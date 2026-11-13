न साइन बोर्ड, न रिफ्लेक्टर... अचानक सामने आया स्पीड ब्रेकर और बाइक सवार का हुआ एक्सीडेंट

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की 130 मीटर रोड पर बिना साइन बोर्ड और मार्किंग वाले स्पीड ब्रेकर के कारण सड़क हादसे का मामला सामने आया है. तेज रफ्तार बाइक अचानक ब्रेकर से उछल गई और उसका चालक सड़क पर घिसटता हुआ गिर पड़ा. यह पूरी घटना पीछे चल रही एक कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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डैशकैम में कैद यह घटना बुधवार रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है. वीडियो में दिखाई देता है कि बाइक सवार को सड़क पर बना स्पीड ब्रेकर समय रहते नजर नहीं आता. जैसे ही बाइक उसके ऊपर पहुंचती है, वह उछल जाती है और चालक संतुलन खोकर सड़क पर गिर पड़ता है.

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हैरानी की बात यह है कि सड़क पर बने इस स्पीड ब्रेकर पर न तो सफेद रंग की कोई मार्किंग है और न ही रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं. ऐसे में रात के समय वाहन चालकों को दूर से इसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं लग पाता. अचानक सामने आने वाला ब्रेकर दुर्घटना की वजह बन सकता है.

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बिना मार्किंग और रिफ्लेक्टर के बना स्पीड ब्रेकर, सुरक्षा पर सवाल

इस घटना ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सड़क सुरक्षा व्यवस्था और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना साइन बोर्ड और रिफ्लेक्टर के बनाए गए स्पीड ब्रेकर वाहन चालकों के लिए खतरा बन रहे हैं. खासकर रात के समय इनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है.

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लोगों का कहना है कि सड़क पर बने ऐसे स्पीड ब्रेकर पर सफेद रंग की स्पष्ट मार्किंग होनी चाहिए. इसके अलावा रिफ्लेक्टर और चेतावनी संकेतक भी लगाए जाने चाहिए, ताकि वाहन चालक पहले से सतर्क हो सकें और अपनी गति नियंत्रित कर लें.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पुलिस को नहीं मिली शिकायत

हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है. डैशकैम फुटेज में बाइक सवार के ब्रेकर से उछलने और सड़क पर गिरने की घटना साफ दिखाई दे रही है. इस वीडियो ने सड़क पर सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर बहस छेड़ दी है.

वहीं, घटना के बाद मीडिया सेल की ओर से जानकारी दी गई है कि इस मामले में पुलिस को अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. ऐसे में फिलहाल पुलिस की ओर से किसी कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है. स्थानीय लोग चाहते हैं कि संबंधित विभाग जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर पर जरूरी सुरक्षा इंतजाम करे, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके.

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