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Methi-Mirchi Thepla: नाश्ते में रोज पराठा खाना छोड़ें, ताजी मेथी और हरी मिर्च से बनाएं टेस्टी थेपला, बच्चों को आएगा खूब पसंद

Methi-Mirchi Thepla: अगर आप भी रोज-रोज नाश्ते में पराठा खाते हैं तो रुक जाएं. यहां हम आपको पराठे के आटे में ही बस थोड़ा सा बेसन, ताजी मेथी और हरी मिर्ची मिक्स करके टेस्टी मेथी थेपला बनाने की रेसिपी बता रहे हैं जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही हेल्दी भी है.

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मेथी मिर्ची थेपला (Photo: ITG)
मेथी मिर्ची थेपला (Photo: ITG)

सुबह के नाश्ते में रोज-रोज वही पोहा, उपमा या भारी पराठे खाकर अगर आप बोर हो चुके हैं, तो ताजी हरी मेथी और चटपटी हरी मिर्च से बना गुजराती मेथी थेपला आपके लिए सबसे बेहतरीन, हल्का और स्वादिष्ट विकल्प है. सर्दियों के मौसम में बाजार में आने वाली ताजी मेथी न केवल स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि सेहत और पाचन के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है.

कई बार बच्चे मेथी की हल्की कड़वाहट के कारण इसे खाने में आनाकानी करते हैं लेकिन अगर आटे में थोड़ा-सा दही, बेसन और तिल मिलाकर आटा गूंधा जाए, तो थेपला एकदम सॉफ्ट बनता है और इसकी कड़वाहट पूरी तरह गायब हो जाती है. यह नाश्ते, बच्चों के स्कूल टिफिन और सफर में ले जाने के लिए एकदम परफेक्ट है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान और परफेक्ट विधि!

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2 कप गेहूं का आटा

1 कप ताजी मेथी के पत्ते (बारीक कटे हुए)

2 बड़े चम्मच बेसन (सोंधा स्वाद और बाइंडिंग के लिए)

3 बड़े चम्मच ताजा दही (थेपले को सॉफ्ट रखने का सीक्रेट इंग्रीडिएंट)

1 बड़ा चम्मच अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट

1 बड़ा चम्मच सफेद तिल

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन (हाथों से क्रश की हुई)

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

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1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

1/4 छोटा चम्मच हिंग

2 बड़े चम्मच तेल (मोयन के लिए) + सेकने के लिए तेल या घी

स्वादानुसार नमक

बनाने की विधि:

ताजी मेथी के पत्तों को तोड़कर 2-3 बार पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि पूरी मिट्टी निकल जाए. अब इसे सूती कपड़े पर सुखाकर बिल्कुल बारीक काट लें.

एक बड़ी परात में गेहूं का आटा, बेसन, बारीक कटी मेथी, सफेद तिल, अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हिंग, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट और स्वादानुसार नमक मिलाएं.

अब इसमें 2 चम्मच तेल और 3 चम्मच ताजा दही मिलाएं. दही थेपले को लंबे समय तक बेहद सॉफ्ट और मुलायम बनाए रखता है. सभी सूखी सामग्रियों को हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लें.

मेथी और दही में अपनी नमी होती है, इसलिए पहले बिना पानी डाले आटे को बांधें. इसके बाद जरूरत अनुसार थोड़ा-थोड़ा करके गुनगुना पानी डालें और एकदम सॉफ्ट (मुलायम) आटा गूंध लें. आटे के ऊपर हल्का-सा तेल लगाकर 10 मिनट के लिए ढककर रख दें.

आटे की छोटी-छोटी लोइयां (पेड़े) बनाएं. एक लोई को सूखे आटे में लपेटें और चकले पर रखकर पतली रोटी की तरह बेल लें. (थेपला जितना पतला बेला जाएगा, उतना ही टेस्टी और सॉफ्ट बनेगा).

तवे को तेज आंच पर गर्म करें. बेले हुए थेपले को तवे पर डालें. जब एक तरफ हल्के छोटे बबल्स दिखने लगें, तो इसे तुरंत पलट दें. अब दोनों तरफ थोड़ा-सा तेल या घी लगाएं और कलछी से हल्का-हल्का दबाते हुए सेक लें. (थेपले को बहुत देर तक धीमी आंच पर न सेकें, वरना यह कड़क हो जाएगा. इसे तेज/मध्यम आंच पर झटपट सेका जाता है).

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तैयार है आपका गरमा-गरम, सॉफ्ट और जायकेदार मेथी थेपला! इसे ताजे आम या नींबू के तीखे अचार या मसाला चाय के साथ सर्व करें.

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