड़ाही में (डीप फ्राई): तेल को मध्यम-तेज आंच पर गर्म करें. शकरकंद के स्लाइस डालें और आंच धीमी-मध्यम करके 3-4 मिनट तक क्रिस्पी और हल्का सुनहरा होने तक तलें.

एयर फ्रायर / ओवन में (हेल्दी एयरफ्राई): स्लाइस पर 1 चम्मच तेल और नमक छिड़ककर मिक्स करें. 180°C पर 10-12 मिनट के लिए एयरफ्राई करें.

मसाला मिलाएं: चिप्स को कड़ाही या एयर फ्रायर से निकालते ही तुरंत एक बाउल में डालें. ऊपर से सेंधा नमक, काली मिर्च, चाट मसाला और लाल मिर्च छिड़ककर बाउल को अच्छे से टॉस करें.

परोसें: तैयार हैं आपके एकदम कुरकुरे, चटाकेदार और हेल्दी शकरकंद के चिप्स! इन्हें चाय के साथ परोसें या एयरटाइट जार में स्टोर करें.

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